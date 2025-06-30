На закритій вечері НАТО європейські лідери намагались переконати Трампа посилити санкції проти РФ, - Павел
Минулого тижня на закритій вечері НАТО європейські лідери тиснули на президента США Дональда Трампа, щоб той посилив політику щодо Росії, але президент США вагався.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv, про це розповів президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю CNN Prima NEWS.
"Ми розмовляли з ним дуже послідовно та колективно, переконуючи його, що настав час значно посилити економічний тиск на Росію", – сказав Павел.
Зазначається, що у вечері взяли участь король Нідерландів Віллем-Олександр та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Не з метою спричинити економічний колапс Росії - це не в наших інтересах, - а щоб вона усвідомила, що альтернативи переговорам просто немає", - додав він.
Водночас за словами президента Чехії, нараз Трамп "залишається стриманим, але усвідомлює, що це дуже ефективний інструмент".
Коли Трамп під час вечері вказав на свій попередній успіх у відносинах з Китаєм, стверджуючи, що високі мита змусили Пекін змінити свою позицію, Павел використав цей аргумент, щоб підкріпити свою думку у контексті тиску на Росію.
"Я сказав: "Бачите, саме такого рішучого підходу нам зараз потрібно до Росії. Якщо Китай відчув це протягом місяця, то Росія з її економікою може відчути це протягом тижня-двох", – зауважив він.
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Ми, глави держав і урядів Північноатлантичного альянсу, зібралися в Гаазі, акож держави-члени НАТО, включно з США та Угорщиною, погодилися, що допомога Збройним Силам України»
https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/30/7519403/ У Гаазі Трампа переконували посилити тиск на Росію, але той залишився нерішучим - президент Чехії | Українська правда (pravda.com.ua)
Прівєт, гаспадін: «Соврамши»
«Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також заявив, нібито кілька країн-членів НАТО не хочуть бачити Зеленського на саміті в Гаазі. «Американці, турки, словаки і ми ясно дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом із паном Зеленським, коли йдеться про НАТО», - заявив Орбан. Він запевняв, що відсутність президента України на закритому засіданні лідерів НАТО 25 червня є «чітким сигналом».
Словаччина та Угорщина блокують ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3560659
Напевно, Трамп усвідомлює, що це дуже ефективний інструмент, але залишається стриманим.
Тут декілька варіантів:
*СТРИМАНИЙ, тому що боїться/остерігається Путіна (1);
*СТРИМАНИЙ, тому що вдає з себе мудрого - "я еще не пришел к единому мнению" як часто повторяв один профспілковий діяч, опортуніст, ренегат, пристосуванець, слуга адміністрації, а не трудящих (2);
* кожний може продовжити