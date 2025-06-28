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Новини Санкції проти Росії
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Україна ініціюватиме санкції щодо країн, які найбільше купують російську нафту, - Сибіга

Сибіга про санкції проти країн, які купляють нафту рф

Україна має намір ініціювати санкційні кроки щодо тих країн, які є найбільшими покупцями російської нафти.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час конференції Fair Play, присвяченої запровадженню додаткових санкцій проти РФ, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Сибіга зазначив, що Україна дуже уважно слідкує за зростанням товарообігу окремих держав, зокрема Центральної Азії, з Росією. Зокрема, за окремими напрямками фіксується суттєве зростання. 

"І ми бачимо, що це та продукція, яка має подвійне призначення і використовується Росією при виготовленні воєнної продукції. Ми також будемо реагувати і закликати до цього наших партнерів щодо країн, а їх не так багато, які найбільше споживають російської нафти. При цьому використовується тіньовий флот, тому найближчим часом ми будемо ініціювати відповідні санкційні кроки щодо тих країн, які найбільше купують російської нафти", - заявив глава МЗС.

Також міністр зауважив, що російська нафта, газ та пов'язані продукти, які забезпечують до 50% надходжень до федерального бюджету Росії, продовжують потрапляти на європейські ринки.  Так, тільки за квітень цього року Росія заробила від продажу енергоресурсів близько 13 мільярдів доларів, тоді як один місяць агресії РФ близько 1 мільярда доларів.

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Окрім цього, Сибіга сказав, що  Росія досі знаходить доступ до критично важливих компонентів, сировини, обладнання та програмного забезпечення іноземного виробництва.

"За результатом аналізу рештків російських ракет і дронів, ми постійно виявляємо іноземні компоненти, виготовлені щонайменше в 19 країнах світу... Тому дуже важливо, щоб усі наші союзники задіяли увесь свій санкційний потенціал та інструментарій, щоб зупинити подальшу мілітаризацію російської економіки", - сказав глава зовнішньополітичного відомства.

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Автор: 

росія (66431) санкції (12261) Сибіга Андрій (537)


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Топ коментарі
+6
самі на себе санкції накладемо, бо є одним із транзитерів кацапської нафти? зельона дурка
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28.06.2025 00:58 Відповісти
+6
Найбільшими покупцями російської нафти є Індія, Китай і Туреччина.

І що ви їм зробите?
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28.06.2025 01:13 Відповісти
+2
Маєш рацію, це ппц, ми забезпечуємо транзит нафти, накладем санкції, на кого?! На себе?! Оооо дебіли, такого ще не бачили
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28.06.2025 01:26 Відповісти
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самі на себе санкції накладемо, бо є одним із транзитерів кацапської нафти? зельона дурка
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28.06.2025 00:58 Відповісти
Маєш рацію, це ппц, ми забезпечуємо транзит нафти, накладем санкції, на кого?! На себе?! Оооо дебіли, такого ще не бачили
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28.06.2025 01:26 Відповісти
"никогда такого не было - и вот опять ..." (с)
Для тих , хто забув - транзит кацапської нафти жодного разу не припинявся з 2014 року
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28.06.2025 01:37 Відповісти
Для тих хто забув,транзит сросійської нафти відбувався згідно міжнародного договору,срок дії якого мав закінчитись у 2020 році,але був продовжений,як і відновлення закупівлі електроєнергії, бітуму в Білорусі, сросії.
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28.06.2025 06:08 Відповісти
Найбільшими покупцями російської нафти є Індія, Китай і Туреччина.

І що ви їм зробите?
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28.06.2025 01:13 Відповісти
Можна відмовитися від китайських дронів і комплектуючих для дронів. путлер буде радий.
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28.06.2025 01:24 Відповісти
Та не кізді ото...
Смішно вже дивитись ті Потужні висери, незламні сотрясіння повітря 🤮
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28.06.2025 01:23 Відповісти
Ой да лално.
Хочу подивитися, як ці совкові ватні прокладки введуть санкції проти Китаю та Індії.
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28.06.2025 01:27 Відповісти
Сегодня День Рождения командира корпуса Азов и Героя Украины Дениса Прокопенко Редиса.
Редис Герой нашего времени, его подвиг и полка Азов в Мариуполе известны на весь мир.
Слава Україні! Героям слава!
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28.06.2025 01:29 Відповісти
Ми старались... ну,якщо нічого не вийде(а так і буде) - то вже друге діло. Як вже надоїли придурки при владі
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28.06.2025 05:22 Відповісти
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28.06.2025 06:28 Відповісти
Шапіто...
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28.06.2025 06:50 Відповісти
 
 