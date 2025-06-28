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Новости Заявления Фицо об Украине
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Моя встреча с Зеленским не имеет смысла, потому что он меня ненавидит, - Фицо

Фицо заявил, что Зеленский его ненавидит

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит смысла встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что тот его "ненавидит".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aktuality.

Как отмечается, Фицо прокомментировал заинтересованность президента Петера Пеллегрини в визите в Украину и встрече с Зеленским, однако отметил, что это было бы "чисто символическим визитом", поскольку словацкий президент по своим полномочиям не может заключать какие-либо соглашения.

"Моя встреча с президентом Зеленским не имеет смысла, потому что он меня ненавидит... Я не вижу причин встречаться с президентом Украины", - сказал Фицо.

В то же время он отметил, что "для него важно общаться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем".

Также читайте: Словакия не имеет никаких причин страдать из-за Украины, - Фицо о санкциях против РФ

Кроме того, Фицо отметил, что членство Украины в ЕС может принести Словакии больше преимуществ, чем недостатков.

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Словакия (1008) Фицо Роберт (204)


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Топ комментарии
+17
І чому б це?
Не зрозуміло просто.
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28.06.2025 17:26 Ответить
+12
Тоже ума не приложу, как такого прекрасного человека можно не любить
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28.06.2025 17:52 Ответить
+9
О, значит понимает утырок этот кто он такой, просто так никто никого не ненавидит...
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28.06.2025 17:36 Ответить
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І чому б це?
Не зрозуміло просто.
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28.06.2025 17:26 Ответить
Тоже ума не приложу, как такого прекрасного человека можно не любить
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28.06.2025 17:52 Ответить
Крім того, Фіцо зауважив, що членство України в ЄС може принести Словаччині більше переваг, ніж недоліків.
Джерело: https://censor.net/ua/n3560494
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28.06.2025 17:56 Ответить
Morgot
Сергiй Супрун
Та ж фіцо просто наша цукерочка.
Яка насрала як і Україні, так і Європі, а ще й насрала громадянам словатчини...
Бізьу-бізьу=просто.
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28.06.2025 18:05 Ответить
за что вас любіть ?

.
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28.06.2025 18:33 Ответить
Я прошу вибачення і маю право запитати---це питання до мене чи фіцо?
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28.06.2025 18:36 Ответить
Тисо... ти наш! не зельцем єдиним!
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28.06.2025 17:27 Ответить
ПЕС .ТЕЖ ПАЛКУ НЕНАВИДИТЬ...ІДИ НАКУЙ
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28.06.2025 17:28 Ответить
случілас што ?
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28.06.2025 17:32 Ответить
О, значит понимает утырок этот кто он такой, просто так никто никого не ненавидит...
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28.06.2025 17:36 Ответить
Ой, та там всі дурня валяють тоді, як Україна втрачає своїх найкращіх
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28.06.2025 18:29 Ответить
А до ***** їздить - отже той його любить ...
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28.06.2025 17:39 Ответить
ЗЄ на його місці робив би те ж саме.

Згадай період 2019-2022.
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28.06.2025 17:52 Ответить
А що було в тому періоді - що там було такого , чого не було 2014- 2019 ...?
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28.06.2025 18:51 Ответить
Як кажуть в Одесі "****** понт, все одне понт" а тут "***** відмазка, все одне відмазка", кажи шо засцяв і крапка!
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28.06.2025 17:40 Ответить
Це ти, придурок людства, ненавидишь Україну!
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28.06.2025 17:41 Ответить
І має за що. Як і більшість українців тебе Фіца ненавидять.
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28.06.2025 17:44 Ответить
Недострелений *****.
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28.06.2025 17:47 Ответить
А що ж тебе любити і поважати *********** прихвостень?
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28.06.2025 17:47 Ответить
фицо ототожнює себе з державою Словаччина. Манія величи.
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28.06.2025 17:48 Ответить
А за шо ж тебе любити парашний ************ та посібник русофашисто?
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28.06.2025 17:49 Ответить
Кайся - або вішайся
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28.06.2025 17:50 Ответить
Ну родився ти таким...Недоробленим. Всі претензії- батькам....
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28.06.2025 17:52 Ответить
тебе шльондра промосковська ненавидить кожен адекватний українець, до речі разом з ЗЕскотами
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28.06.2025 18:00 Ответить
ахахахаха боїшся пацакська лядота
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28.06.2025 18:02 Ответить
А хто ж тебе фіцо любить?
Ішак ти вагітний лайном!
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28.06.2025 18:03 Ответить
Цей гандон обіймався з ****** в Москві 9 Травня,тому він закантачений, і тому сенсу зним зустрічатися немає...
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28.06.2025 18:03 Ответить
А *уйло тебе любить? Чи все ж таки використовує у своїх інтересах?
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28.06.2025 18:05 Ответить
Та і сам фіцо зелю ненавидить
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28.06.2025 18:08 Ответить
Ну вот взял ты пистолет. Но почему было перед этим хотя бы недельку в тир не походить? Сколько проблем бы сейчас решилось.
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28.06.2025 18:17 Ответить
"ЗА ЧТО ВЫ НАС НЕ ЛЮБИТЕ?!?!?!" раніше скиглили тільки тупі росіяни, а тепер ще й ФІЦО поганого навчився )))
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28.06.2025 18:21 Ответить
Ну не любить Зеля путінського песика, зато хазяїн годує добре.
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28.06.2025 18:21 Ответить
Є сенс зустрічатись з путіним.
Л - логіка.
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28.06.2025 18:24 Ответить
А Фіцо бере у якій валюті? У євро, чи доларах? Дам Фіцо один долар. Або пів євро. Молодець, заробив
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28.06.2025 18:27 Ответить
Та ні, якраз Бобун дуже любить тих хто виливає помиї на Україну, а от з тими хто помагає бикує та намагається посваритись.
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28.06.2025 18:28 Ответить
А кто тебя, ***** недобитого, любит?
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28.06.2025 18:31 Ответить
Не буду витрачати час на зайву писанину
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28.06.2025 18:42 Ответить
Це як ерм ухвалить рішення: нині ненавидить,завтра полюбить.
В взагалі,краще-ігнор з таким,хто в час війни переслідує опозицію,замість об'єднати всю країну для опору.
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28.06.2025 19:21 Ответить
Тому що ти *****!!🤪🥳😳🤡🤣
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28.06.2025 19:44 Ответить
Усі інші *******, в деяких з них навіть стріляють гвинтівки.
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28.06.2025 19:52 Ответить
Обоє рябоє,знайшли,що обговорювать
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28.06.2025 19:53 Ответить
От якби ти і надалі постачав безкоштовно зброю, б/к, аптечки, тощо, то воно тебе б ********* - бо красти можна ще було і цього напрямку. А так ти не цікавий ні йьому ні йього більшості на цезорі - їм приходиться платити з власних кішень дерьмака-зеленского - а до цього вони не готові - тільки власні рахунки та маєтки, звичайно десь у тихій Европі та Середземки.
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28.06.2025 19:56 Ответить
Фіца, я теж тебе ненавиджу. Тому зі мною не зустрічайся.
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28.06.2025 20:10 Ответить
Поплач над собов, бідолахо!
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28.06.2025 21:29 Ответить
 
 