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Новини Заяви Фіцо про Україну
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Моя зустріч із Зеленським не має сенсу, бо він мене ненавидить, - Фіцо

Фіцо заявив, що Зеленський його ненавидить

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, тому що той його "ненавидить".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Aktuality.

Як зазначається, Фіцо прокоментував зацікавленість президента Петера Пеллегріні у візиті до України та зустрічі із Зеленським, однак зауважив, що це було б "суто символічним візитом", оскільки словацький президент за своїми повноваженнями не може укладати будь-які угоди.

"Моя зустріч із президентом Зеленським не має сенсу, бо він мене ненавидить… Я не бачу причин зустрічатися з президентом України", – сказав Фіцо.

Водночас він зазначив, що "для нього важливо спілкуватися з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем".

Також читайте: Словаччина не має жодних причин страждати через Україну, - Фіцо про санкції проти РФ

Крім того, Фіцо зауважив, що членство України в ЄС може принести Словаччині більше переваг, ніж недоліків.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Словаччина (1136) Фіцо Роберт (226)


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Топ коментарі
+18
І чому б це?
Не зрозуміло просто.
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28.06.2025 17:26 Відповісти
+13
Тоже ума не приложу, как такого прекрасного человека можно не любить
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28.06.2025 17:52 Відповісти
+10
О, значит понимает утырок этот кто он такой, просто так никто никого не ненавидит...
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28.06.2025 17:36 Відповісти
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І чому б це?
Не зрозуміло просто.
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28.06.2025 17:26 Відповісти
Тоже ума не приложу, как такого прекрасного человека можно не любить
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28.06.2025 17:52 Відповісти
Крім того, Фіцо зауважив, що членство України в ЄС може принести Словаччині більше переваг, ніж недоліків.
Джерело: https://censor.net/ua/n3560494
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28.06.2025 17:56 Відповісти
Morgot
Сергiй Супрун
Та ж фіцо просто наша цукерочка.
Яка насрала як і Україні, так і Європі, а ще й насрала громадянам словатчини...
Бізьу-бізьу=просто.
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28.06.2025 18:05 Відповісти
за что вас любіть ?

.
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28.06.2025 18:33 Відповісти
Я прошу вибачення і маю право запитати---це питання до мене чи фіцо?
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28.06.2025 18:36 Відповісти
Тисо... ти наш! не зельцем єдиним!
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28.06.2025 17:27 Відповісти
ПЕС .ТЕЖ ПАЛКУ НЕНАВИДИТЬ...ІДИ НАКУЙ
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28.06.2025 17:28 Відповісти
случілас што ?
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28.06.2025 17:32 Відповісти
О, значит понимает утырок этот кто он такой, просто так никто никого не ненавидит...
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28.06.2025 17:36 Відповісти
Ой, та там всі дурня валяють тоді, як Україна втрачає своїх найкращіх
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28.06.2025 18:29 Відповісти
А до ***** їздить - отже той його любить ...
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28.06.2025 17:39 Відповісти
ЗЄ на його місці робив би те ж саме.

Згадай період 2019-2022.
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28.06.2025 17:52 Відповісти
А що було в тому періоді - що там було такого , чого не було 2014- 2019 ...?
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28.06.2025 18:51 Відповісти
Як кажуть в Одесі "****** понт, все одне понт" а тут "***** відмазка, все одне відмазка", кажи шо засцяв і крапка!
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28.06.2025 17:40 Відповісти
Це ти, придурок людства, ненавидишь Україну!
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28.06.2025 17:41 Відповісти
І має за що. Як і більшість українців тебе Фіца ненавидять.
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28.06.2025 17:44 Відповісти
Недострелений *****.
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28.06.2025 17:47 Відповісти
А що ж тебе любити і поважати *********** прихвостень?
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28.06.2025 17:47 Відповісти
фицо ототожнює себе з державою Словаччина. Манія величи.
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28.06.2025 17:48 Відповісти
А за шо ж тебе любити парашний ************ та посібник русофашисто?
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28.06.2025 17:49 Відповісти
Кайся - або вішайся
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28.06.2025 17:50 Відповісти
Ну родився ти таким...Недоробленим. Всі претензії- батькам....
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28.06.2025 17:52 Відповісти
тебе шльондра промосковська ненавидить кожен адекватний українець, до речі разом з ЗЕскотами
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28.06.2025 18:00 Відповісти
ахахахаха боїшся пацакська лядота
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28.06.2025 18:02 Відповісти
А хто ж тебе фіцо любить?
Ішак ти вагітний лайном!
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28.06.2025 18:03 Відповісти
Цей гандон обіймався з ****** в Москві 9 Травня,тому він закантачений, і тому сенсу зним зустрічатися немає...
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28.06.2025 18:03 Відповісти
А *уйло тебе любить? Чи все ж таки використовує у своїх інтересах?
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28.06.2025 18:05 Відповісти
Та і сам фіцо зелю ненавидить
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28.06.2025 18:08 Відповісти
Ну вот взял ты пистолет. Но почему было перед этим хотя бы недельку в тир не походить? Сколько проблем бы сейчас решилось.
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28.06.2025 18:17 Відповісти
"ЗА ЧТО ВЫ НАС НЕ ЛЮБИТЕ?!?!?!" раніше скиглили тільки тупі росіяни, а тепер ще й ФІЦО поганого навчився )))
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28.06.2025 18:21 Відповісти
Ну не любить Зеля путінського песика, зато хазяїн годує добре.
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28.06.2025 18:21 Відповісти
Є сенс зустрічатись з путіним.
Л - логіка.
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28.06.2025 18:24 Відповісти
А Фіцо бере у якій валюті? У євро, чи доларах? Дам Фіцо один долар. Або пів євро. Молодець, заробив
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28.06.2025 18:27 Відповісти
Та ні, якраз Бобун дуже любить тих хто виливає помиї на Україну, а от з тими хто помагає бикує та намагається посваритись.
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28.06.2025 18:28 Відповісти
А кто тебя, ***** недобитого, любит?
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28.06.2025 18:31 Відповісти
Не буду витрачати час на зайву писанину
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28.06.2025 18:42 Відповісти
Це як ерм ухвалить рішення: нині ненавидить,завтра полюбить.
В взагалі,краще-ігнор з таким,хто в час війни переслідує опозицію,замість об'єднати всю країну для опору.
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28.06.2025 19:21 Відповісти
Тому що ти *****!!🤪🥳😳🤡🤣
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28.06.2025 19:44 Відповісти
Усі інші *******, в деяких з них навіть стріляють гвинтівки.
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28.06.2025 19:52 Відповісти
Обоє рябоє,знайшли,що обговорювать
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28.06.2025 19:53 Відповісти
От якби ти і надалі постачав безкоштовно зброю, б/к, аптечки, тощо, то воно тебе б ********* - бо красти можна ще було і цього напрямку. А так ти не цікавий ні йьому ні йього більшості на цезорі - їм приходиться платити з власних кішень дерьмака-зеленского - а до цього вони не готові - тільки власні рахунки та маєтки, звичайно десь у тихій Европі та Середземки.
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28.06.2025 19:56 Відповісти
Фіца, я теж тебе ненавиджу. Тому зі мною не зустрічайся.
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28.06.2025 20:10 Відповісти
Поплач над собов, бідолахо!
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28.06.2025 21:29 Відповісти
 
 