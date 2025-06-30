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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Ми хочемо переконати партнерів у ЄС та США у необхідності ефективного санкційного тиску на РФ, - Вадефуль

Вадефуль про 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ

У Німеччині працюють над тим, щоб 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії був максимально ефективним.

Як передає Цензор.НЕТ із посилання на РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Так, за словами Вадефуля, Берлін працює над тим, щоб 18-й санкційний пакет ЄС проти РФ був максимально ефективним, а також закликає Сполучені Штати долучитися до нових обмежень.

"Ми хочемо переконати всіх європейських партнерів і наших американських колег у необхідності ефективного санкційного тиску", - зауважив він.

Вадефуль заявив, що російський диктатор Володимир Путін має усвідомлювати відповідальність за свої дії: "Путін має знати: якщо він робить щось погано - це не залишиться без наслідків. Чим чіткіше ми це формулюємо, тим краще".

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Крім того, він зауважив, що Берлін підтримує Київ незалежно від обставин і надалі готовий шукати правильні відповіді на всі виклики разом з українськими партнерами.

"Ми знаємо, що ви захищаєте не лише свободу України, але й Європи, а отже, і Німеччини. Тому ми підтримуємо вас - незалежно від того, з якою ситуацією стикнемося", - сказав він.

Глава МЗС Німеччини також наголосив на важливості тиску на Росію з метою просування до перемир’я та початку мирних переговорів. Вадефуль подякував Україні за готовність до діалогу та зазначив, що саме Москва зволікає з діями, і це є неприйнятним для міжнародної спільноти.

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"Ви абсолютно правильно підмітили: потрібно посилити тиск на Росію. Ми вдячні за вашу готовність, бо Росія затягує процес, і ми не можемо з цим миритися", - сказав міністр.

Автор: 

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Амбре "пані рібентроп" (також знаної як фру Меркель) починає вивітрюватись? Це добре!
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30.06.2025 19:32 Відповісти
Ну в америці не дохтор , а лише здоровий санітар допоможе... А фіца і и орбана ніхто ж не забороняє відправити пити чай в Антарктиду.
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30.06.2025 19:43 Відповісти
Американська маразматична біполярка з вектором на власне збагачення добігає кінця - хвиля захоплення спадає (і навіть переможні гасла при фактичному програші вже не завжди спрацьовують). Ну не повірю я, що Сенат та Конгрес буде оте все терпіти до закінчення строку трампона: або оголосять імпічмент, або змусять працювати в інтересах США, а не особи трампона).
А орбано-фіцов легко повернути до здорового ґлузду - лишити ці країни фінансової підтримки від ЄС. Максимум рік і вони або будуть у відставці, або самі будуть пропонувати найпекельніші санкції проти московії. Звісно, за умови, що московитського газу та нафти через територію України вони отримувати не будуть (але це вже питання до "печерських пагорбів")
ІМХО
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30.06.2025 20:09 Відповісти
 
 