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Новости Санкции ЕС против России Снижение цены на нефть РФ
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Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций против РФ, если в нем не будет снижения потолка цен на российскую нефть, - СМИ

Маргус Цахкна о санкциях против РФ

Эстония может заблокировать введение 18-го пакета санкций Евросоюза против РФ, если из него исключат пункт о снижении ценового потолка на российскую нефть.

Об этом пишет ERR, цитируя заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкни, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас очень четкая позиция: снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. В этом вопросе у нас очень устойчивая позиция",- заявил глава эстонского внешнеполитического ведомства.

Дипломат сказал, что снижение потолка с нынешних 60 долларов за баррель до 45 долларов было изначально включено в предложенный Европейской комиссией проект.

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Накануне 8 июля издание Delfi написало, что страны Средиземноморья с крупными судоходными секторами, в частности Мальта, хотят изъять это требование из санкционного пакета. Именно поэтому Эстония готова ветировать его.

По словам Цахкны, позиция Эстонии заключается в том, чтобы принять пакет санкций, предложенный Еврокомиссией, в его первоначальном виде, противостоя желанию некоторых стран исключить новую предельную цену. Министр выразил надежду, что крупные государства ЕС также поддержат эту позицию.

Напомним, что послы Евросоюза 9 июля не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России. Его принятие блокирует Словакия.

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Автор: 

нефть (1940) санкции (11621) Эстония (1467) Цахкна Маргус (60)


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У прибалтів яйця, є у решти-ні.
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09.07.2025 17:49 Ответить
СУПЕР!УВАЖАЮ!20-БАКИНСКИХ МАКСИМУМ!!!
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09.07.2025 17:51 Ответить
РЕАЛЬНЫЙ ПУТЬ!ВЫХОД!ЖА НЕ РЕЗКИЙ НО ОН НЕ ПРОСТО ВЫХОД !!!!!!ОН ПОСТАВИТЬ НАМЕСТО УБИЙЦУ ПЕДОФИЛА ПУТИНА ПРЕЗИДЕНТА БОЛОТА В ЕГО ГОЛОВЕ!!!!И ЕГО СОЗДАННОГО БОЛОТА СТРАНЕ!!!!
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09.07.2025 17:55 Ответить
при 60 баксах за бочку, кацапня може ще десятиліття спокійно воювати. А от 35-40, защеміть їм добряче фаберже !!
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09.07.2025 17:53 Ответить
Зацідили правду РІШУЧИМ!!!
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09.07.2025 17:56 Ответить
Не буде там зниження цін на нафту до 45 дол - 19 - тий пакет буде для рашки шо торнадо
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09.07.2025 17:57 Ответить
нагадую,
Україна продовжує качяти кацапську навту,,, - побачте різницю
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09.07.2025 18:06 Ответить
Мальтійці взагалі щось поплутали або за рос фублі продалися кончені
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09.07.2025 18:30 Ответить
 
 