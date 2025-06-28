Украина будет инициировать санкции против стран, которые больше всего покупают российскую нефть, - Сибига

Украина намерена инициировать санкционные шаги в отношении тех стран, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время конференции Fair Play, посвященной введению дополнительных санкций против РФ, передает"Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Сибига отметил, что Украина очень внимательно следит за ростом товарооборота отдельных государств, в частности Центральной Азии, с Россией. В частности, по отдельным направлениям фиксируется существенный рост.

"И мы видим, что это та продукция, которая имеет двойное назначение и используется Россией при изготовлении военной продукции. Мы также будем реагировать и призывать к этому наших партнеров по странам, а их не так много, которые больше всего потребляют российской нефти. При этом используется теневой флот, поэтому в ближайшее время мы будем инициировать соответствующие санкционные шаги в отношении тех стран, которые больше всего покупают российской нефти", - заявил глава МИД.

Также министр отметил, что российская нефть, газ и связанные продукты, которые обеспечивают до 50% поступлений в федеральный бюджет России, продолжают попадать на европейские рынки. Так, только за апрель этого года Россия заработала от продажи энергоресурсов около 13 миллиардов долларов, тогда как один месяц агрессии РФ около 1 миллиарда долларов.

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Кроме этого, Сибига сказал, что Россия до сих пор находит доступ к критически важным компонентам, сырью, оборудованию и программному обеспечению иностранного производства.

"По результатам анализа остатков российских ракет и дронов, мы постоянно обнаруживаем иностранные компоненты, изготовленные как минимум в 19 странах мира... Поэтому очень важно, чтобы все наши союзники задействовали весь свой санкционный потенциал и инструментарий, чтобы остановить дальнейшую милитаризацию российской экономики", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

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