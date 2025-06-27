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Новости Санкции против России Теневой флот России
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Вскоре будут новые санкции против "теневого флота" РФ, есть хорошие результаты с партнерами, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о хороших результатах сотрудничества с партнерами по введению санкций против "теневого флота" России.

Об этом глава государства сообщил во время конференции по введению дополнительных санкций против России "Fair play: честная игра", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу отметить работу каждого, кто ограничивает российские заработки на энергоресурсах. Благодаря нашим государственным институтам и сильным партнерам, благодаря сотрудничеству с гражданским обществом есть действительно хорошие результаты по внедрению санкций против российского теневого танкерного флота", - заявил Зеленский.

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Он отметил, что сегодня также следует ввести санкции против капитанов российских танкеров.

"Следует расширять санкции на все связанные (с российским теневым флотом. - Ред.) юридические лица. Также - на терминалы, с которых отгружается российская нефть. Все это - колоссальная ежедневная работа: от экспортного контроля и ограничения цепей поставок до блокировки финансовых инструментов и персональных санкций. Но все это нужно! Ведь без этого Москва не будет думать о мире. Конечно, мы делаем свою часть работы. Наши санкционные пакеты очень активны. Я хочу поблагодарить всю команду, которая это обеспечивает", - добавил Зеленский.

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Зеленский Владимир (21064) россия (96420) санкции (11569) флот (818)


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Топ комментарии
+7
Не падайте духом, поручик Потужний!
Корнете Незламний, налийте вина!
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27.06.2025 18:48 Ответить
+5
Попереднє повідомлення - ЄС не погодив 18 пакет санкцій, де серед іншого мова йде про тіньовий флот. Не новини, а потік політичної шизофренії
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27.06.2025 18:55 Ответить
+5
Написали промову раніше,ніж стало відомо про 18 пакет,але це не привід для скасування заяви потужного
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27.06.2025 19:03 Ответить
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Не падайте духом, поручик Потужний!
Корнете Незламний, налийте вина!
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27.06.2025 18:48 Ответить
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27.06.2025 19:34 Ответить
А у обрана з фіцом спитав?😂😂😂
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27.06.2025 18:54 Ответить
В них виходу до моря немає, тому їх це майже не стосується
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27.06.2025 19:23 Ответить
Попереднє повідомлення - ЄС не погодив 18 пакет санкцій, де серед іншого мова йде про тіньовий флот. Не новини, а потік політичної шизофренії
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27.06.2025 18:55 Ответить
Написали промову раніше,ніж стало відомо про 18 пакет,але це не привід для скасування заяви потужного
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27.06.2025 19:03 Ответить
Санкції проти "тіньового флоту" РФ будуть найкраще працювати, якщо танкери з нафтою будуть конфісковані.
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27.06.2025 18:55 Ответить
Не за баром - це де?
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27.06.2025 19:10 Ответить
Бреше.Навіть євросоюз не прийняв 18-го пакету .Орбан не дозволив.
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27.06.2025 19:19 Ответить
Це означає,що їх немає,санкцій.
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27.06.2025 19:25 Ответить
А по трубі що досі іде, кров наших війскових?
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27.06.2025 19:27 Ответить
"сам не можу нікуя,куйло мені не дозволяє" але приклеюся до всіх.хто Україні допомагає...
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27.06.2025 19:41 Ответить
результати співпраці з партнерами щодо введення санкцій проти "тіньового флоту" Росії

Це добре. Але є питання - У чому "співпраця"? Чи Україна може якось тим танкерам завадити?
Зеленський бажає і тут примазатися - "співпраця", ага....
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27.06.2025 20:27 Ответить
А проти тіньового нафтогону «Дружба» за яким баром будуть санкції?
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27.06.2025 20:51 Ответить
Курво, знову ці ,,старі пісні про головне"?! Всі ці санкціі від зеленського будуть мати такий єффект і користь як і всі його попередні і безкінченні плани, самміти,платформи і десятки угод про безпеку- тобто ніякого! Як він звик ще будучи блазнем шапіто бігати по сцені з опущеними штанями ********** руками і граючи членом на роялі, так і продовжує це робити і зараз вже ставши президентом. І він вважає що так треба працювати і далі.....Він забув що він вже майже 6 років вже як не на сцені. Але ж як він сказав - в нього немає часу думати..... А от якби подумав, то зрозумів хоча б щось.... Ну запровадили санкціі проти кількох десятків суден,ну і що? Цей флот вже нараховує вже більше ніж 600 танкерів, і Кожного місяця він поповнюється на 25-30 танкерів..!!! Запровадити санкціі проти тіньового флоту росіі-все рівно що ганятись за темною кішкою в темній кімнаті.....Всі під різними прапорами різних краін, зареєстровані на різні компаніі в різних куточках світу, різні комерційні оператори,брокери. Вантаж перевантажується з одного судна на інше у відкритому морі, змінюються вантажні документи. Зрозуміти кому дійсно належить судно і чий вантаж потім дуже і дуже складно ....Так , а із тіньовим флотом дійсно тяжко боротись. Ці танкери в більшості належать власникам з країн, що НЕ дотримуються ембарго ЄС та G7 та "цінової стелі", і ім до лампочки ліміт цін . Ці танкери НЕ застраховані в західних страхових компаніях, оскількі ті компанії вимагають підтверджень цінової стелі - тобто документів контрактів...Тому вони й зараз користуються послугами "Інгосстраху" та страхових компаній Індії й Китаю, тобто тих країн, які не підтримують режим антиросійських санкцій. Але саме головне , що боротьба з ним - це як боротьба з повітряним млином. Єфекту немає. Це боротьба з наслідками а не з першопричиною.... І це насправді не боротьба навіть, а імітація боротьби!
І що з того, якщо наприклад Велика Британія запровадила санкційний пакет щодо трьох десятків суден "тіньового флоту" росії.? То це декоративні дії замість глобальних рішень. І це лише викликає саркастичну посмішку. Річ у тім, що ці санкції передбачають заборону суднам, які перевозять російську нафту, заходити в її порти. Але вони туди й так не заходили і не збираються.(!!!) Вони проходять протоку Ла-Манш машучи ім ручкою і показуючи середній палець! ,Бо в більшості свой вони йдуть у сторону Індіі та Китаю!......Продаж російськоі нафти - це іі вічний двигун фінансування війни проти Украіни. Приблизно 60% йде з російських портів на Балтійському морі, а це приблизно 10-12 мільйонів тонн у місяць. Це більше сотні танкерів на місяць(!!!)Також 20% такої нафти йде з портів Чорного моря і ще 20% - з портів Далекого Сходу і Півночі. Виходячи з цієї статистики, саме в Балтійському морі треба вживати заходів для припинення цього потоку. А це закриття Датських протоків для проходження усіх танкерів з російською нафтою. (Було б також дієво і закриття для транзиту російськоі нафти Босфору і Дарданел на Чорному Морі). Для того, щоб обмеження були не імітацією, а дієвим механізмом проти росії, перед нашими друзями, союзниками і партнерами треба ставити питання щодо радикального оновлення світової санкційної політики. І тут необхідно виходити з того, що міжнародне морське право, вільна торгівля, свобода транзиту - це все поняття з мирного часу. А на період війни в Європі, яку РФ веде проти України, необхідно частково зупинити окремі норми морського права. Зараз необхідний жорсткий реалізм, а не імітація і декорація з запроваджень санкцій проти тіньового танкерного флоту ..

Але ж для цього потрібна дуже напружлива і професіна робота наших дипломатів за кордоном . Але виходячи з того що зеленський поназначав дипломатами колишніх кінологів, весільних фотографів, сексологінь і інструкторш по міньету- то іі результат будемо мати такого ж сексуального характеру......
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27.06.2025 22:18 Ответить
 
 