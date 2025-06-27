Зеленський підписав указ про синхронізацію санкцій з міжнародними партнерами

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо синхронізації санкційного тиску на РФ з боку України, Євросоюзу та інших партнерів.

Відповідний Указ №422/2025 опублікували на сайті Офісу президента.

Зокрема, 27 червня Рада національної оборони та безпеки постановила, що обмеження, затверджені державами-партнерами, мають бути синхронізовані в юрисдикції України шляхом їх подання на розгляд та затвердження РНБО не пізніше ніж на 15-й день після набрання чинності відповідним рішенням держави-партнера або об’єднання держав.

Так, уряду, Службі безпеки разом з Нацбанком було доручено забезпечити повну імплементацію в юрисдикції України санкцій, що затверджені міжнародними партнерами.

Крім того, Кабміну, СБУ, Службі зовнішньої розвідки разом з Офісом генпрокурора було доручено забезпечити синхронізацію з ЄС, США та іншими державами санкцій, застосованих Україною у зв’язку зі збройною агресією РФ.

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Як повідомлялося, 10 червня Єврокомісія представила свої пропозиції для 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Зокрема, пропонується запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонує запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 мільярда євро на рік.

Водночас 26 червня Європейська Рада не змогла ухвалити 18-й пакет санкцій. Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що вимагатиме відкласти голосування за новий пакет санкцій.