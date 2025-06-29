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Новини Санкції США проти Росії
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Трамп готовий підтримати законопроєкт про санкції проти РФ, - Грем

сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп підтримає нові санкції проти Росії, які передбачають мита для країн, що купують товари в РФ.

Про це американський законодавець сказав в інтервʼю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Грема, під час суботньої гри в гольф Трамп сказав йому, що "настав час діяти – рухати ваш законопроєкт уперед".

"Наступного дня після липневої перерви ми ухвалимо законопроєкт",- заявив Грем.

Також Грем нагадав, що ініційований ним законопроєкт щодо санкцій проти РФ,  передбачає введення 500% мита для країн, які купують товари у Росії і не допомагають Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенатори Грем та Блюменталь закликали Трампа посилити санкції проти Росії та Ірану

Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

Читайте також: Законопроєкт Грема щодо санкцій проти РФ у поєднанні з сильними рішеннями ЄС може примусити Росію до перемир’я, - Сибіга

Автор: 

росія (66465) санкції (12275) Трамп Дональд (6316) Грем Ліндсі (97)


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Топ коментарі
+7
a может и не поддержaть.

идите нa х у й клоуны не смешные!
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29.06.2025 17:43 Відповісти
+3
Цікава мотивація і фактична наявність довбай'обів, з під ВПН, які упорото переводять стрілки?
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29.06.2025 18:04 Відповісти
+3
Це Сірі сказала. - Канікули сенату США в 2025 році з 29.07 по 2.09.
І зустрічне питання - що ще має зробити Трамп з венсом щоб ти перестав зализувати Трампу з венсом? Розбомбити Київ?
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29.06.2025 18:21 Відповісти
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"Наступного дня після липневої перерви ми ухвалимо законопроєкт",- заявив Грем. Джерело: https://censor.net/ua/n3560590 2-3 тижні)
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29.06.2025 17:41 Відповісти
Канікули по 2 вересня так що це більш ніж 2 місяці...
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29.06.2025 18:01 Відповісти
После дождичка, в четверг. Цю руду ляльку грає пуйло. Які там санкції, якби дійсно хотів -давно б зробив.
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29.06.2025 19:02 Відповісти
Треба з чогось починати. Для Тромба і це вже рух вперед.
Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.
Десь в обісцяному кутку заплакали маленькі орбак і фіцо.
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29.06.2025 19:08 Відповісти
"500% мита для країн, які купують товари у Росії і не допомагають Україні"
Вони символічно "допоможуть" Україні - передадуть сотню ковдр, і о диво, ніяких мит!
Так само і Китай з Індією.
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29.06.2025 19:17 Відповісти
a может и не поддержaть.

идите нa х у й клоуны не смешные!
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29.06.2025 17:43 Відповісти
касапчіку, тута для тібя водкі нєт. )
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29.06.2025 18:08 Відповісти
Обыкновенный хробак косит под ястреба, смешные республиканские лицемерные мрази разводят лохов. Никто эти санкции не воплоти в жизнь, НИКТО.
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29.06.2025 18:42 Відповісти
Трамп - шлюха і підстилка *****, і ніколи не допустить ніяких санкцій проти параші.
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29.06.2025 17:43 Відповісти
А зeленський?
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29.06.2025 17:53 Відповісти
Цікава мотивація і фактична наявність довбай'обів, з під ВПН, які упорото переводять стрілки?
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29.06.2025 18:04 Відповісти
ну от шо ти будеш тут писати, коли після канікул у Сенаті (згідно розпорядку роботи Сенату, то канікули у них закінчуються 7.07., а не як ти написав вище 02.09.) таки проголосують за той закон? далі будеш куєсосити нинішню американську владу чи трохи вже збавиш оте своє постійне накидування на вентилятор?
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29.06.2025 18:12 Відповісти
Це Сірі сказала. - Канікули сенату США в 2025 році з 29.07 по 2.09.
І зустрічне питання - що ще має зробити Трамп з венсом щоб ти перестав зализувати Трампу з венсом? Розбомбити Київ?
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29.06.2025 18:21 Відповісти
нічого я не зализую. і якби наша влада діяла так як ти тут накидуєш, то Америка вже давно послала би Україну накуй. і не тільки сама послала би, але ще і змусила би це зробити і Європу. https://www.govinfo.gov/content/pkg/CCAL-119scal-2025-06-28/pdf/CCAL-119scal-2025-06-28.pdf
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29.06.2025 18:33 Відповісти
та ты хоть усрись - **********-************* уже давно послали Украину, вся помощь что сейчас идет одобрена при Байдене, ее остатки. Никакой новой помощи нет и не будет, никаких санкций эта рыжая гнида не введет. Хвалить ***** твой рыжий ***** может хоть до посинения - это не помогает, обстрелов стало еще больше и людей гибнет еще больше.
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29.06.2025 18:48 Відповісти
"під час суботньої гри в гольф Трамп сказав йому"

А у неділю буде інша гра в гольф! А знову доброго парня путлера не можливо турбувати поганими новинами. Тільки через через ДВІ неділі руде оголосить про чергові 2 неділі..
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29.06.2025 17:44 Відповісти
Через дві неділі...
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29.06.2025 17:44 Відповісти
після ще двух тижнів. Тобто днів через 100...
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29.06.2025 17:50 Відповісти
Свята брехня залежного від Трампа... видає бажане за дійсне...
І що, накладе санкції у вигляді 500%тарифів на Угорщину за співпрацю з касапами?
І Що накладе санкції на Угорщину і Словаччину (читай інфи під цими тегами)?
Та нахрена цей брехньож?
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29.06.2025 17:45 Відповісти
не накладе. бо угорці передадуть якусь там фуру гуманітарки Україні і вже не підпадатимуть під дію цього закону.
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29.06.2025 18:13 Відповісти
Передадуть, але не Україні. Роздадуть власникам угорських паспортів у Берегово.
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29.06.2025 18:24 Відповісти
ну так Берегово - це ж теж Україна.
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29.06.2025 18:29 Відповісти
Дивлячись як воно на днях хвасталось що його "путін уважає". Раділо як потаскана шлюха яку похвалив сутенер.
Дуже сумнівно що воно навіть голос підвищить в ту сторону....
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29.06.2025 17:51 Відповісти
я йому не вірю.
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29.06.2025 17:56 Відповісти
Та Трамп готовый постоянно, это его обычное состояние...
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29.06.2025 18:00 Відповісти
Якась політика пішла - може не може - підпише після дощику в четвер
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29.06.2025 18:00 Відповісти
Доповню:
...якщо буде парне число і високосний рік...
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29.06.2025 18:45 Відповісти
Через два тижні?((Досить постити цю маячню про наміри.Новини мають базуватися на доконаних фактах та подіях,а всі розмови про можливо щось,то це лиш пізд!ж.
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29.06.2025 18:00 Відповісти
До речі канікули з 29 липня по 2 вересня. В там і Різдво скоро...
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29.06.2025 18:00 Відповісти
Підтримає...
Ще невідомо з якої ноги він прокинеться.
У нього кожен день по новому починається, що було минулого він не пам'ятає
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29.06.2025 18:03 Відповісти
вірити США,приблизно те ж саме,що вірити рашистам...
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29.06.2025 18:05 Відповісти
>> під час суботньої гри в гольф....

Переморився, бідося. За$$$вся "работать с докумєнтамі".
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29.06.2025 18:06 Відповісти
Вони його максимально упростять, кинуть нам і світові як подачку, ржавий завжди бреше.
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29.06.2025 18:12 Відповісти
в'їбіть рудого дурня м'ячем для гольфа , щоб залишки мозку запрацювали !
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29.06.2025 18:17 Відповісти
Довіра до Трампа зникла ,
через надмірні загравання з кремлівським терористом і воєнним
злочинцем , якого потрібно затягти до ГААГИ ,
або фізично знищити,
за ці злочини , які він анонсує роками проти Украіни !!
А президенту США , швидкого одужання 😠
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29.06.2025 18:30 Відповісти
Бла-Бла-Бла ..... )(уйло подзвонить тампону, та подарит ще одну картину, картонку або сабачонку
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29.06.2025 18:36 Відповісти
Ніколи цього не буде.
Трамп НІКОЛИ не підпише цей закон.
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29.06.2025 18:42 Відповісти
завтра...я такое говорил?
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29.06.2025 18:45 Відповісти
"1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. "
1 апреля? Это что троллинг такой? Походу дела- да.
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29.06.2025 18:55 Відповісти
Головне щоб Трамп був в курсі що він готовий підтримати
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29.06.2025 18:57 Відповісти
От же ж псина *************: введем санкции... но потом.
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29.06.2025 19:07 Відповісти
Тому й келлог у білорашку їздив. Зара увесь експорт рашистів через картопляників йти буде
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29.06.2025 19:11 Відповісти
Хай він **** готовий буде випити пігулочку від деменції.
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29.06.2025 19:18 Відповісти
Обравши повторно Трампа американці втратили право повчати інші народи. Виявилось що вони такі ж тупі казли як і мешканці авторитарних та диктаторських режимів планети.
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29.06.2025 19:23 Відповісти
 
 