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Новости Санкции ЕС против России
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Премьер Чехии Фиала написал письмо Фицо с призывом не блокировать санкции против РФ, - СМИ

Фиала обратился к Фицо

Премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал своего словацкого коллегу Роберта Фицо не блокировать одобрение 18-го пакета санкций Евросоюза против России.

Соответствующий призыв он написал в письме, с которым ознакомилось медиа Radio Prague International, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, в письме Фиала подчеркивает необходимость коллективных действий стран Евросоюза против РФ, которая напала на Украину. Также политик напомнил об общем для Чехии и Словакии историческом опыте оккупации Москвой.

Фиала предупредил Фицо, что блокирование санкций приведет к изоляции Словакии в рамках ЕС.

Читайте также: Словакия выдвинула три требования для разблокирования 18-го пакета санкций ЕС против РФ, - Politico

"У нас есть общие интересы в обеспечении безопасности наших граждан. Сотрудничество в рамках ЕС и НАТО является необходимым условием",- говорится в письме.

Напоследок он выразил надежду, что Словакия, как "ближайший партнер", пересмотрит свою позицию и поможет сохранить единство демократического мира против российской агрессии.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 11 июля, страны ЕС снова не смогли согласовать 18-й пакет санкций против РФ из-за блокировки со стороны Словакии.

Читайте также: Фицо поручил своему послу в Брюсселе блокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ

Автор: 

россия (96577) санкции (11641) Словакия (1022) Фицо Роберт (207) Фиала Петр (81)


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Топ комментарии
+10
з таким же успіхом можна було написати листа *****,
що би він не був ******.
але тільки за позицію пану Прем'єр-міністру Чехії звичяйно повага!
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14.07.2025 00:44 Ответить
+3
листа у пляшку, пляшку кинув у Влтаву. Чекаємо на відповідь.
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14.07.2025 02:52 Ответить
+1
Не послухає він чеського колегу. Він, мабуть, на Тісо орієнтується в словацькій історії.
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14.07.2025 00:38 Ответить
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Не послухає він чеського колегу. Він, мабуть, на Тісо орієнтується в словацькій історії.
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14.07.2025 00:38 Ответить
Йосип Броз Тіто був диктатором соціалістичної Югославії.
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14.07.2025 01:38 Ответить
Tissot - це трошки про інше. 😁
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14.07.2025 01:40 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BE
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14.07.2025 04:10 Ответить
герхарде- то ти трохи не вкурив..= читай про т1со)
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14.07.2025 04:11 Ответить
Аааа... Дійсно.
Доречі, чим-то схожий на Фіцо.
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14.07.2025 08:33 Ответить
з таким же успіхом можна було написати листа *****,
що би він не був ******.
але тільки за позицію пану Прем'єр-міністру Чехії звичяйно повага!
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14.07.2025 00:44 Ответить
Не все же уйлы на западе, есть и Фицо.
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14.07.2025 00:59 Ответить
Хоч сотку євро вклав в конверта? Після Земана рублі ж в Чехії не ходять.
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14.07.2025 01:47 Ответить
листа у пляшку, пляшку кинув у Влтаву. Чекаємо на відповідь.
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14.07.2025 02:52 Ответить
...глас вап1ющего....................................................((
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14.07.2025 04:07 Ответить
А скілки грошей пропонує за це Фіала Фіцо? Що, ані евроцента? А от ********** дає Фіцо значно більше.
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14.07.2025 05:12 Ответить
Ото буде номер, якщо ще на початку війни фіцо загадав собі-я одразу зміню своє ставлення до Украіни, як тіко мені листа про це напишить премєр Чехії...диво -нарешті лист...і тут премєр прокинувся, но листа написав, так на всяк випадок....а на справді, цей лист -ну щоб потім сказати -використали геть усі можливості..дипломатія
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14.07.2025 06:33 Ответить
Продовжують умовляти фіцика. А викинути Словаччину з ЄС? Подобається словакам жити у комфорті з чужий рахунок.
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14.07.2025 07:04 Ответить
 
 