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Зеленський запровадив нові санкції проти виробників "Шахедів" та їхніх постачальників

Зеленський запровадив нові санкції проти РФ 27 червня

Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії. Обмеження стосуються громадян та компаній, причетних до військово-промислового комплексу Москви. 

Відповідний указ №423/2025 опублікований на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

Під санкційні обмеження цього разу потрапили 87 суб'єктів: 52 громадянина РФ і ще 35 юридичних осіб, які мають зв'язок з ВПК Росії (з них 34 з Росії, ще 1 –– з Китаю).

Ідеться про компанії та їхніх керівників, які співпрацюють з російськими промисловими підприємствами "Особливої економічної зони "Алабуга" та забезпечують виробництво російських "Шахедів".

Також у санкційному списку — постачальники верстатів та іншого обладнання для російського ВПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про синхронізацію санкцій з міжнародними партнерами

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) росія (66431) санкції (12261) Шахед (1234)


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Топ коментарі
+5
Все. Завтра кінець Кацапії.

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27.06.2025 16:58 Відповісти
+4
потужно )))))
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27.06.2025 16:57 Відповісти
+4
Пук без запаху! Всеодно шо воду пробувати підпалити!
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27.06.2025 16:58 Відповісти
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потужно )))))
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27.06.2025 16:57 Відповісти
Пук без запаху! Всеодно шо воду пробувати підпалити!
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27.06.2025 16:58 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності
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27.06.2025 16:58 Відповісти
Все. Завтра кінець Кацапії.

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27.06.2025 16:58 Відповісти
от і день не задарма пройшов) поработалі
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27.06.2025 16:59 Відповісти
против Nvidia тоже?
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27.06.2025 17:00 Відповісти
Тепер населення Києва і інших міст будуть мабудь нарешті спокійно спати без жужання мопедів. Наш Найдосвіченіший потужно вирішив проблему ворожих дронових атак!
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27.06.2025 17:03 Відповісти
Підвищена потужність. Супер-пупер незламність. Які компоненти виробники шахедів купують у нас ?
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27.06.2025 17:03 Відповісти
Ну все больше ьревог не будет. Победил!
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27.06.2025 17:04 Відповісти
52 громадянина і ще 35 юридичних осіб
і це тільки ті кого швидко взнали
ото масштаби

я ще в 23 році дивувався що у нас на оборонні підприємства жодних оголошень для бажаючих
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27.06.2025 17:13 Відповісти
Ипать ты их убил, намертво, насовсем. Ну что, теперь еще ходь один Шахед по Украине и ты уйдешь в СИЗО?
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27.06.2025 17:16 Відповісти
В чому ж суть тих санкцій?Якісь п"ятдесят два громадянина рф,якісь виробники якихось верстатів...Їм що,заборонили в"їзд в Україну?Навіщо така примітивна і тупа пропаганда?Мудрі жидівські голови що на чолі нашої держави могли б придумати щось розумніше...
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27.06.2025 17:19 Відповісти
Аж шахедам смішно
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27.06.2025 17:25 Відповісти
І знову імітація кипучоі діяльності бес уілякого сенсу.Санкціі кажеш.?Ащо відносно цього ? Ну що..українців можна привітати...поки нам втюхували по зомбімарафоні про величність "боневтіка".. Про його "1001" і одне "покушение".. Про 5 000 000 БПЛА на фронт до кінця року (якого не уточнили(.. Про потужні побудовані обороні укріпленя вдоль лінії фронту.. Та про При тулені виробничі площі по ТВ наших БПЛА.. Які на наступний день атакуют балістикою.. Ворог не спить!!! Ворог починає другу фазу широкомасштабного...***
Україна опинилася під новим типом удару - не лише фізичним, а й концептуальним. Збитий на Сумщині у червні 2025 року Shahed-136 MS001 відкрив вікно у повітряну війну нового покоління. Цей безпілотник - продукт російської співпраці - виявився носієм технологій, які донедавна залишалися прерогативою лабораторій НАТО: вбудований штучний інтелект, тепловізійна камера, високоточна навігація з антиспуфінгом, канали телеметрії та групового управління.
Йдеться не про одиничну модернізацію, а про сигнал: світ вступив у фазу повітряної війни нового типу.
У цій війні дрони вже не є засобом доставки заряду - вони діють як автономні бойові платформи. Вони бачать, обробляють, вирішують. І атакують без зовнішньої команди.
Shahed MS001 не просто летить. Він спостерігає за обстановкою, виявляє потенційні цілі, обирає серед них найбільш привабливу, уточнює траєкторію, і лише потім уражає. Якщо GPS заглушено - він переходить на тепловізор. Якщо об'єкт маневрує - дрон адаптує маршрут. Якщо цілей кілька - алгоритм обирає ту, що має найвищу пріоритетність. Це не ракета з координатами. Це цифровий мисливець.
До цього не готова більшість систем протиповітряної оборони, особливо на локальному рівні. І саме тому ситуація вимагає не «оновлення ППО», а переосмислення всієї стратегії повітряного захисту.
Розгортання повітряної війни проти тилу..
Від початку 2024 року Росія дедалі частіше вдається до атак не по лінії фронту, а по містах, енергетиці, логістиці, цивільних вузлах. Shahed-136 став ключовим інструментом цієї кампанії. Масовий, дешевий, придатний для нічних операцій. Із появою версії MS001 його ефективність вийшла на інший рівень.
Йдеться не просто про розширення арсеналу. Йдеться про зміну логіки: удари здійснюються серійно, за шаблоном, по інфраструктурі, яка має стратегічну, а не тактичну вагу. Тепер Shahed здатен самостійно обирати маршрут в обхід ППО, пристосовуватись до обстановки і продовжувати операцію навіть у складних умовах РЕБ.
Технологічне наповнення Shahed-136 MS001
Розбір збитого апарату виявив:
Nvidia Jetson Orin - мікрокомп'ютер, який забезпечує машинне навчання, виявлення об'єктів, опрацювання відеопотоку;
Тепловізор - дозволяє діяти вночі та в умовах відсутності оптичної видимості;
GPS-модуль Nasir із CRPA-антеною - забезпечує завадостійке супутникове позиціювання;
Радіомодем - для телеметрії, передачі відео, синхронізації з іншими дронами;
FPGA-чипи (Xilinx, США) - програмована логіка для вогневої або сенсорної адаптації;
Це означає, що перед нами не просто баражуючий *********, а компактна цифрова платформа з автономним цілевказанням і здатністю до самостійної навігації в умовах невизначеності.
Рої і сіткові атаки
Окрема особливість MS001 - наявність логіки для ройового застосування. Українська розвідка зафіксувала використання Shahed-ів у груповій структурі... Shahed-136 MS001 - це лакмусовий папірець. Він показав, що ворог уже діє в майбутньому, поки ми дискутуємо про тендери. Він атакує не тим, що має, а тим, що зумів зібрати в один адаптивний модуль. І він довів: вартість не визначає силу. Визначає інтеграція.
Питання тепер одне: де наша відповідь?Де, блдь, наша відповідь на це? де наші лінії дронів із ШІ, де 5 млн дронів на рік у Держзамовленні? Чи вони загубилися в 1 млрді дерев? Ми воюємо не лише з росією. Ми воюємо з інерцією. І якщо не зламаємо її зараз - Shahed наступного покоління зробить це за нас.
Уже не над Сумами, а над Києвом...


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27.06.2025 17:42 Відповісти
 
 