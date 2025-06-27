Україна проситиме Євросоюз запровадити санкції проти Бангладеш за імпорт краденого зерна

Україна звернеться до Євросоюзу із закликом запровадити санкції проти бангладеських підприємств, які імпортують пшеницю з окупованих Росією українських територій.

Про це пише Reuters із посиланням на відповідні документи та посла України в Індії Олександра Поліщука, передає Forbes.

Згідно з документами, наданими агентству Reuters джерелами, цього року посольство України в Нью-Делі направило до міністерства закордонних справ Бангладеш кілька листів із проханням відхилити понад 150 тис. тонн зерна, ймовірно вкраденого з окупованих територій та відправленого з російського порту Кавказ.

На питання про конфіденційне дипломатичне листування посол України в Індії Олександр Поліщук заявив, що Дакка не відреагувала на повідомлення, і тепер Київ загострюватиме ситуацію, оскільки його розвідувальні дані показали, що субʼєкти в Росії змішують зерно з окупованих українських територій з російською пшеницею перед відправленням.

"Це злочин, – заявив Поліщук в інтервʼю в посольстві України в Нью-Делі. – Ми поділимося результатами нашого розслідування з нашими колегами з Європейського Союзу і попросимо їх вжити відповідних заходів".

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Посольство України надіслало уряду Бангладеш чотири листи, з якими ознайомилося агентство. У них містилися назви суден та їх реєстраційні номери, які брали участь у ймовірній торгівлі зерном з кримських портів Севастополь та Керч, окупованих Росією з 2014 року, та Бердянська, який перебуває під контролем Москви з 2022 року, до російського порту Кавказ.

У листах були вказані дати відправлення та орієнтовні дати прибуття суден, що відправляються з порту Кавказ до Бангладешу в період з листопада 2024 року по червень 2025 року.

Санкції "можуть поширюватися не лише на компанії-імпортери, а й можуть бути спрямовані проти державних службовців та керівництва міністерств та відомств, які свідомо сприяють чи терплять такі порушення", – йдеться у листі.

У заяві Reuters представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Анітта Хіппер заявила, що наразі на зазначені суди не поширюються жодні обмежувальні заходи.

Водночас представник міністерства продовольства Бангладеш заявив, що Дакка забороняє імпорт зерна з Росії, якщо воно надходить із окупованої території України, додавши, що країна не імпортує крадену пшеницю.

Минулого року стало відомо, що російські окупанти готують Маріупольський порт до переправи краденого українського зерна.

До того повідомлялося, що аграрне міністерство Великої Британії має завершити роботу над методикою верифікації зерна походженням із України. Це дозволить визначати, чи не везуть росіяни на продаж під виглядом свого зерна крадене з українських територій.