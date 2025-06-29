Трамп готов поддержать законопроект о санкциях против РФ, - Грем
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп поддержит новые санкции против России, которые предусматривают пошлины для стран, покупающих товары у РФ.
Об этом американский законодатель сказал в интервью ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Грэма, во время субботней игры в гольф Трамп сказал ему, что "пришло время действовать - двигать ваш законопроект вперед".
"На следующий день после июльского перерыва мы примем законопроект", - заявил Грэм.
Также Грэм напомнил, что инициированный им законопроект о санкциях против РФ, предусматривает введение 500% пошлины для стран, которые покупают товары у России и не помогают Украине.
Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ
1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.
Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.
Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.
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идите нa х у й клоуны не смешные!
І зустрічне питання - що ще має зробити Трамп з венсом щоб ти перестав зализувати Трампу з венсом? Розбомбити Київ?
А у неділю буде інша гра в гольф! А знову доброго парня путлера не можливо турбувати поганими новинами. Тільки через через ДВІ неділі руде оголосить про чергові 2 неділі..
І що, накладе санкції у вигляді 500%тарифів на Угорщину за співпрацю з касапами?
І Що накладе санкції на Угорщину і Словаччину (читай інфи під цими тегами)?
Та нахрена цей брехньож?
Дуже сумнівно що воно навіть голос підвищить в ту сторону....
Ще невідомо з якої ноги він прокинеться.
У нього кожен день по новому починається, що було минулого він не пам'ятає
Переморився, бідося. За$$$вся "работать с докумєнтамі".
через надмірні загравання з кремлівським терористом і воєнним
злочинцем , якого потрібно затягти до ГААГИ ,
або фізично знищити,
за ці злочини , які він анонсує роками проти Украіни !!
А президенту США , швидкого одужання 😠