Словакия выдвинула три требования для разблокирования 18-го пакета санкций ЕС против РФ, - Politico

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался подписать 18-й пакет санкций против России, который требует единодушного согласия 27 стран ЕС. Братислава выдвинула Брюсселю ряд требований.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

В Брюсселе надеются изменить позицию Словакии. В частности, 3 июля в Братиславу прибудет президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая может предложить премьеру Роберту Фицо определенные уступки.

Европейские дипломаты рассказали, что Словакия требует:

Гарантий защиты для словацких компаний на случай возможных судебных исков со стороны "Газпрома". Возмещение утраченных сборов за транзит российского газа. Пакет санкций не будет одобрен и обнародован без полной поддержки Словакии.

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Кроме того, по словам другого дипломата ЕС, пакет блокируют не только Словакия, но и Венгрия.

Источники издания добавили, что санкции вряд ли будут приняты во время польского председательства в ЕС и пакет ограничений придется доработать Дании, которая перенимает эстафету во вторник.

Напомним, ключевой пункт 18-го санкционного пакета - полный отказ от российского газа с 2028 года.

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