Незабаром будуть нові санкції проти "тіньового флоту" РФ, є хороші результати з партнерами, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про хороші результати співпраці з партнерами щодо введення санкцій проти "тіньового флоту" Росії.
Про це глава держави повідомив під час конференції з запровадження додаткових санкцій проти Росії "Fair play: чесна гра", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Хочу відзначити роботу кожного, хто обмежує російські заробітки на енергоресурсах. Завдяки нашим державним інституціям і сильним партнерам, завдяки співпраці з громадянським суспільством є дійсно хороші результати щодо впровадження санкцій проти російського тіньового танкерного флоту", - заявив Зеленський.
Він зазначив, що сьогодні також слід впровадити санкції проти капітанів російських танкерів.
"Слід розширювати санкції на всі пов'язані (з російським тіньовим флотом - ред.) юридичні особи. Також - на термінали, з яких відвантажується російська нафта. Все це - колосальна щоденна робота: від експортного контролю й обмеження ланцюгів постачання - до блокування фінансових інструментів та персональних санкцій. Але все це потрібно! Адже без цього Москва не буде думати про мир. Звісно, ми робимо свою частину роботи. Наші санкційні пакети дуже активні. Я хочу подякувати всій команді, яка це забезпечує", - додав Зеленський.
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Корнете Незламний, налийте вина!
Це добре. Але є питання - У чому "співпраця"? Чи Україна може якось тим танкерам завадити?
Зеленський бажає і тут примазатися - "співпраця", ага....
І що з того, якщо наприклад Велика Британія запровадила санкційний пакет щодо трьох десятків суден "тіньового флоту" росії.? То це декоративні дії замість глобальних рішень. І це лише викликає саркастичну посмішку. Річ у тім, що ці санкції передбачають заборону суднам, які перевозять російську нафту, заходити в її порти. Але вони туди й так не заходили і не збираються.(!!!) Вони проходять протоку Ла-Манш машучи ім ручкою і показуючи середній палець! ,Бо в більшості свой вони йдуть у сторону Індіі та Китаю!......Продаж російськоі нафти - це іі вічний двигун фінансування війни проти Украіни. Приблизно 60% йде з російських портів на Балтійському морі, а це приблизно 10-12 мільйонів тонн у місяць. Це більше сотні танкерів на місяць(!!!)Також 20% такої нафти йде з портів Чорного моря і ще 20% - з портів Далекого Сходу і Півночі. Виходячи з цієї статистики, саме в Балтійському морі треба вживати заходів для припинення цього потоку. А це закриття Датських протоків для проходження усіх танкерів з російською нафтою. (Було б також дієво і закриття для транзиту російськоі нафти Босфору і Дарданел на Чорному Морі). Для того, щоб обмеження були не імітацією, а дієвим механізмом проти росії, перед нашими друзями, союзниками і партнерами треба ставити питання щодо радикального оновлення світової санкційної політики. І тут необхідно виходити з того, що міжнародне морське право, вільна торгівля, свобода транзиту - це все поняття з мирного часу. А на період війни в Європі, яку РФ веде проти України, необхідно частково зупинити окремі норми морського права. Зараз необхідний жорсткий реалізм, а не імітація і декорація з запроваджень санкцій проти тіньового танкерного флоту ..
Але ж для цього потрібна дуже напружлива і професіна робота наших дипломатів за кордоном . Але виходячи з того що зеленський поназначав дипломатами колишніх кінологів, весільних фотографів, сексологінь і інструкторш по міньету- то іі результат будемо мати такого ж сексуального характеру......