Мы хотим убедить партнеров в ЕС и США в необходимости эффективного санкционного давления на РФ, - Вадефуль

В Германии работают над тем, чтобы 18-й пакет санкций Евросоюза против России был максимально эффективным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Германии Иоганн Вадефуль во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

В частности, по словам Вадефуля, Берлин работает над тем, чтобы 18-й санкционный пакет ЕС против РФ был максимально эффективным, а также призывает Соединенные Штаты присоединиться к новым ограничениям.

"Мы хотим убедить всех европейских партнеров и наших американских коллег в необходимости эффективного санкционного давления", - отметил он.

Вадефуль заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен осознавать ответственность за свои действия: "Путин должен знать: если он делает что-то плохое - это не останется без последствий. Чем четче мы это формулируем, тем лучше".

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Кроме того, он отметил, что Берлин поддерживает Киев независимо от обстоятельств и в дальнейшем готов искать правильные ответы на все вызовы вместе с украинскими партнерами.

"Мы знаем, что вы защищаете не только свободу Украины, но и Европы, а следовательно, и Германии. Поэтому мы поддерживаем вас - независимо от того, с какой ситуацией столкнемся", - сказал он.

Глава МИД Германии также подчеркнул важность давления на Россию с целью продвижения к перемирию и начала мирных переговоров. Вадефуль поблагодарил Украину за готовность к диалогу и отметил, что именно Москва медлит с действиями, и это неприемлемо для международного сообщества.

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"Вы абсолютно правильно подметили: нужно усилить давление на Россию. Мы благодарны за вашу готовность, потому что Россия затягивает процесс, и мы не можем с этим мириться", - сказал министр.