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Новини Санкції ЄС проти Росії Словаччина блокує рішення ЄС
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Фіцо доручив своєму послу в Брюсселі блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Фіцо заявив що Словаччина блокуватиме нові санкції ЄС проти Росії

Словаччина продовжуватиме блокувати новий, 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, доки її вимоги не будуть виконані, зокрема щодо російського газу.

Про це 10 липня заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Журналісти отримали у розпорядження офіційний текст його заяви.

Так, Словаччина не голосуватиме за 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, який планувалося затвердити на засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у Брюсселі 11 липня.

"Ми відмовляємося просто так голосувати за 18-й пакет санкцій без попередніх умов. Наша підтримка залежить від вирішення наших занепокоєнь щодо цін на газ, безпеки постачання та компенсацій за збитки, які ми понесемо внаслідок припинення постачання російського газу з 1 січня 2028 року", - заявив Фіцо.

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Він зауважив, що спірні питання з Європейською комісією "наразі ще не вирішено".

"Нашому послу в Брюсселі знову було доручено вчора не підтримувати 18-й пакет санкцій", - наголосив Фіцо.

За його словами, він не може допустити, "щоб безглузді ідеологічні жести на кшталт припинення поставок російського газу завдали нашій державі серйозної шкоди".

Водночас словацький прем'єр зауважив, що перемовини з Єврокомісією тривають, і мають позитивний поступ.

"Мушу визнати, що Європейська Комісія докладає зусиль для пошуку рішення для Словаччини. За деякими відкритими питаннями ми близькі до домовленості, за іншими ще далеко… Я щиро сподіваюся на швидке досягнення домовленості з Комісією, яка призведе до коригування її пропозиції щодо поступової відмови від російського газу у спосіб, що захистить Словаччину від найгірших можливих наслідків", - резюмував Фіцо.

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Як повідомлялося, раніше віцепрем’єрка України Ольга Стефанішина заявляла, що цього тижня країни ЄС повинні дійти згоди щодо 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Нагадаємо, 4 липня посли країни Європейського Союзу (Coreper) вдруге розглянули питання ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, проте не змогли його схвалити через позицію Словаччини.

Наприкінці червня тижня Європейська Рада продовжила чинні санкції проти Росії ще на пів року, проте не змогла ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії за розв’язану проти України війну. За інформацією ЗМІ, рішення відклали через позицію Словаччини та Угорщини.

Раніше у ЄС сподівалися, що 18-й пакет санкцій для Росії через її війну з Україною буде ухвалено на засіданні Європейської Ради 26-27 червня в Брюсселі. Втім, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що вимагатиме відкласти голосування за новий пакет санкцій.

Що відомо про 18 пакет санкцій ЄС проти Росії?

Як повідомлялося, 10 червня Єврокомісія представила свої пропозиції для 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Зокрема, пропонується запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонує запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 мільярда євро на рік.

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Автор: 

санкції (12340) Словаччина (1149) Євросоюз (13831) Фіцо Роберт (228)


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Топ коментарі
+4
Коли ви всі видохните, блокувальщики херові?
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10.07.2025 18:55 Відповісти
+2
Білоруси, за сприяння москалів, змушували біженців з Близького Сходу штурмувати кордон Польщі. Пропоную, пару тисяч захоплених у полон москалів просто запустити через словацький кордон.
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10.07.2025 19:03 Відповісти
+2
Національні традиції:

Прем'єр-міністр Словаччини Йозеф Тисо засуджений до страти за співпрацю з Гітлером.
Повішений 18 квітня 1947 року.
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10.07.2025 19:07 Відповісти
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Коли ви всі видохните, блокувальщики херові?
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10.07.2025 18:55 Відповісти
Коли вже приб'ють..
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10.07.2025 19:06 Відповісти
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10.07.2025 19:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=F9G3c0YmmBI https://www.youtube.com/watch?v=Украинская делегация в Риме запросила триллион на восстановление. Что дают эти конференции? ФУРСА
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10.07.2025 18:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tgC75EPXSSo

а ось тут ПАДРОБНА!!! як мародерня "отримувала" інвестиції в попередні три таких форуми зі слугам на виїзді пошопіть
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10.07.2025 19:01 Відповісти
Ну очевидно вже що цього шкідника дешевше ліквідувати чім розгрібати те що він творить
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10.07.2025 18:59 Відповісти
Значить Словатчина буде разом з пуйлостаном виплачувати репарації.
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10.07.2025 19:00 Відповісти
Білоруси, за сприяння москалів, змушували біженців з Близького Сходу штурмувати кордон Польщі. Пропоную, пару тисяч захоплених у полон москалів просто запустити через словацький кордон.
показати весь коментар
10.07.2025 19:03 Відповісти
що північна мадярщина,
що сама мадярщина - дєвочкі хла,
прислужники московϟϟького фашизму..
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10.07.2025 19:04 Відповісти
Газує! - нехай трохи збавить обороти - бо можуть губи полопати
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10.07.2025 19:04 Відповісти
фіцо відкусив собі яйцо
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10.07.2025 19:06 Відповісти
Національні традиції:

Прем'єр-міністр Словаччини Йозеф Тисо засуджений до страти за співпрацю з Гітлером.
Повішений 18 квітня 1947 року.
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10.07.2025 19:07 Відповісти
а Тісо і Фіцо - не родичі, часом? Бо дуже схожі, і навіть прізвищами.
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10.07.2025 19:35 Відповісти
Недолік консенсусу,коли країни(тіла) на дотації мають такуж вагу,як і ті,що тягнуть економіку.
Може треба було вагу голосу враховувати за розміром економічного внеску? Нма внеску(дотаційна) - не має голосу. Є внесок - є голос. Буде зацікавленість в розвитку,а не паразитувані.
Це знялоб багато питань.
Українці вже бачили як дотаційний бамбас кормив всю Україну.
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10.07.2025 19:22 Відповісти
Мал клоп, да вонюч.
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10.07.2025 19:31 Відповісти
Євросоюз відмовить у фінансуванні Словаччини.
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10.07.2025 19:33 Відповісти
 
 