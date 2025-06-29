Трамп готов поддержать законопроект о санкциях против РФ, - Грем

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп поддержит новые санкции против России, которые предусматривают пошлины для стран, покупающих товары у РФ.

Об этом американский законодатель сказал в интервью ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Грэма, во время субботней игры в гольф Трамп сказал ему, что "пришло время действовать - двигать ваш законопроект вперед".

"На следующий день после июльского перерыва мы примем законопроект", - заявил Грэм.

Также Грэм напомнил, что инициированный им законопроект о санкциях против РФ, предусматривает введение 500% пошлины для стран, которые покупают товары у России и не помогают Украине.

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Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

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