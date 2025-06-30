РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10351 посетитель онлайн
Новости Санкции ЕС против России
5 290 18

Словакия выдвинула три требования для разблокирования 18-го пакета санкций ЕС против РФ, - Politico

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался подписать 18-й пакет санкций против России, который требует единодушного согласия 27 стран ЕС. Братислава выдвинула Брюсселю ряд требований.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

В Брюсселе надеются изменить позицию Словакии. В частности, 3 июля в Братиславу прибудет президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая может предложить премьеру Роберту Фицо определенные уступки.

Европейские дипломаты рассказали, что Словакия требует:

  1. Гарантий защиты для словацких компаний на случай возможных судебных исков со стороны "Газпрома".
  2. Возмещение утраченных сборов за транзит российского газа.
  3. Пакет санкций не будет одобрен и обнародован без полной поддержки Словакии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы хотим убедить партнеров в ЕС и США в необходимости эффективного санкционного давления на РФ, - Вадефуль

Кроме того, по словам другого дипломата ЕС, пакет блокируют не только Словакия, но и Венгрия.

Источники издания добавили, что санкции вряд ли будут приняты во время польского председательства в ЕС и пакет ограничений придется доработать Дании, которая перенимает эстафету во вторник.

Напомним, ключевой пункт 18-го санкционного пакета - полный отказ от российского газа с 2028 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя встреча с Зеленским не имеет смысла, потому что он меня ненавидит, - Фицо

Автор: 

санкции (11590) Словакия (1011) Евросоюз (17343) Фицо Роберт (205)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Словаччина висунула три вимоги

Дозволяємо засунути назад!
показать весь комментарий
30.06.2025 20:44 Ответить
+17
Два підораса кацапськіх орбан і фіцо крутять на х#ю весь ЕС , а ті їм дотації мільярдами.
показать весь комментарий
30.06.2025 20:45 Ответить
+12
Єтих тараканов самих давить надо. Они не требовать должны у кормящей руки, а просить милости.
показать весь комментарий
30.06.2025 20:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Словаччина висунула три вимоги

Дозволяємо засунути назад!
показать весь комментарий
30.06.2025 20:44 Ответить
Взад?
показать весь комментарий
30.06.2025 20:48 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2025 21:22 Ответить
Єтих тараканов самих давить надо. Они не требовать должны у кормящей руки, а просить милости.
показать весь комментарий
30.06.2025 20:44 Ответить
Два підораса кацапськіх орбан і фіцо крутять на х#ю весь ЕС , а ті їм дотації мільярдами.
показать весь комментарий
30.06.2025 20:45 Ответить
Ну не треба так тупо брехати , ти ж не підкацапник
Так, бузять, але це тому , що треба хрошей ,а ЄС це лайно вже не утримує на дотаціях
Бо вони діють у розріз з нормами ЄС
Ось загуглив щодо мад'ярщини
Угорщину позбавили права отримання мільярдної дотації від ЄС
показать весь комментарий
30.06.2025 20:56 Ответить
Фіцо!
Подібні до твоєї пики раніше прикрашали стенд "Іх разисківаєт міліція"!
показать весь комментарий
30.06.2025 20:47 Ответить
Ви можете уявити собі велику сім'ю, один член якої, ще й утриманець, повністю крутить нею як циган сонцем? Ні? То подивіться на ЄС.
показать весь комментарий
30.06.2025 20:50 Ответить
100%.
показать весь комментарий
30.06.2025 20:53 Ответить
Він і не крутить
Цей утриманець ниє , дайте хоч щось
Проте сам розуміє , що його можуть і на бую повернути
Пункт три
показать весь комментарий
30.06.2025 20:54 Ответить








показать весь комментарий
30.06.2025 20:57 Ответить
Добре , що ти не знайшов , що заперечити фактам
показать весь комментарий
30.06.2025 20:59 Ответить




показать весь комментарий
30.06.2025 20:59 Ответить
Третє , натякає , що фраєр розуміє , що він ,як та моська , що тявкає на слона
показать весь комментарий
30.06.2025 20:53 Ответить
А шо ще ніщєброди ****** та фіцики вициганюють?
показать весь комментарий
30.06.2025 20:59 Ответить
4. ... і пасасать ...
показать весь комментарий
30.06.2025 21:05 Ответить
А як щодо припинення фінансування з ЄС Словаччнини?
показать весь комментарий
30.06.2025 21:57 Ответить
Скажіть славакам і мадярам, що їх виключать з ЄС і під ранок їх знесуть їх народи. Це ж не Україна, там їх портрети нвіхто не буде вишивати бісером. Поки ЄС терпить цей безпредєл - скільки ці два ідіота будуть мутити воду.
показать весь комментарий
30.06.2025 22:32 Ответить
 
 