Естонія може блокувати 18-й пакет санкцій проти РФ, якщо в ньому не буде зниження стелі цін на російську нафту, - ЗМІ

Естонія може заблокувати запровадження 18-го пакету санкцій Євросоюзу проти РФ, якщо з нього виключать пункт про зниження цінової стелі на російську нафту.

Про пише ERR, цитуючи заяву міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас дуже чітка позиція: зниження стелі цін на нафту має бути включене в цей пакет. У цьому питанні у нас дуже стійка позиція",- заявив очільник естонського зовнішньополітичного відомства.

Дипломат пояснив, що зниження стелі з нинішніх 60 доларів за барель до 45 доларів було спочатку включено до запропонованого Європейською комісією проєкту.

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Напередодні 8 липня видання Delfi написало, що країни Середземномор'я з великими судноплавними секторами, зокрема Мальта, хочуть вилучити цю вимогу з санкційного пакета. Саме тому Естонія готова ветувати його.

За словами Цахкни, позиція Естонії полягає в тому, щоб ухвалити пакет санкцій, запропонований Єврокомісією, у його первісному вигляді, протистоячи бажанню деяких країн виключити нову граничну ціну. Міністр висловив сподівання, що великі держави ЄС також підтримають цю позицію.

Нагадаємо, що посли Євросоюзу 9 липня не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Його ухвалення блокує Словаччина.

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