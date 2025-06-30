Ми хочемо переконати партнерів у ЄС та США у необхідності ефективного санкційного тиску на РФ, - Вадефуль

У Німеччині працюють над тим, щоб 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії був максимально ефективним.

Як передає Цензор.НЕТ із посилання на РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Так, за словами Вадефуля, Берлін працює над тим, щоб 18-й санкційний пакет ЄС проти РФ був максимально ефективним, а також закликає Сполучені Штати долучитися до нових обмежень.

"Ми хочемо переконати всіх європейських партнерів і наших американських колег у необхідності ефективного санкційного тиску", - зауважив він.

Вадефуль заявив, що російський диктатор Володимир Путін має усвідомлювати відповідальність за свої дії: "Путін має знати: якщо він робить щось погано - це не залишиться без наслідків. Чим чіткіше ми це формулюємо, тим краще".

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Крім того, він зауважив, що Берлін підтримує Київ незалежно від обставин і надалі готовий шукати правильні відповіді на всі виклики разом з українськими партнерами.

"Ми знаємо, що ви захищаєте не лише свободу України, але й Європи, а отже, і Німеччини. Тому ми підтримуємо вас - незалежно від того, з якою ситуацією стикнемося", - сказав він.

Глава МЗС Німеччини також наголосив на важливості тиску на Росію з метою просування до перемир’я та початку мирних переговорів. Вадефуль подякував Україні за готовність до діалогу та зазначив, що саме Москва зволікає з діями, і це є неприйнятним для міжнародної спільноти.

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"Ви абсолютно правильно підмітили: потрібно посилити тиск на Росію. Ми вдячні за вашу готовність, бо Росія затягує процес, і ми не можемо з цим миритися", - сказав міністр.