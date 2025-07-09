Європарламент закликав Угорщину та Словаччину припинити блокування санкцій ЄС проти РФ
Європейський парламент закликає Угорщину та Словаччину припинити блокування запровадження санкцій Європейського Союзу проти РФ.
Про це йдеться у резолюції "Щодо людських втрат внаслідок агресивної війни Росії проти України та нагальної необхідності припинення російської агресії", яку прийняв Європарламент 9 липня, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
За резолюцію проголосувало 507 європейських парламентарів із 720.
У документі Європарламент закликає посилити санкційний тиск проти Росії, в тому числі це мають зробити Угорщина та Словаччина. Уряди цих країн мають узгодити свою зовнішню політику із політикою Євросоюзу та сумлінно співпрацювати з ЄС.
Окрім цього, у резолюції сказано, що Угорщина та Словаччина, як й інші країни-члени ЄС, мають утримуватись від політики, яка ставить принципи та досягнення Євросоюзу під загрозу.
Нагадаємо, що посли Євросоюзу 9 липня не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Його ухвалення блокує Словаччина.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нехай сос*ть в путлера, а не отримують гроші від ЄС.
та змінюйте..
не говорячи вже про хла кабаєва та його дуру..
щоб хло перемогло..