Моя зустріч із Зеленським не має сенсу, бо він мене ненавидить, - Фіцо
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, тому що той його "ненавидить".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Aktuality.
Як зазначається, Фіцо прокоментував зацікавленість президента Петера Пеллегріні у візиті до України та зустрічі із Зеленським, однак зауважив, що це було б "суто символічним візитом", оскільки словацький президент за своїми повноваженнями не може укладати будь-які угоди.
"Моя зустріч із президентом Зеленським не має сенсу, бо він мене ненавидить… Я не бачу причин зустрічатися з президентом України", – сказав Фіцо.
Водночас він зазначив, що "для нього важливо спілкуватися з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем".
Крім того, Фіцо зауважив, що членство України в ЄС може принести Словаччині більше переваг, ніж недоліків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не зрозуміло просто.
Джерело: https://censor.net/ua/n3560494
Сергiй Супрун
Та ж фіцо просто наша цукерочка.
Яка насрала як і Україні, так і Європі, а ще й насрала громадянам словатчини...
Бізьу-бізьу=просто.
.
Згадай період 2019-2022.
Ішак ти вагітний лайном!
Л - логіка.
В взагалі,краще-ігнор з таким,хто в час війни переслідує опозицію,замість об'єднати всю країну для опору.