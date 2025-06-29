Трамп готовий підтримати законопроєкт про санкції проти РФ, - Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп підтримає нові санкції проти Росії, які передбачають мита для країн, що купують товари в РФ.

Про це американський законодавець сказав в інтервʼю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Грема, під час суботньої гри в гольф Трамп сказав йому, що "настав час діяти – рухати ваш законопроєкт уперед".

"Наступного дня після липневої перерви ми ухвалимо законопроєкт",- заявив Грем.

Також Грем нагадав, що ініційований ним законопроєкт щодо санкцій проти РФ, передбачає введення 500% мита для країн, які купують товари у Росії і не допомагають Україні.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

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