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Новости Санкции США против России
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Трамп готов поддержать законопроект о санкциях против РФ, - Грем

сенатор-республиканец Линдси Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп поддержит новые санкции против России, которые предусматривают пошлины для стран, покупающих товары у РФ.

Об этом американский законодатель сказал в интервью ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Грэма, во время субботней игры в гольф Трамп сказал ему, что "пришло время действовать - двигать ваш законопроект вперед".

"На следующий день после июльского перерыва мы примем законопроект", - заявил Грэм.

Также Грэм напомнил, что инициированный им законопроект о санкциях против РФ, предусматривает введение 500% пошлины для стран, которые покупают товары у России и не помогают Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сенаторы Грэм и Блюменталь призвали Трампа усилить санкции против России и Ирана

Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

Читайте также: Законопроект Грэма по санкциям против РФ в сочетании с сильными решениями ЕС может принудить Россию к перемирию, - Сибига

Автор: 

россия (96446) санкции (11582) Трамп Дональд (5850) Линдси Грэм (88)


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Топ комментарии
+4
a может и не поддержaть.

идите нa х у й клоуны не смешные!
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29.06.2025 17:43 Ответить
+2
Трамп - шлюха і підстилка *****, і ніколи не допустить ніяких санкцій проти параші.
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29.06.2025 17:43 Ответить
+2
Дивлячись як воно на днях хвасталось що його "путін уважає". Раділо як потаскана шлюха яку похвалив сутенер.
Дуже сумнівно що воно навіть голос підвищить в ту сторону....
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29.06.2025 17:51 Ответить
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"Наступного дня після липневої перерви ми ухвалимо законопроєкт",- заявив Грем. Джерело: https://censor.net/ua/n3560590 2-3 тижні)
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29.06.2025 17:41 Ответить
Канікули по 2 вересня так що це більш ніж 2 місяці...
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29.06.2025 18:01 Ответить
a может и не поддержaть.

идите нa х у й клоуны не смешные!
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29.06.2025 17:43 Ответить
касапчіку, тута для тібя водкі нєт. )
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29.06.2025 18:08 Ответить
Трамп - шлюха і підстилка *****, і ніколи не допустить ніяких санкцій проти параші.
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29.06.2025 17:43 Ответить
А зeленський?
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29.06.2025 17:53 Ответить
Цікава мотивація і фактична наявність довбай'обів, з під ВПН, які упорото переводять стрілки?
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29.06.2025 18:04 Ответить
ну от шо ти будеш тут писати, коли після канікул у Сенаті (згідно розпорядку роботи Сенату, то канікули у них закінчуються 7.07., а не як ти написав вище 02.09.) таки проголосують за той закон? далі будеш куєсосити нинішню американську владу чи трохи вже збавиш оте своє постійне накидування на вентилятор?
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29.06.2025 18:12 Ответить
Це Сірі сказала. - Канікули сенату США в 2025 році з 29.07 по 2.09.
І зустрічне питання - що ще має зробити Трамп з венсом щоб ти перестав зализувати Трампу з венсом? Розбомбити Київ?
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29.06.2025 18:21 Ответить
нічого я не зализую. і якби наша влада діяла так як ти тут накидуєш, то Америка вже давно послала би Україну накуй. і не тільки сама послала би, але ще і змусила би це зробити і Європу. https://www.govinfo.gov/content/pkg/CCAL-119scal-2025-06-28/pdf/CCAL-119scal-2025-06-28.pdf
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29.06.2025 18:33 Ответить
"під час суботньої гри в гольф Трамп сказав йому"

А у неділю буде інша гра в гольф! А знову доброго парня путлера не можливо турбувати поганими новинами. Тільки через через ДВІ неділі руде оголосить про чергові 2 неділі..
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29.06.2025 17:44 Ответить
Через дві неділі...
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29.06.2025 17:44 Ответить
після ще двух тижнів. Тобто днів через 100...
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29.06.2025 17:50 Ответить
Свята брехня залежного від Трампа... видає бажане за дійсне...
І що, накладе санкції у вигляді 500%тарифів на Угорщину за співпрацю з касапами?
І Що накладе санкції на Угорщину і Словаччину (читай інфи під цими тегами)?
Та нахрена цей брехньож?
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29.06.2025 17:45 Ответить
не накладе. бо угорці передадуть якусь там фуру гуманітарки Україні і вже не підпадатимуть під дію цього закону.
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29.06.2025 18:13 Ответить
Передадуть, але не Україні. Роздадуть власникам угорських паспортів у Берегово.
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29.06.2025 18:24 Ответить
ну так Берегово - це ж теж Україна.
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29.06.2025 18:29 Ответить
Дивлячись як воно на днях хвасталось що його "путін уважає". Раділо як потаскана шлюха яку похвалив сутенер.
Дуже сумнівно що воно навіть голос підвищить в ту сторону....
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29.06.2025 17:51 Ответить
я йому не вірю.
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29.06.2025 17:56 Ответить
Та Трамп готовый постоянно, это его обычное состояние...
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29.06.2025 18:00 Ответить
Якась політика пішла - може не може - підпише після дощику в четвер
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29.06.2025 18:00 Ответить
Через два тижні?((Досить постити цю маячню про наміри.Новини мають базуватися на доконаних фактах та подіях,а всі розмови про можливо щось,то це лиш пізд!ж.
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29.06.2025 18:00 Ответить
До речі канікули з 29 липня по 2 вересня. В там і Різдво скоро...
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29.06.2025 18:00 Ответить
Підтримає...
Ще невідомо з якої ноги він прокинеться.
У нього кожен день по новому починається, що було минулого він не пам'ятає
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29.06.2025 18:03 Ответить
вірити США,приблизно те ж саме,що вірити рашистам...
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29.06.2025 18:05 Ответить
>> під час суботньої гри в гольф....

Переморився, бідося. За$$$вся "работать с докумєнтамі".
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29.06.2025 18:06 Ответить
Вони його максимально упростять, кинуть нам і світові як подачку, ржавий завжди бреше.
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29.06.2025 18:12 Ответить
в'їбіть рудого дурня м'ячем для гольфа , щоб залишки мозку запрацювали !
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29.06.2025 18:17 Ответить
Довіра до Трампа зникла ,
через надмірні загравання з кремлівським терористом і воєнним
злочинцем , якого потрібно затягти до ГААГИ ,
або фізично знищити,
за ці злочини , які він анонсує роками проти Украіни !!
А президенту США , швидкого одужання 😠
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29.06.2025 18:30 Ответить
Бла-Бла-Бла ..... )(уйло подзвонить тампону, та подарит ще одну картину, картонку або сабачонку
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29.06.2025 18:36 Ответить
 
 