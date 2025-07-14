Премьер Чехии Фиала написал письмо Фицо с призывом не блокировать санкции против РФ, - СМИ
Премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал своего словацкого коллегу Роберта Фицо не блокировать одобрение 18-го пакета санкций Евросоюза против России.
Соответствующий призыв он написал в письме, с которым ознакомилось медиа Radio Prague International, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, в письме Фиала подчеркивает необходимость коллективных действий стран Евросоюза против РФ, которая напала на Украину. Также политик напомнил об общем для Чехии и Словакии историческом опыте оккупации Москвой.
Фиала предупредил Фицо, что блокирование санкций приведет к изоляции Словакии в рамках ЕС.
"У нас есть общие интересы в обеспечении безопасности наших граждан. Сотрудничество в рамках ЕС и НАТО является необходимым условием",- говорится в письме.
Напоследок он выразил надежду, что Словакия, как "ближайший партнер", пересмотрит свою позицию и поможет сохранить единство демократического мира против российской агрессии.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 11 июля, страны ЕС снова не смогли согласовать 18-й пакет санкций против РФ из-за блокировки со стороны Словакии.
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Доречі, чим-то схожий на Фіцо.
що би він не був ******.
але тільки за позицію пану Прем'єр-міністру Чехії звичяйно повага!