Незабаром будуть нові санкції проти "тіньового флоту" РФ, є хороші результати з партнерами, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про хороші результати співпраці з партнерами щодо введення санкцій проти "тіньового флоту" Росії.

Про це глава держави повідомив під час конференції з запровадження додаткових санкцій проти Росії "Fair play: чесна гра", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хочу відзначити роботу кожного, хто обмежує російські заробітки на енергоресурсах. Завдяки нашим державним інституціям і сильним партнерам, завдяки співпраці з громадянським суспільством є дійсно хороші результати щодо впровадження санкцій проти російського тіньового танкерного флоту", - заявив Зеленський.

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Він зазначив, що сьогодні також слід впровадити санкції проти капітанів російських танкерів.

"Слід розширювати санкції на всі пов'язані (з російським тіньовим флотом - ред.) юридичні особи. Також - на термінали, з яких відвантажується російська нафта. Все це - колосальна щоденна робота: від експортного контролю й обмеження ланцюгів постачання - до блокування фінансових інструментів та персональних санкцій. Але все це потрібно! Адже без цього Москва не буде думати про мир. Звісно, ми робимо свою частину роботи. Наші санкційні пакети дуже активні. Я хочу подякувати всій команді, яка це забезпечує", - додав Зеленський.

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