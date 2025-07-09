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Новини Санкції ЄС проти Росії Зниження ціни на нафту РФ
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Естонія може блокувати 18-й пакет санкцій проти РФ, якщо в ньому не буде зниження стелі цін на російську нафту, - ЗМІ

Маргус Цахкна про санкції проти рф

Естонія може заблокувати запровадження 18-го пакету санкцій Євросоюзу проти РФ, якщо з нього виключать пункт про зниження цінової стелі на російську нафту.

Про пише ERR, цитуючи заяву міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас дуже чітка позиція: зниження стелі цін на нафту має бути включене в цей пакет. У цьому питанні у нас дуже стійка позиція",- заявив очільник естонського зовнішньополітичного відомства.

Дипломат пояснив, що зниження стелі з нинішніх 60 доларів за барель до 45 доларів було спочатку включено до запропонованого Європейською комісією проєкту.

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Напередодні 8 липня видання Delfi написало, що країни Середземномор'я з великими судноплавними секторами, зокрема Мальта, хочуть вилучити цю вимогу з санкційного пакета. Саме тому Естонія готова ветувати його.

За словами Цахкни, позиція Естонії полягає в тому, щоб ухвалити пакет санкцій, запропонований Єврокомісією, у його первісному вигляді, протистоячи бажанню деяких країн виключити нову граничну ціну. Міністр висловив сподівання, що великі держави ЄС також підтримають цю позицію.

Нагадаємо, що посли Євросоюзу 9 липня не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Його ухвалення блокує Словаччина.

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Автор: 

нафта (5653) санкції (12328) Естонія (1659) Цахкна Маргус (73)


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У прибалтів яйця, є у решти-ні.
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09.07.2025 17:49 Відповісти
СУПЕР!УВАЖАЮ!20-БАКИНСКИХ МАКСИМУМ!!!
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09.07.2025 17:51 Відповісти
РЕАЛЬНЫЙ ПУТЬ!ВЫХОД!ЖА НЕ РЕЗКИЙ НО ОН НЕ ПРОСТО ВЫХОД !!!!!!ОН ПОСТАВИТЬ НАМЕСТО УБИЙЦУ ПЕДОФИЛА ПУТИНА ПРЕЗИДЕНТА БОЛОТА В ЕГО ГОЛОВЕ!!!!И ЕГО СОЗДАННОГО БОЛОТА СТРАНЕ!!!!
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09.07.2025 17:55 Відповісти
при 60 баксах за бочку, кацапня може ще десятиліття спокійно воювати. А от 35-40, защеміть їм добряче фаберже !!
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09.07.2025 17:53 Відповісти
Зацідили правду РІШУЧИМ!!!
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09.07.2025 17:56 Відповісти
Не буде там зниження цін на нафту до 45 дол - 19 - тий пакет буде для рашки шо торнадо
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09.07.2025 17:57 Відповісти
нагадую,
Україна продовжує качяти кацапську навту,,, - побачте різницю
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09.07.2025 18:06 Відповісти
Мальтійці взагалі щось поплутали або за рос фублі продалися кончені
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09.07.2025 18:30 Відповісти
 
 