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Новини Санкції США проти Росії
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На закритій вечері НАТО європейські лідери намагались переконати Трампа посилити санкції проти РФ, - Павел

Павел про санкції США проти РФ

Минулого тижня на закритій вечері НАТО європейські лідери тиснули на президента США Дональда Трампа, щоб той посилив політику щодо Росії, але президент США вагався.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv, про це розповів президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю CNN Prima NEWS.

"Ми розмовляли з ним дуже послідовно та колективно, переконуючи його, що настав час значно посилити економічний тиск на Росію", – сказав Павел.

Зазначається, що у вечері взяли участь король Нідерландів Віллем-Олександр та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Не з метою спричинити економічний колапс Росії - це не в наших інтересах, - а щоб вона усвідомила, що альтернативи переговорам просто немає", - додав він.

Водночас за словами президента Чехії, нараз Трамп "залишається стриманим, але усвідомлює, що це дуже ефективний інструмент".

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Коли Трамп під час вечері вказав на свій попередній успіх у відносинах з Китаєм, стверджуючи, що високі мита змусили Пекін змінити свою позицію, Павел використав цей аргумент, щоб підкріпити свою думку у контексті тиску на Росію.

"Я сказав: "Бачите, саме такого рішучого підходу нам зараз потрібно до Росії. Якщо Китай відчув це протягом місяця, то Росія з її економікою може відчути це протягом тижня-двох", – зауважив він.

Автор: 

НАТО (6638) санкції (12284) Рютте Марк (461) Трамп Дональд (6321) Павел Петр (171)


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Топ коментарі
+5
Там їх аж двоє: Орбан і Фіцо.
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30.06.2025 10:22 Відповісти
+4
Тайна вечеря? - хто був Іудою?
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30.06.2025 10:18 Відповісти
+4
в тому вся і проблема , що ви боїтесь спричинити колапс на кацапії.
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30.06.2025 10:30 Відповісти
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Тайна вечеря? - хто був Іудою?
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30.06.2025 10:18 Відповісти
Там їх аж двоє: Орбан і Фіцо.
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30.06.2025 10:22 Відповісти
Орбана і Фіце не впустили. Іуди не було. Вечеряли з рудим клованом.
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30.06.2025 10:24 Відповісти
«Т1.
Ми, глави держав і урядів Північноатлантичного альянсу, зібралися в Гаазі, акож держави-члени НАТО, включно з США та Угорщиною, погодилися, що допомога Збройним Силам України»

https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/30/7519403/ У Гаазі Трампа переконували посилити тиск на Росію, але той залишився нерішучим - президент Чехії | Українська правда (pravda.com.ua)

Прівєт, гаспадін: «Соврамши»
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30.06.2025 10:45 Відповісти
Орбан був.
«Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також заявив, нібито кілька країн-членів НАТО не хочуть бачити Зеленського на саміті в Гаазі. «Американці, турки, словаки і ми ясно дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом із паном Зеленським, коли йдеться про НАТО», - заявив Орбан. Він запевняв, що відсутність президента України на закритому засіданні лідерів НАТО 25 червня є «чітким сигналом».
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30.06.2025 10:51 Відповісти
От вам дві Іуди.

Словаччина та Угорщина блокують ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3560659
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30.06.2025 11:11 Відповісти
треба було вимкнути світло і гуртом від*удохати ту руду скотиняку.
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30.06.2025 10:24 Відповісти
***** лисе.
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30.06.2025 10:46 Відповісти
Рудий неадекват ті санкції познімає скоріше.
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30.06.2025 10:28 Відповісти
в тому вся і проблема , що ви боїтесь спричинити колапс на кацапії.
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30.06.2025 10:30 Відповісти
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30.06.2025 10:32 Відповісти
Минулого тижня на закритій вечері НАТО європейські лідери тиснули на президента США Дональда Трампа, щоб той посилив політику щодо Росії, але президент США вагався,ЧЕРЕЗ БІЛЬШ СИЛЬНІШИЙ, МАБУТЬ ФІНАНСОВИЙ ТИСК ВІД КУЙЛА ,НА ЙОГО ОСОБИСТИХ РАХУНКАХ....
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30.06.2025 10:33 Відповісти
Трампонутий - коли я їм, я глухий та німий. Да і ху...ло против
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30.06.2025 10:42 Відповісти
Переконати блазня з БІЛОГО дурдому Трампидла? Цей ідіот впевнений, що це Україна напала на ***** і кацапія тільки відбивається від Зеленського. Варто подивитись на рило Трампона, цей старий пирдун більше схожий на горилу в галстукі, чим на президента наймогутнішої держави світу.
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30.06.2025 10:42 Відповісти
Всем миром пытались науськать одного е"анутого на другого.
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30.06.2025 10:43 Відповісти
Трамп "залишається стриманим, але усвідомлює, що це дуже ефективний інструмент".

Напевно, Трамп усвідомлює, що це дуже ефективний інструмент, але залишається стриманим.

Тут декілька варіантів:
*СТРИМАНИЙ, тому що боїться/остерігається Путіна (1);

*СТРИМАНИЙ, тому що вдає з себе мудрого - "я еще не пришел к единому мнению" як часто повторяв один профспілковий діяч, опортуніст, ренегат, пристосуванець, слуга адміністрації, а не трудящих (2);

* кожний може продовжити
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30.06.2025 10:52 Відповісти
коаліція стурбованих вирішила усіх вразити своєю "рішучістю"
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30.06.2025 11:13 Відповісти
На корпоративе, начальники отделов, уговаривали главного бухгалтера не домогаться жены Генерального директора!
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30.06.2025 11:32 Відповісти
Щоб ублажити Трумпа, треба було щоб Рютте організував не вечерю, а вечірку з шлюхами. Це б рудого паскуду дуже б потішилою
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30.06.2025 11:57 Відповісти
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30.06.2025 12:26 Відповісти
 
 