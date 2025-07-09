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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Європарламент закликав Угорщину та Словаччину припинити блокування санкцій ЄС проти РФ

Європарламент

Європейський парламент закликає Угорщину та Словаччину припинити блокування запровадження санкцій Європейського Союзу проти РФ.

Про це йдеться у резолюції "Щодо людських втрат внаслідок агресивної війни Росії проти України та нагальної необхідності припинення російської агресії", яку прийняв Європарламент 9 липня, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За резолюцію проголосувало 507 європейських парламентарів із 720.

У документі Європарламент закликає посилити санкційний тиск проти Росії, в тому числі це мають зробити Угорщина та Словаччина. Уряди цих країн мають узгодити свою зовнішню політику із політикою Євросоюзу та сумлінно співпрацювати з ЄС.

Окрім цього, у резолюції сказано, що Угорщина та Словаччина, як й інші країни-члени ЄС, мають утримуватись від політики, яка ставить принципи та досягнення Євросоюзу під загрозу.

Нагадаємо, що посли Євросоюзу 9 липня не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Його ухвалення блокує Словаччина.

Читайте також: Будріс засудив удари РФ по Україні: ЄС має негайно ухвалити 18-й пакет санкцій

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Угорщина (2379) Європарламент (1058) росія (66611) санкції (12328) Словаччина (1147)


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Топ коментарі
+4
А може не закликати а виключати!
Нехай сос*ть в путлера, а не отримують гроші від ЄС.
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09.07.2025 16:50 Відповісти
+3
Заклики потужні - чи вже зойки з останіх сил
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09.07.2025 16:33 Відповісти
+3
Гнати в три шиї з ЄС нахлыбників потрібно.
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09.07.2025 16:35 Відповісти
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Заклики потужні - чи вже зойки з останіх сил
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09.07.2025 16:33 Відповісти
Гнати в три шиї з ЄС нахлыбників потрібно.
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09.07.2025 16:35 Відповісти
рішучо-занепокоєні
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09.07.2025 16:52 Відповісти
закликав - це як на клик ?
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09.07.2025 16:36 Відповісти
Добрий заклик і мотузка з милом творять чудеса.
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09.07.2025 16:39 Відповісти
Йожики кололись, плакали, але жерли кактуса далі
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09.07.2025 16:42 Відповісти
а они послушались и все жили долго и счастливо ... нет
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09.07.2025 16:48 Відповісти
А може не закликати а виключати!
Нехай сос*ть в путлера, а не отримують гроші від ЄС.
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09.07.2025 16:50 Відповісти
Вони б і не проти, але ж уже предОплату прутін, уже їм зробив??!
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09.07.2025 16:57 Відповісти
треба змінювати статут ЄС. То абсурд коли одна-дві країни блокують рішення ухвалене більшістю
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09.07.2025 16:57 Відповісти
вступайте в ЄС,
та змінюйте..
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09.07.2025 17:15 Відповісти
кожному овочу свій фрукт
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09.07.2025 17:30 Відповісти
Англія вчасно покинуло це шоу імпотентів. Скільки ж грошей йде на утримання 720 недіездатних баранів. Треба основним фінансоутримувачам ціеї зграї теж покинути цю контору яку вони створили недіездатной.
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09.07.2025 17:04 Відповісти
ваші барани імпотенти 100% кращі, ніж вони..
не говорячи вже про хла кабаєва та його дуру..
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09.07.2025 17:14 Відповісти
А що їх умовляти? Ці країни живуть за рахунок дотацій ЕС, перекрити їм дотації, ось і все.
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09.07.2025 17:06 Відповісти
ці руϟϟкі курви хочуть,
щоб хло перемогло..
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09.07.2025 17:09 Відповісти
Глубоко и обеспокоено призываю,блеать!
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09.07.2025 17:18 Відповісти
І довго вони так закликати будуть? Єврозакликателі.
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09.07.2025 17:37 Відповісти
 
 