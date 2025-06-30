ЄС офіційно продовжив секторальні санкції проти РФ, - Каллас
Європейський Союз сьогодні, 30 червня, офіційно погодився продовжити секторальні санкції проти Росії.
Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"ЄС сьогодні офіційно погодився продовжити секторальні санкції проти Росії. Ми продовжуватимемо тиснути на Москву, щоб вона припинила війну в Україні", - йдеться в повідомленні.
Каллас наголосила, що кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну.
Як зазначено на сайті Європейської ради, обмежувальні заходи ЄС проти Російської Федерації продовжено ще на 6 місяців, до 31 січня 2026 року.
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Gary Grant
показати весь коментар30.06.2025 13:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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