ЄС офіційно продовжив секторальні санкції проти РФ, - Каллас

Європейський Союз сьогодні, 30 червня, офіційно погодився продовжити секторальні санкції проти Росії.

Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС сьогодні офіційно погодився продовжити секторальні санкції проти Росії. Ми продовжуватимемо тиснути на Москву, щоб вона припинила війну в Україні", - йдеться в повідомленні.

Каллас наголосила, що кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну.

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Як зазначено на сайті Європейської ради, обмежувальні заходи ЄС проти Російської Федерації продовжено ще на 6 місяців, до 31 січня 2026 року.