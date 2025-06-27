РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9318 посетителей онлайн
Новости Теневой флот России
237 1

Устаревшие суда "теневого флота" РФ являются экологическими бомбами замедленного действия, - Украина в ОБСЕ

Теневой флот РФ

Быстрый рост "теневого флота" РФ связан с негативными рисками для региона. В частности, эти устаревшие суда без регуляторного надзора являются экологическими бомбами замедленного действия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко во время специального тематического заседания Экономического и экологического комитета ОБСЕ в пятницу в Вене.

"Сегодняшняя встреча является чрезвычайно важной, поскольку она подчеркивает два ключевых факта. Во-первых, "теневой флот" России, который используется для обхода международных санкций, введенных в ответ на ее агрессивную войну, является основным источником финансирования военного бюджета этой страны. Это позволяет Кремлю продолжать войну против Украины и подрывать весь основанный на правилах международный порядок. Во-вторых, быстрый и интенсивный рост теневого флота России сопровождается многочисленными негативными рисками для региона. Как было четко продемонстрировано сегодня, эти устаревшие суда без регуляторного надзора являются экологическими бомбами замедленного действия", - рассказал он.

Также читайте: 14 европейских стран договорились усилить борьбу с "теневым" флотом России

Также Витренко отметил, что эти суда не имеют надлежащего страхования - в частности, от убытков, таких, как разливы нефти, а потому экологические последствия любой потенциальной аварии, подобной той, что произошла с российскими танкерами в Черном море в декабре прошлого года, придется ликвидировать самой пострадавшей стране.

"Нарушение судоходных правил, саботаж критически важной морской инфраструктуры, перевозка запрещенных и подсанкционных товаров вместе с откровенным пренебрежением международным морским правом представляют универсальную угрозу не только для Украины и региона ОБСЕ, но и далеко за его пределами", - добавил он.

В связи с этим Витренко отметил важность введения усиленных санкций против "теневого флота" России, выразив благодарность партнерами за недавние принятые решения в этом направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия сопровождает "теневые танкеры" в Балтии военными кораблями, - Минобороны Финляндии

Также отмечается, что во время специального тематического заседания Экономического и экологического комитета ОБСЕ впервые на платформе этой организации состоялось комплексное профессиональное обсуждение темы "теневого флота" России в нескольких измерениях - экономическом, экологическом, санкционном, безопасностном.

Автор: 

ОБСЕ (4888) россия (96420) флот (818) экология (1610)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это тоже деталь, но не дрянные рабссейсские посудины представляют угрозу всему миру. Витренко, их деревянные домики для сортирных потребностей наносят гораздо больший ущерб. Вся эта клоака наносит ущерб всей планете в целом. Вот про это и говори, или ты так, шлындабол на заказе?
показать весь комментарий
27.06.2025 17:24 Ответить
 
 