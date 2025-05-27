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Новости Теневой флот России
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Россия сопровождает "теневые танкеры" в Балтии военными кораблями, - Минобороны Финляндии

РФ охраняет теневой флот военными кораблями

В Финском заливе Россия обеспечивает военное сопровождение судам своего "теневого флота".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Активность России на Балтийском море заметно увеличилась, что усиливает напряженность в регионе, сказал он. Однако для самой Финляндии пока опасности Россия не представляет.

"Я не вижу никакой непосредственной угрозы для Финляндии. Но Россия укрепляет свои военные возможности и является агрессивным и опасным соседом для всей Европы, это понятно. Тем не менее, люди могут быть абсолютно спокойными - хотя Россия и проводит эти перестановки, и соседство с ней несет свои риски", - пояснил министр.

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Автор: 

россия (96018) Финляндия (976) флот (812)


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Топ комментарии
+12
Та коли вже те утворення парашастан зітруть з землі щоб зробити заповідник диких тварин щоб ні одної козломордох падлюки не залишилося по всій землі
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27.05.2025 10:07
+11
Терпіли з НАТО обтікають.
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27.05.2025 10:19
+9
Magura v5 или Sea Baby в помощь
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27.05.2025 10:11
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Правила форума Совет форумчан
Ну той що супроводжують. А ви НАТО, потопіть їх нах своїми засобами .Вас там більше.
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27.05.2025 10:04 Ответить
Нізя, а то хутін нападьот.
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27.05.2025 10:10 Ответить
Вони зараз не можуть, бо намагаються забезпечити проведення гей-прайду в Угорщині.
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27.05.2025 10:12 Ответить
парад купи 3,14дерасів кацапських минув 18 днів тому, 9 травня 2025, в центрі дерьовні кучка що на мацковії !!!
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27.05.2025 10:15 Ответить
Орбан сильно проти?
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27.05.2025 10:16 Ответить
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27.05.2025 12:08 Ответить
Та коли вже те утворення парашастан зітруть з землі щоб зробити заповідник диких тварин щоб ні одної козломордох падлюки не залишилося по всій землі
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27.05.2025 10:07 Ответить
Magura v5 или Sea Baby в помощь
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27.05.2025 10:11 Ответить
"Тим не менш, люди можуть бути абсолютно спокійними […]"

І де я вже щось схоже чув?
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27.05.2025 10:13 Ответить
А що так можна було? Тепер і наркоту і зброю можна супроводжувати військовою технікою?
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27.05.2025 10:18 Ответить
Ну що, хтось ще вірить в якісь дієві санкції проти Сосії? Чи в мирні угоди з Сосією, чи в те що коли Сосія в черговий раз порушить ваші угоди Сосію якось покарають? Так що перед тим як про щось домовлятись з Сосією поїжте гімна щоб організм привикав що вас будуть кормити гімном завжди
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27.05.2025 10:42 Ответить
Терпіли з НАТО обтікають.
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27.05.2025 10:19 Ответить
НАТО, санкції, сша-всьо, здулися. Виявилося, що всі ці букви-мильна бульбашка
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27.05.2025 10:21 Ответить
дожилися що ЗСУ будуть захищати НАТО.
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27.05.2025 10:24 Ответить
Чому будуть? Вже це роблять. З 22-го.
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27.05.2025 12:10 Ответить
Раніше не насмілювались. Все з мовчазного, або й не зовсім мовчазного одобрення рудого
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27.05.2025 10:39 Ответить
Усі ті танкери та кораблі повинні бути затоплені!
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27.05.2025 10:42 Ответить
PQ-17.
ремейк.
дайте Україні підводні човни, влаштуємо вовчі зграї і почнемо топити москальчатину.
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27.05.2025 10:42 Ответить
Це рашка сцяє їм тупо в очі,і плювати хотіла на санкції.Відверто бикує,і бере на понт мол ,а че ви нам зробите.І ці травоядні дурачки покивали головами,і викотили заяву що це нікому не загрожує,другий етап висадка десенту на берег балтійцських країн,і нато глибоко стурбується і висуне ноту,виклече постів постукає на якійсь там зустрічі ножками,і обітреться своїми соплями.Третій етап овабадітелі в Вільнюсі йдуть на параді.От там точно буде за три дні!
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27.05.2025 10:46 Ответить
Дуже хороша ціль, де там гуровські дрони, танкери топити не варто, нафтові плями нікому не треба, а ось єсмінці хай гниють на дні заливу
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27.05.2025 11:03 Ответить
100%
- як би європейці , цього , дійсно хотіли - це питання вирішується легко !
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27.05.2025 13:03 Ответить
зате НАТО - "сильне як ніколи раніше", а путін - був вбивця, а тепер вже збожеволів.
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27.05.2025 11:49 Ответить
То він вже й непідсудний. Хвороба його мучить. Страждає.
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27.05.2025 12:11 Ответить
Боітесь топити цапські лапті, скажіть нам, ми не боємось. Забулькають на раз-два
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27.05.2025 13:18 Ответить
Біля "россійського військового корабля" не вистачає ескорту з декількох невідомих БАК. Це так кумедно би збуджувало лаптей.
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27.05.2025 13:35 Ответить
 
 