Словаччина та Угорщина блокують ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, - ЗМІ

Запровадження 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії наразі заблоковане через позиції одразу двох країн - Словаччини та Угорщини.

Про це повідомив дипломат однієї з ключових держав ЄС у коментарі "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, під час засідання послів ЄС 27 червня саме ці країни виступили проти затвердження нового пакета обмежень. Словаччина вимагає гарантій від Єврокомісії щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року. Угорщина ж, за словами джерела, не висунула жодних формальних умов.

Очікується, що до подальших обговорень санкційного пакета країни ЄС не повернуться щонайменше до 3 липня - саме на цей день запланований візит делегації Єврокомісії до Братислави.

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