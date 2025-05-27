Росія супроводжує "тіньові танкери" в Балтії військовими кораблями, - Міноборони Фінляндії

У Фінській затоці Росія забезпечує військовий супровід судам свого "тіньового флоту".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Активність Росії на Балтійському морі помітно збільшилася, що посилює напруженість у регіоні, сказав він. Однак для самої Фінляндії наразі небезпеку Росія не становить.

"Я не бачу жодної безпосередньої загрози для Фінляндії. Але Росія зміцнює свої військові можливості і є агресивним та небезпечним сусідом для всієї Європи, це зрозуміло. Тим не менш, люди можуть бути абсолютно спокійними - хоча Росія і проводить ці перестановки, і сусідство з нею несе свої ризики", - пояснив міністр.

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