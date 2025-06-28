Законопроект Грэма о санкциях против РФ в сочетании с сильными решениями ЕС может вынудить Россию к перемирию, - Сибига

Предложенные в законопроекте американского сенатора Линдси Грэма санкции в сочетании с сильными решениями ЕС и других союзников должны принудить Россию к перемирию, что откроет дорогу к возможным мирным переговорам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время конференции Fair Play, посвященной введению дополнительных санкций против РФ, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Мы приветствуем законопроект сенатора Грэма, убежден, что это те санкции, которые нужны сегодня со стороны США. Насколько мы понимаем, на сегодня этот законопроект в сенате поддерживают 82 сенатора. Это значительное количество. Мы считаем, что этот пакет в случае его принятия может сыграть решающую или определяющую роль в достижении перемирия. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы работа на этом треке продолжалась", - сказал он.

По словам министра, Украина ожидает от американской стороны твердых решений, чтобы принудить Россию к миру и настоящим мирным переговорам.

Сибига подчеркнул, что санкции против России - это не только о поддержке Украины, но эти санкции нужны прежде всего самим государствам ЕС и НАТО для того, чтобы остановить российскую военную машину. Поскольку нет сомнений, что российские оккупанты планируют расширение агрессии на другие страны Европы.

Министр отметил, что в РФ "наращивают оборонную промышленность беспрецедентными темпами", и это угрожает не только Украине, отметил Сибига. Он подчеркнул, что Россия сейчас способна производить больше боеприпасов, чем все страны ЕС вместе взятые.

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Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.