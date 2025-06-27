Устаревшие суда "теневого флота" РФ являются экологическими бомбами замедленного действия, - Украина в ОБСЕ

Быстрый рост "теневого флота" РФ связан с негативными рисками для региона. В частности, эти устаревшие суда без регуляторного надзора являются экологическими бомбами замедленного действия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко во время специального тематического заседания Экономического и экологического комитета ОБСЕ в пятницу в Вене.

"Сегодняшняя встреча является чрезвычайно важной, поскольку она подчеркивает два ключевых факта. Во-первых, "теневой флот" России, который используется для обхода международных санкций, введенных в ответ на ее агрессивную войну, является основным источником финансирования военного бюджета этой страны. Это позволяет Кремлю продолжать войну против Украины и подрывать весь основанный на правилах международный порядок. Во-вторых, быстрый и интенсивный рост теневого флота России сопровождается многочисленными негативными рисками для региона. Как было четко продемонстрировано сегодня, эти устаревшие суда без регуляторного надзора являются экологическими бомбами замедленного действия", - рассказал он.

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Также Витренко отметил, что эти суда не имеют надлежащего страхования - в частности, от убытков, таких, как разливы нефти, а потому экологические последствия любой потенциальной аварии, подобной той, что произошла с российскими танкерами в Черном море в декабре прошлого года, придется ликвидировать самой пострадавшей стране.

"Нарушение судоходных правил, саботаж критически важной морской инфраструктуры, перевозка запрещенных и подсанкционных товаров вместе с откровенным пренебрежением международным морским правом представляют универсальную угрозу не только для Украины и региона ОБСЕ, но и далеко за его пределами", - добавил он.

В связи с этим Витренко отметил важность введения усиленных санкций против "теневого флота" России, выразив благодарность партнерами за недавние принятые решения в этом направлении.

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Также отмечается, что во время специального тематического заседания Экономического и экологического комитета ОБСЕ впервые на платформе этой организации состоялось комплексное профессиональное обсуждение темы "теневого флота" России в нескольких измерениях - экономическом, экологическом, санкционном, безопасностном.