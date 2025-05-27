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Новини Тіньовий флот Росії
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Росія супроводжує "тіньові танкери" в Балтії військовими кораблями, - Міноборони Фінляндії

РФ охороняє тіньовий флот військовими кораблями

У Фінській затоці Росія забезпечує військовий супровід судам свого "тіньового флоту".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Активність Росії на Балтійському морі помітно збільшилася, що посилює напруженість у регіоні, сказав він. Однак для самої Фінляндії наразі небезпеку Росія не становить.

"Я не бачу жодної безпосередньої загрози для Фінляндії. Але Росія зміцнює свої військові можливості і є агресивним та небезпечним сусідом для всієї Європи, це зрозуміло. Тим не менш, люди можуть бути абсолютно спокійними - хоча Росія і проводить ці перестановки, і сусідство з нею несе свої ризики", - пояснив міністр.

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Автор: 

росія (65829) Фінляндія (1324) флот (336)


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Топ коментарі
+11
Та коли вже те утворення парашастан зітруть з землі щоб зробити заповідник диких тварин щоб ні одної козломордох падлюки не залишилося по всій землі
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27.05.2025 10:07
+9
Терпіли з НАТО обтікають.
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27.05.2025 10:19
+7
Ну той що супроводжують. А ви НАТО, потопіть їх нах своїми засобами .Вас там більше.
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27.05.2025 10:04
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Ну той що супроводжують. А ви НАТО, потопіть їх нах своїми засобами .Вас там більше.
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27.05.2025 10:04 Відповісти
Нізя, а то хутін нападьот.
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27.05.2025 10:10 Відповісти
Вони зараз не можуть, бо намагаються забезпечити проведення гей-прайду в Угорщині.
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27.05.2025 10:12 Відповісти
парад купи 3,14дерасів кацапських минув 18 днів тому, 9 травня 2025, в центрі дерьовні кучка що на мацковії !!!
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27.05.2025 10:15 Відповісти
Орбан сильно проти?
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27.05.2025 10:16 Відповісти
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27.05.2025 12:08 Відповісти
Та коли вже те утворення парашастан зітруть з землі щоб зробити заповідник диких тварин щоб ні одної козломордох падлюки не залишилося по всій землі
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27.05.2025 10:07 Відповісти
Magura v5 или Sea Baby в помощь
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27.05.2025 10:11 Відповісти
"Тим не менш, люди можуть бути абсолютно спокійними […]"

І де я вже щось схоже чув?
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27.05.2025 10:13 Відповісти
А що так можна було? Тепер і наркоту і зброю можна супроводжувати військовою технікою?
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27.05.2025 10:18 Відповісти
Ну що, хтось ще вірить в якісь дієві санкції проти Сосії? Чи в мирні угоди з Сосією, чи в те що коли Сосія в черговий раз порушить ваші угоди Сосію якось покарають? Так що перед тим як про щось домовлятись з Сосією поїжте гімна щоб організм привикав що вас будуть кормити гімном завжди
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27.05.2025 10:42 Відповісти
Терпіли з НАТО обтікають.
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27.05.2025 10:19 Відповісти
НАТО, санкції, сша-всьо, здулися. Виявилося, що всі ці букви-мильна бульбашка
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27.05.2025 10:21 Відповісти
дожилися що ЗСУ будуть захищати НАТО.
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27.05.2025 10:24 Відповісти
Чому будуть? Вже це роблять. З 22-го.
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27.05.2025 12:10 Відповісти
Раніше не насмілювались. Все з мовчазного, або й не зовсім мовчазного одобрення рудого
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27.05.2025 10:39 Відповісти
Усі ті танкери та кораблі повинні бути затоплені!
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27.05.2025 10:42 Відповісти
PQ-17.
ремейк.
дайте Україні підводні човни, влаштуємо вовчі зграї і почнемо топити москальчатину.
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27.05.2025 10:42 Відповісти
Це рашка сцяє їм тупо в очі,і плювати хотіла на санкції.Відверто бикує,і бере на понт мол ,а че ви нам зробите.І ці травоядні дурачки покивали головами,і викотили заяву що це нікому не загрожує,другий етап висадка десенту на берег балтійцських країн,і нато глибоко стурбується і висуне ноту,виклече постів постукає на якійсь там зустрічі ножками,і обітреться своїми соплями.Третій етап овабадітелі в Вільнюсі йдуть на параді.От там точно буде за три дні!
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27.05.2025 10:46 Відповісти
Дуже хороша ціль, де там гуровські дрони, танкери топити не варто, нафтові плями нікому не треба, а ось єсмінці хай гниють на дні заливу
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27.05.2025 11:03 Відповісти
зате НАТО - "сильне як ніколи раніше", а путін - був вбивця, а тепер вже збожеволів.
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27.05.2025 11:49 Відповісти
То він вже й непідсудний. Хвороба його мучить. Страждає.
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27.05.2025 12:11 Відповісти
 
 