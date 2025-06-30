На закритій вечері НАТО європейські лідери намагались переконати Трампа посилити санкції проти РФ, - Павел

Минулого тижня на закритій вечері НАТО європейські лідери тиснули на президента США Дональда Трампа, щоб той посилив політику щодо Росії, але президент США вагався.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv, про це розповів президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю CNN Prima NEWS.

"Ми розмовляли з ним дуже послідовно та колективно, переконуючи його, що настав час значно посилити економічний тиск на Росію", – сказав Павел.

Зазначається, що у вечері взяли участь король Нідерландів Віллем-Олександр та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Не з метою спричинити економічний колапс Росії - це не в наших інтересах, - а щоб вона усвідомила, що альтернативи переговорам просто немає", - додав він.

Водночас за словами президента Чехії, нараз Трамп "залишається стриманим, але усвідомлює, що це дуже ефективний інструмент".

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Коли Трамп під час вечері вказав на свій попередній успіх у відносинах з Китаєм, стверджуючи, що високі мита змусили Пекін змінити свою позицію, Павел використав цей аргумент, щоб підкріпити свою думку у контексті тиску на Росію.

"Я сказав: "Бачите, саме такого рішучого підходу нам зараз потрібно до Росії. Якщо Китай відчув це протягом місяця, то Росія з її економікою може відчути це протягом тижня-двох", – зауважив він.