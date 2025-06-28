Моя встреча с Зеленским не имеет смысла, потому что он меня ненавидит, - Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит смысла встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что тот его "ненавидит".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aktuality.
Как отмечается, Фицо прокомментировал заинтересованность президента Петера Пеллегрини в визите в Украину и встрече с Зеленским, однако отметил, что это было бы "чисто символическим визитом", поскольку словацкий президент по своим полномочиям не может заключать какие-либо соглашения.
"Моя встреча с президентом Зеленским не имеет смысла, потому что он меня ненавидит... Я не вижу причин встречаться с президентом Украины", - сказал Фицо.
В то же время он отметил, что "для него важно общаться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем".
Кроме того, Фицо отметил, что членство Украины в ЕС может принести Словакии больше преимуществ, чем недостатков.
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Не зрозуміло просто.
Джерело: https://censor.net/ua/n3560494
Сергiй Супрун
Та ж фіцо просто наша цукерочка.
Яка насрала як і Україні, так і Європі, а ще й насрала громадянам словатчини...
Бізьу-бізьу=просто.
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Згадай період 2019-2022.
Ішак ти вагітний лайном!
Л - логіка.
В взагалі,краще-ігнор з таким,хто в час війни переслідує опозицію,замість об'єднати всю країну для опору.