Вскоре будут новые санкции против "теневого флота" РФ, есть хорошие результаты с партнерами, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о хороших результатах сотрудничества с партнерами по введению санкций против "теневого флота" России.
Об этом глава государства сообщил во время конференции по введению дополнительных санкций против России "Fair play: честная игра", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Хочу отметить работу каждого, кто ограничивает российские заработки на энергоресурсах. Благодаря нашим государственным институтам и сильным партнерам, благодаря сотрудничеству с гражданским обществом есть действительно хорошие результаты по внедрению санкций против российского теневого танкерного флота", - заявил Зеленский.
Он отметил, что сегодня также следует ввести санкции против капитанов российских танкеров.
"Следует расширять санкции на все связанные (с российским теневым флотом. - Ред.) юридические лица. Также - на терминалы, с которых отгружается российская нефть. Все это - колоссальная ежедневная работа: от экспортного контроля и ограничения цепей поставок до блокировки финансовых инструментов и персональных санкций. Но все это нужно! Ведь без этого Москва не будет думать о мире. Конечно, мы делаем свою часть работы. Наши санкционные пакеты очень активны. Я хочу поблагодарить всю команду, которая это обеспечивает", - добавил Зеленский.
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Корнете Незламний, налийте вина!
Це добре. Але є питання - У чому "співпраця"? Чи Україна може якось тим танкерам завадити?
Зеленський бажає і тут примазатися - "співпраця", ага....
І що з того, якщо наприклад Велика Британія запровадила санкційний пакет щодо трьох десятків суден "тіньового флоту" росії.? То це декоративні дії замість глобальних рішень. І це лише викликає саркастичну посмішку. Річ у тім, що ці санкції передбачають заборону суднам, які перевозять російську нафту, заходити в її порти. Але вони туди й так не заходили і не збираються.(!!!) Вони проходять протоку Ла-Манш машучи ім ручкою і показуючи середній палець! ,Бо в більшості свой вони йдуть у сторону Індіі та Китаю!......Продаж російськоі нафти - це іі вічний двигун фінансування війни проти Украіни. Приблизно 60% йде з російських портів на Балтійському морі, а це приблизно 10-12 мільйонів тонн у місяць. Це більше сотні танкерів на місяць(!!!)Також 20% такої нафти йде з портів Чорного моря і ще 20% - з портів Далекого Сходу і Півночі. Виходячи з цієї статистики, саме в Балтійському морі треба вживати заходів для припинення цього потоку. А це закриття Датських протоків для проходження усіх танкерів з російською нафтою. (Було б також дієво і закриття для транзиту російськоі нафти Босфору і Дарданел на Чорному Морі). Для того, щоб обмеження були не імітацією, а дієвим механізмом проти росії, перед нашими друзями, союзниками і партнерами треба ставити питання щодо радикального оновлення світової санкційної політики. І тут необхідно виходити з того, що міжнародне морське право, вільна торгівля, свобода транзиту - це все поняття з мирного часу. А на період війни в Європі, яку РФ веде проти України, необхідно частково зупинити окремі норми морського права. Зараз необхідний жорсткий реалізм, а не імітація і декорація з запроваджень санкцій проти тіньового танкерного флоту ..
Але ж для цього потрібна дуже напружлива і професіна робота наших дипломатів за кордоном . Але виходячи з того що зеленський поназначав дипломатами колишніх кінологів, весільних фотографів, сексологінь і інструкторш по міньету- то іі результат будемо мати такого ж сексуального характеру......