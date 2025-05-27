Россия сопровождает "теневые танкеры" в Балтии военными кораблями, - Минобороны Финляндии

В Финском заливе Россия обеспечивает военное сопровождение судам своего "теневого флота".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Активность России на Балтийском море заметно увеличилась, что усиливает напряженность в регионе, сказал он. Однако для самой Финляндии пока опасности Россия не представляет.

"Я не вижу никакой непосредственной угрозы для Финляндии. Но Россия укрепляет свои военные возможности и является агрессивным и опасным соседом для всей Европы, это понятно. Тем не менее, люди могут быть абсолютно спокойными - хотя Россия и проводит эти перестановки, и соседство с ней несет свои риски", - пояснил министр.

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