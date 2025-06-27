Вскоре будут новые санкции против "теневого флота" РФ, есть хорошие результаты с партнерами, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о хороших результатах сотрудничества с партнерами по введению санкций против "теневого флота" России.

Об этом глава государства сообщил во время конференции по введению дополнительных санкций против России "Fair play: честная игра", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу отметить работу каждого, кто ограничивает российские заработки на энергоресурсах. Благодаря нашим государственным институтам и сильным партнерам, благодаря сотрудничеству с гражданским обществом есть действительно хорошие результаты по внедрению санкций против российского теневого танкерного флота", - заявил Зеленский.

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Он отметил, что сегодня также следует ввести санкции против капитанов российских танкеров.

"Следует расширять санкции на все связанные (с российским теневым флотом. - Ред.) юридические лица. Также - на терминалы, с которых отгружается российская нефть. Все это - колоссальная ежедневная работа: от экспортного контроля и ограничения цепей поставок до блокировки финансовых инструментов и персональных санкций. Но все это нужно! Ведь без этого Москва не будет думать о мире. Конечно, мы делаем свою часть работы. Наши санкционные пакеты очень активны. Я хочу поблагодарить всю команду, которая это обеспечивает", - добавил Зеленский.

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