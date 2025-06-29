Трамп готовий підтримати законопроєкт про санкції проти РФ, - Грем
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп підтримає нові санкції проти Росії, які передбачають мита для країн, що купують товари в РФ.
Про це американський законодавець сказав в інтервʼю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Грема, під час суботньої гри в гольф Трамп сказав йому, що "настав час діяти – рухати ваш законопроєкт уперед".
"Наступного дня після липневої перерви ми ухвалимо законопроєкт",- заявив Грем.
Також Грем нагадав, що ініційований ним законопроєкт щодо санкцій проти РФ, передбачає введення 500% мита для країн, які купують товари у Росії і не допомагають Україні.
Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ
1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.
Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.
Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.
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Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.
Десь в обісцяному кутку заплакали маленькі орбак і фіцо.
Вони символічно "допоможуть" Україні - передадуть сотню ковдр, і о диво, ніяких мит!
Так само і Китай з Індією.
идите нa х у й клоуны не смешные!
І зустрічне питання - що ще має зробити Трамп з венсом щоб ти перестав зализувати Трампу з венсом? Розбомбити Київ?
А у неділю буде інша гра в гольф! А знову доброго парня путлера не можливо турбувати поганими новинами. Тільки через через ДВІ неділі руде оголосить про чергові 2 неділі..
І що, накладе санкції у вигляді 500%тарифів на Угорщину за співпрацю з касапами?
І Що накладе санкції на Угорщину і Словаччину (читай інфи під цими тегами)?
Та нахрена цей брехньож?
Дуже сумнівно що воно навіть голос підвищить в ту сторону....
...якщо буде парне число і високосний рік...
Ще невідомо з якої ноги він прокинеться.
У нього кожен день по новому починається, що було минулого він не пам'ятає
Переморився, бідося. За$$$вся "работать с докумєнтамі".
через надмірні загравання з кремлівським терористом і воєнним
злочинцем , якого потрібно затягти до ГААГИ ,
або фізично знищити,
за ці злочини , які він анонсує роками проти Украіни !!
А президенту США , швидкого одужання 😠
Трамп НІКОЛИ не підпише цей закон.
1 апреля? Это что троллинг такой? Походу дела- да.