Застарілі судна "тіньового флоту" РФ є екологічними бомбами уповільненої дії, - Україна в ОБСЄ

Швидке зростання "тіньового флоту" РФ пов’язане з негативними ризиками для регіону, зокрема ці застарілі судна без регуляторного нагляду є екологічними бомбами уповільненої дії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко під час спеціального тематичного засідання Економічного та довкіллєвого комітету ОБСЄ у п'ятницю у Відні.

"Сьогоднішня зустріч є надзвичайно важливою, оскільки вона підкреслює два ключові факти. По-перше, "тіньовий флот" Росії, який використовується для обходу міжнародних санкцій, запроваджених у відповідь на її агресивну війну, є основним джерелом фінансування військового бюджету цієї країни. Це дозволяє Кремлю продовжувати війну проти України та підривати весь заснований на правилах міжнародний порядок. По-друге, швидке та інтенсивне зростання тіньового флоту Росії супроводжується численними негативними ризиками для регіону. Як було чітко продемонстровано сьогодні, ці застарілі судна без регуляторного нагляду є екологічними бомбами уповільненої дії", - розповів він.

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Також Вітренко зауважив, що ці судна не мають належного страхування, зокрема від збитків, таких як розливи нафти, а тому екологічні наслідки будь-якої потенційної аварії, подібної до тієї, що сталася з російськими танкерами в Чорному морі в грудні минулого року, доведеться ліквідовувати самій постраждалій країні.

"Порушення судноплавних правил, саботаж критично важливої морської інфраструктури, перевезення заборонених і підсанкційних товарів разом із відвертим нехтуванням міжнародним морським правом становлять універсальну загрозу не лише для України та регіону ОБСЄ, а й далеко за його межами", - додав він.

У зв’язку з цим Вітренко наголосив на важливості запровадження посилених санкцій проти "тіньового флоту" Росії, висловивши вдячність партнерами за нещодавні ухвалені рішення в цьому напрямі.

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Також зазначається, що під час спеціального тематичного засідання Економічного та довкіллєвого комітету ОБСЄ вперше на платформі цієї організації відбулося комплексне професійне обговорення теми "тіньового флоту" Росії у кількох вимірах – економічному, довкільному, санкційному, безпековому.