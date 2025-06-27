Зеленский ввел новые санкции против производителей "шахедов" и их поставщиков

Президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против России. Ограничения касаются граждан и компаний, причастных к военно-промышленному комплексу Москвы.

Соответствующий указ №423/2025 опубликован на сайте Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

Под санкционные ограничения в этот раз попали 87 субъектов: 52 гражданина РФ и еще 35 юридических лиц, которые имеют связь с ВПК России (из них 34 из России, еще 1 - из Китая).

Речь идет о компаниях и их руководителях, которые сотрудничают с российскими промышленными предприятиями "Особой экономической зоны "Алабуга" и обеспечивают производство российских "Шахедов".

Также в санкционном списке - поставщики станков и другого оборудования для российского ВПК.

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