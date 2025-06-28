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Новости Санкции против России
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Украина будет инициировать санкции против стран, которые больше всего покупают российскую нефть, - Сибига

Сибига о санкциях против стран, которые покупают нефть РФ

Украина намерена инициировать санкционные шаги в отношении тех стран, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время конференции Fair Play, посвященной введению дополнительных санкций против РФ, передает"Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Сибига отметил, что Украина очень внимательно следит за ростом товарооборота отдельных государств, в частности Центральной Азии, с Россией. В частности, по отдельным направлениям фиксируется существенный рост.

"И мы видим, что это та продукция, которая имеет двойное назначение и используется Россией при изготовлении военной продукции. Мы также будем реагировать и призывать к этому наших партнеров по странам, а их не так много, которые больше всего потребляют российской нефти. При этом используется теневой флот, поэтому в ближайшее время мы будем инициировать соответствующие санкционные шаги в отношении тех стран, которые больше всего покупают российской нефти", - заявил глава МИД.

Также министр отметил, что российская нефть, газ и связанные продукты, которые обеспечивают до 50% поступлений в федеральный бюджет России, продолжают попадать на европейские рынки. Так, только за апрель этого года Россия заработала от продажи энергоресурсов около 13 миллиардов долларов, тогда как один месяц агрессии РФ около 1 миллиарда долларов.

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Кроме этого, Сибига сказал, что Россия до сих пор находит доступ к критически важным компонентам, сырью, оборудованию и программному обеспечению иностранного производства.

"По результатам анализа остатков российских ракет и дронов, мы постоянно обнаруживаем иностранные компоненты, изготовленные как минимум в 19 странах мира... Поэтому очень важно, чтобы все наши союзники задействовали весь свой санкционный потенциал и инструментарий, чтобы остановить дальнейшую милитаризацию российской экономики", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

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Автор: 

россия (96442) санкции (11569) Сибига Андрей (532)


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Топ комментарии
+13
самі на себе санкції накладемо, бо є одним із транзитерів кацапської нафти? зельона дурка
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28.06.2025 00:58 Ответить
+10
Найбільшими покупцями російської нафти є Індія, Китай і Туреччина.

І що ви їм зробите?
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28.06.2025 01:13 Ответить
+5
Та не кізді ото...
Смішно вже дивитись ті Потужні висери, незламні сотрясіння повітря 🤮
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28.06.2025 01:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
самі на себе санкції накладемо, бо є одним із транзитерів кацапської нафти? зельона дурка
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28.06.2025 00:58 Ответить
Маєш рацію, це ппц, ми забезпечуємо транзит нафти, накладем санкції, на кого?! На себе?! Оооо дебіли, такого ще не бачили
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28.06.2025 01:26 Ответить
"никогда такого не было - и вот опять ..." (с)
Для тих , хто забув - транзит кацапської нафти жодного разу не припинявся з 2014 року
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28.06.2025 01:37 Ответить
Для тих хто забув,транзит сросійської нафти відбувався згідно міжнародного договору,срок дії якого мав закінчитись у 2020 році,але був продовжений,як і відновлення закупівлі електроєнергії, бітуму в Білорусі, сросії.
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28.06.2025 06:08 Ответить
Найбільшими покупцями російської нафти є Індія, Китай і Туреччина.

І що ви їм зробите?
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28.06.2025 01:13 Ответить
Можна відмовитися від китайських дронів і комплектуючих для дронів. путлер буде радий.
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28.06.2025 01:24 Ответить
І від індійських ліків можна запросто відмовитись.
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28.06.2025 11:43 Ответить
Та не кізді ото...
Смішно вже дивитись ті Потужні висери, незламні сотрясіння повітря 🤮
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28.06.2025 01:23 Ответить
Ой да лално.
Хочу подивитися, як ці совкові ватні прокладки введуть санкції проти Китаю та Індії.
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28.06.2025 01:27 Ответить
Сегодня День Рождения командира корпуса Азов и Героя Украины Дениса Прокопенко Редиса.
Редис Герой нашего времени, его подвиг и полка Азов в Мариуполе известны на весь мир.
Слава Україні! Героям слава!
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28.06.2025 01:29 Ответить
Ми старались... ну,якщо нічого не вийде(а так і буде) - то вже друге діло. Як вже надоїли придурки при владі
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28.06.2025 05:22 Ответить
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28.06.2025 06:28 Ответить
Шапіто...
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28.06.2025 06:50 Ответить
Насамперед, санкції потрібно ввести на ез,який допускає транзит рос.нафти на укр.території- нафтопровід дружба,від якої рф отримує мільярди на свою "оборонку"(агресивку).
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28.06.2025 09:23 Ответить
Сибіга тебе щось забагато ці дні, Не *сміти* тим, що і так всім відоме. Чи ти в блогерах тепер ходиш.
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28.06.2025 09:42 Ответить
Пустой звук...
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28.06.2025 10:34 Ответить
 
 