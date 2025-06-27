Зеленський запровадив нові санкції проти виробників "Шахедів" та їхніх постачальників

Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії. Обмеження стосуються громадян та компаній, причетних до військово-промислового комплексу Москви.

Відповідний указ №423/2025 опублікований на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

Під санкційні обмеження цього разу потрапили 87 суб'єктів: 52 громадянина РФ і ще 35 юридичних осіб, які мають зв'язок з ВПК Росії (з них 34 з Росії, ще 1 –– з Китаю).

Ідеться про компанії та їхніх керівників, які співпрацюють з російськими промисловими підприємствами "Особливої економічної зони "Алабуга" та забезпечують виробництво російських "Шахедів".

Також у санкційному списку — постачальники верстатів та іншого обладнання для російського ВПК.

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