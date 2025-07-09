Європарламент закликав Угорщину та Словаччину припинити блокування санкцій ЄС проти РФ

Європейський парламент закликає Угорщину та Словаччину припинити блокування запровадження санкцій Європейського Союзу проти РФ.

Про це йдеться у резолюції "Щодо людських втрат внаслідок агресивної війни Росії проти України та нагальної необхідності припинення російської агресії", яку прийняв Європарламент 9 липня, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За резолюцію проголосувало 507 європейських парламентарів із 720.

У документі Європарламент закликає посилити санкційний тиск проти Росії, в тому числі це мають зробити Угорщина та Словаччина. Уряди цих країн мають узгодити свою зовнішню політику із політикою Євросоюзу та сумлінно співпрацювати з ЄС.

Окрім цього, у резолюції сказано, що Угорщина та Словаччина, як й інші країни-члени ЄС, мають утримуватись від політики, яка ставить принципи та досягнення Євросоюзу під загрозу.

Нагадаємо, що посли Євросоюзу 9 липня не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Його ухвалення блокує Словаччина.

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