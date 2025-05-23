Санкції працюють: Найбільший російський оператор танкерів отримав $400 мільйонів збитків за квартал

Найбільша російська судноплавна компанія "Совкомфлот" за підсумками роботи у першому кварталі 2025 року отримала збиток на суму $393 млн, порівняно із прибутком у розмірі $216 млн за аналогічний період минулого року.

Збитки російського перевізника у звітному кварталі перевищили виторг, який впав на 48% і становив $278,5 млн, повідомляє The Moscow Times із посиланням на звітність компанії.

На формування збитку вплинули "безпрецедентні за масштабом санкції", запроваджені проти компанії та її суден, які "створити додаткові комерційні та операційні труднощі в експлуатації флоту", визнали в "Совкомфлоті".

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"Совкомфлот" до початку повномасштабної війни РФ проти України володів найбільшим у світі флотом танкерів класу Aframax, а також 10 криголамами, але зіткнувся з різким погіршенням фінансового стану після посилення американських санкцій на початку 2025 року.

"Прощальні" санкції адміністрації колишнього президента США Джо Байдена торкнулися 69 суден "Совкомфлоту", у тому числі 54 танкерів та чотирьох газовозів.

У лютому під європейські санкції потрапила дочірня компанія "Совкомфлоту" ТОВ "СКФ Арктика" та ще 74 танкери, пов'язані з Росією.

Через санкції "Совкомфлот" стикається не лише з фінансовими проблемами, а й з юридичними. Йому щопівроку доводиться змінювати порт приписки своїх суден. Понад два десятки років "Совкомфлот" плавав під прапором Ліберії, але після запровадження санкцій США перевізник перевів їх під прапори Габону, а потім Барбадосу та Оману.

Як повідомлялося, цього тижня Європейський Союз схвалив сімнадцятий пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України.

Загалом під санкції потрапили 189 танкерів "тіньового флоту" РФ. Після цього загальна кількість причетних до перевезення російської нафти танкерів, що потрапили під санкції ЄС, досягла 342.

Крім того, ЄС запровадив індивідуальні санкції (заморожування активів та заборону на надання коштів) щодо низки судноплавних компаній з ОАЕ, Туреччини та Гонконгу, причетних до "тіньового флоту", а також великої російської нафтової компанії "Сургутнєфтєгаз".