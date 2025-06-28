Моя встреча с Зеленским не имеет смысла, потому что он меня ненавидит, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит смысла встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что тот его "ненавидит".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aktuality.

Как отмечается, Фицо прокомментировал заинтересованность президента Петера Пеллегрини в визите в Украину и встрече с Зеленским, однако отметил, что это было бы "чисто символическим визитом", поскольку словацкий президент по своим полномочиям не может заключать какие-либо соглашения.

"Моя встреча с президентом Зеленским не имеет смысла, потому что он меня ненавидит... Я не вижу причин встречаться с президентом Украины", - сказал Фицо.

В то же время он отметил, что "для него важно общаться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем".

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Кроме того, Фицо отметил, что членство Украины в ЕС может принести Словакии больше преимуществ, чем недостатков.