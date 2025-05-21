Японські LNG-танкери потрапили під санкції ЄС через співпрацю з Росією, – Bloomberg

Євросоюз запровадив санкції проти трьох LNG-танкерів, які допомагали транспортувати зріджений природний газ з російського проєкту "Ямал СПГ".

Судна North Moon, North Ocean та North Light, якими керує японська компанія Mitsui OSK Lines, опинилися у переліку із майже 200 танкерів "тіньового флоту", що увійшли до 17-го пакету санкцій ЄС проти Росії, затвердженого напередодні, зауважує Bloomberg.

Компанія Mitsui OSK Lines підтвердила, що три судна перебувають під її управлінням.

"Ми маємо намір повністю співпрацювати з урядами ЄС та Японії у дотриманні санкцій. Ми проведемо консультації з різними сторонами та вживемо відповідних заходів", – – заявили в компанії.

Bloomberg зазначає, що несподівані санкції щодо танкерів відомої судноплавної компанії свідчать про те, що ЄС посилює тиск, щоб підштовхнути Москву до мирної угоди з Україною, борючись із шляхами обходу раніше запроваджених обмежень.

Зокрема, 26 березня набула чинності заборона на перевалку російського скрапленого природного газу (СПГ, LNG) у європейський портах. Через це оператор проєкту "Ямал СПГ" – російська компанія "Новатек" – перенесла такі операції в порт Мурманська. Це збільшило час доставки вантажів до Китаю та інших країн Азії, але дозволило "Ямал СПГ" продовжити їх відправляти.

Японські танкери, які вивозили газ "Ямал СПГ", до європейських портів з кінця березня не заходили, але почали завантажувати зріджений газ у Мурманську і доставляти його до Китаю та Тайваню, свідчать дані Bloomberg про відстеження суден.

Агентство зауважує, що попередні західні санкції були зосереджені на так званому тіньовому флоті, причетному у перевезенні вантажів із іншого російського проєкту – підсанкційного Arctic LNG 2.

Водночас проєкт "Ямал СПГ" не перебуває під санкціями і має контракти з європейськими компаніями. Європейська рада пояснила свої нинішні санкції тим, що японські танкери сприяють "розвитку чи розширення енергетичного сектора в Росії, включаючи енергетичну інфраструктуру".

Як повідомлялося, напередодні Європейський Союз схвалив сімнадцятий пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України.

Загалом під санкції потрапили 189 танкерів "тіньового флоту" РФ. Після цього загальна кількість причетних до перевезення російської нафти танкерів, що потрапили під санкції ЄС, досягла 342.

Крім того, ЄС запровадив індивідуальні санкції (заморожування активів та заборону на надання коштів) щодо низки судноплавних компаній з ОАЕ, Туреччини та Гонконгу, причетних до "тіньового флоту", а також великої російської нафтової компанії "Сургутнєфтєгаз".

https://censor.net/n3553250