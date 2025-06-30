Словакия выдвинула три требования для разблокирования 18-го пакета санкций ЕС против РФ, - Politico
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался подписать 18-й пакет санкций против России, который требует единодушного согласия 27 стран ЕС. Братислава выдвинула Брюсселю ряд требований.
Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.
В Брюсселе надеются изменить позицию Словакии. В частности, 3 июля в Братиславу прибудет президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая может предложить премьеру Роберту Фицо определенные уступки.
Европейские дипломаты рассказали, что Словакия требует:
- Гарантий защиты для словацких компаний на случай возможных судебных исков со стороны "Газпрома".
- Возмещение утраченных сборов за транзит российского газа.
- Пакет санкций не будет одобрен и обнародован без полной поддержки Словакии.
Кроме того, по словам другого дипломата ЕС, пакет блокируют не только Словакия, но и Венгрия.
Источники издания добавили, что санкции вряд ли будут приняты во время польского председательства в ЕС и пакет ограничений придется доработать Дании, которая перенимает эстафету во вторник.
Напомним, ключевой пункт 18-го санкционного пакета - полный отказ от российского газа с 2028 года.
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Дозволяємо засунути назад!
Так, бузять, але це тому , що треба хрошей ,а ЄС це лайно вже не утримує на дотаціях
Бо вони діють у розріз з нормами ЄС
Ось загуглив щодо мад'ярщини
Угорщину позбавили права отримання мільярдної дотації від ЄС
Подібні до твоєї пики раніше прикрашали стенд "Іх разисківаєт міліція"!
Цей утриманець ниє , дайте хоч щось
Проте сам розуміє , що його можуть і на бую повернути
Пункт три