Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций против РФ, если в нем не будет снижения потолка цен на российскую нефть, - СМИ

Эстония может заблокировать введение 18-го пакета санкций Евросоюза против РФ, если из него исключат пункт о снижении ценового потолка на российскую нефть.

Об этом пишет ERR, цитируя заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкни, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас очень четкая позиция: снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. В этом вопросе у нас очень устойчивая позиция",- заявил глава эстонского внешнеполитического ведомства.

Дипломат сказал, что снижение потолка с нынешних 60 долларов за баррель до 45 долларов было изначально включено в предложенный Европейской комиссией проект.

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Накануне 8 июля издание Delfi написало, что страны Средиземноморья с крупными судоходными секторами, в частности Мальта, хотят изъять это требование из санкционного пакета. Именно поэтому Эстония готова ветировать его.

По словам Цахкны, позиция Эстонии заключается в том, чтобы принять пакет санкций, предложенный Еврокомиссией, в его первоначальном виде, противостоя желанию некоторых стран исключить новую предельную цену. Министр выразил надежду, что крупные государства ЕС также поддержат эту позицию.

Напомним, что послы Евросоюза 9 июля не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России. Его принятие блокирует Словакия.

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