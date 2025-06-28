Україна ініціюватиме санкції щодо країн, які найбільше купують російську нафту, - Сибіга

Україна має намір ініціювати санкційні кроки щодо тих країн, які є найбільшими покупцями російської нафти.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час конференції Fair Play, присвяченої запровадженню додаткових санкцій проти РФ, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Сибіга зазначив, що Україна дуже уважно слідкує за зростанням товарообігу окремих держав, зокрема Центральної Азії, з Росією. Зокрема, за окремими напрямками фіксується суттєве зростання.

"І ми бачимо, що це та продукція, яка має подвійне призначення і використовується Росією при виготовленні воєнної продукції. Ми також будемо реагувати і закликати до цього наших партнерів щодо країн, а їх не так багато, які найбільше споживають російської нафти. При цьому використовується тіньовий флот, тому найближчим часом ми будемо ініціювати відповідні санкційні кроки щодо тих країн, які найбільше купують російської нафти", - заявив глава МЗС.

Також міністр зауважив, що російська нафта, газ та пов'язані продукти, які забезпечують до 50% надходжень до федерального бюджету Росії, продовжують потрапляти на європейські ринки. Так, тільки за квітень цього року Росія заробила від продажу енергоресурсів близько 13 мільярдів доларів, тоді як один місяць агресії РФ близько 1 мільярда доларів.

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Окрім цього, Сибіга сказав, що Росія досі знаходить доступ до критично важливих компонентів, сировини, обладнання та програмного забезпечення іноземного виробництва.

"За результатом аналізу рештків російських ракет і дронів, ми постійно виявляємо іноземні компоненти, виготовлені щонайменше в 19 країнах світу... Тому дуже важливо, щоб усі наші союзники задіяли увесь свій санкційний потенціал та інструментарій, щоб зупинити подальшу мілітаризацію російської економіки", - сказав глава зовнішньополітичного відомства.

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