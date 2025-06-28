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Новости Санкции против России
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Законопроект Грэма о санкциях против РФ в сочетании с сильными решениями ЕС может вынудить Россию к перемирию, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига о законопроекте ГРема

Предложенные в законопроекте американского сенатора Линдси Грэма санкции в сочетании с сильными решениями ЕС и других союзников должны принудить Россию к перемирию, что откроет дорогу к возможным мирным переговорам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время конференции Fair Play, посвященной введению дополнительных санкций против РФ, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Мы приветствуем законопроект сенатора Грэма, убежден, что это те санкции, которые нужны сегодня со стороны США. Насколько мы понимаем, на сегодня этот законопроект в сенате поддерживают 82 сенатора. Это значительное количество. Мы считаем, что этот пакет в случае его принятия может сыграть решающую или определяющую роль в достижении перемирия. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы работа на этом треке продолжалась", - сказал он.

По словам министра, Украина ожидает от американской стороны твердых решений, чтобы принудить Россию к миру и настоящим мирным переговорам.

Сибига подчеркнул, что санкции против России - это не только о поддержке Украины, но эти санкции нужны прежде всего самим государствам ЕС и НАТО для того, чтобы остановить российскую военную машину. Поскольку нет сомнений, что российские оккупанты планируют расширение агрессии на другие страны Европы.

Министр отметил, что в РФ "наращивают оборонную промышленность беспрецедентными темпами", и это угрожает не только Украине, отметил Сибига. Он подчеркнул, что Россия сейчас способна производить больше боеприпасов, чем все страны ЕС вместе взятые.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет инициировать санкции в отношении стран, которые больше всего покупают российскую нефть, - Сибига

Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

Автор: 

санкции (11569) Сибига Андрей (532) Линдси Грэм (87)


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Топ комментарии
+5
Балістичні ракети по Москві змусять, і Трамп одразу прибіжить домовлятись. Але саботаж Зеленського цього не допустить. Лупате чмо буде потужно скакть по міжнародним фуршетам та піліть відосікі.
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28.06.2025 09:40 Ответить
+3
Сабіга мріє про почесну капітуляцію України де буде місце і його гауляйтеру.
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28.06.2025 09:48 Ответить
+3
Головне - потужно киздіти поки агрохімія домовляє за капітуляцію
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28.06.2025 09:48 Ответить
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Поки Трамп не випишеться із 6-ї палати нічого не буде.
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28.06.2025 09:20 Ответить
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28.06.2025 09:36 Ответить
Балістичні ракети по Москві змусять, і Трамп одразу прибіжить домовлятись. Але саботаж Зеленського цього не допустить. Лупате чмо буде потужно скакть по міжнародним фуршетам та піліть відосікі.
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28.06.2025 09:40 Ответить
Сабіга мріє про почесну капітуляцію України де буде місце і його гауляйтеру.
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28.06.2025 09:48 Ответить
Головне - потужно киздіти поки агрохімія домовляє за капітуляцію
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28.06.2025 09:48 Ответить
Эту новость моожно пролистывать. Юлия Владимировна и Олег Ляшко. Милонов в России Блюменталь в США.
Президент может ввести санкции без Блюменталя. Санкции придуманные Блюметалем должен одбрить пррезиидент.
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28.06.2025 09:54 Ответить
Милый междусобойчик для пиара. Американские пикейные жилеты. На проекте санкций строят политический капитал и формируют меж галактические союзы. Не обращайте внимание
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28.06.2025 09:58 Ответить
Мова вже про перемогу і мир не йде...
тільки перемир'я...
Там деякі радять балістикою по москві жахнуть...де та балістика,по-перше...
А по-друге,пісоя цього 90%,що путін застосує ядерку...і 150%,що після цього світ висловить глибоке занепокоєння.
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28.06.2025 09:58 Ответить
Може - десь - колись
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28.06.2025 10:07 Ответить
Казав пан кожух дав... Але Путін/Трампу Путін)не дозволив...
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28.06.2025 10:52 Ответить
 
 