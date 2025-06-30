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Новини Санкції ЄС проти Росії
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ЄС офіційно продовжив секторальні санкції проти РФ, - Каллас

каллас,кая

Європейський Союз сьогодні, 30 червня, офіційно погодився продовжити секторальні санкції проти Росії.

Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС сьогодні офіційно погодився продовжити секторальні санкції проти Росії. Ми продовжуватимемо тиснути на Москву, щоб вона припинила війну в Україні", - йдеться в повідомленні.

Каллас наголосила, що кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну.

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ЄС продовжив секторальні санкції проти РФ

Як зазначено на сайті Європейської ради, обмежувальні заходи ЄС проти Російської Федерації продовжено ще на 6 місяців, до 31 січня 2026 року.

Автор: 

росія (66478) санкції (12284) Євросоюз (13787) Каллас Кая (309)


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Продовження санкції на вуха розвішують.. Де 18 пакет санкцій? фіцо з орбаном з'їли? Імпотенти.
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30.06.2025 13:51 Відповісти
 
 