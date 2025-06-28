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Новини Санкції проти Росії
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Законопроєкт Грема щодо санкцій проти РФ у поєднанні з сильними рішеннями ЄС може примусити Росію до перемир’я, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга про законопроєкт ГРема

Запропоновані у законопроєкті американського сенатора Ліндсі Грема санкції у поєднанні з сильними рішеннями ЄС та інших союзників мають примусити Росію до перемир'я, що відкриє дорогу до можливих мирних перемовин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це під час конференції Fair Play, присвяченої запровадженню додаткових санкцій проти РФ, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми вітаємо законопроєкт сенатора Грема, переконаний, що це ті санкції, які потрібні сьогодні з боку США. Наскільки ми розуміємо, на сьогодні цей законопроєкт у сенаті підтримують 82 сенатори. Це значна кількість. Ми вважаємо, що цей пакет у разі його прийняття може відіграти вирішальну чи визначальну роль у досягненні перемир'я. Тому надзвичайно важливо, щоб робота на цьому треку продовжувалася", - сказав він.

За словами міністра, Україна очікує від американської сторони твердих рішень, щоб примусити Росію до миру і справжніх мирних перемовин.

Сибіга наголосив, що санкції проти Росії – це не лише про підтримку України, але ці санкції потрібні насамперед самим державам ЄС і НАТО для того, щоб зупинити російську воєнну машину. Оскільки немає сумнівів, що російські окупанти планують розширення агресії на інші країни Європи. 

Міністр зазначив, що у РФ "нарощують оборонну промисловість безпрецедентними темпами", і це загрожує не лише Україні, зазначив Сибіга. Він наголосив, що Росія зараз здатна виробляти більше боєприпасів, ніж усі країни ЄС разом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна ініціюватиме санкції щодо країн, які найбільше купують російську нафту, - Сибіга

Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

Автор: 

санкції (12273) Сибіга Андрій (537) Грем Ліндсі (97)


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Топ коментарі
+5
Балістичні ракети по Москві змусять, і Трамп одразу прибіжить домовлятись. Але саботаж Зеленського цього не допустить. Лупате чмо буде потужно скакть по міжнародним фуршетам та піліть відосікі.
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28.06.2025 09:40 Відповісти
+3
Сабіга мріє про почесну капітуляцію України де буде місце і його гауляйтеру.
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28.06.2025 09:48 Відповісти
+3
Головне - потужно киздіти поки агрохімія домовляє за капітуляцію
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28.06.2025 09:48 Відповісти
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Поки Трамп не випишеться із 6-ї палати нічого не буде.
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28.06.2025 09:20 Відповісти
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28.06.2025 09:36 Відповісти
Балістичні ракети по Москві змусять, і Трамп одразу прибіжить домовлятись. Але саботаж Зеленського цього не допустить. Лупате чмо буде потужно скакть по міжнародним фуршетам та піліть відосікі.
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28.06.2025 09:40 Відповісти
Сабіга мріє про почесну капітуляцію України де буде місце і його гауляйтеру.
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28.06.2025 09:48 Відповісти
Головне - потужно киздіти поки агрохімія домовляє за капітуляцію
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28.06.2025 09:48 Відповісти
Эту новость моожно пролистывать. Юлия Владимировна и Олег Ляшко. Милонов в России Блюменталь в США.
Президент может ввести санкции без Блюменталя. Санкции придуманные Блюметалем должен одбрить пррезиидент.
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28.06.2025 09:54 Відповісти
Милый междусобойчик для пиара. Американские пикейные жилеты. На проекте санкций строят политический капитал и формируют меж галактические союзы. Не обращайте внимание
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28.06.2025 09:58 Відповісти
Мова вже про перемогу і мир не йде...
тільки перемир'я...
Там деякі радять балістикою по москві жахнуть...де та балістика,по-перше...
А по-друге,пісоя цього 90%,що путін застосує ядерку...і 150%,що після цього світ висловить глибоке занепокоєння.
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28.06.2025 09:58 Відповісти
Може - десь - колись
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28.06.2025 10:07 Відповісти
Казав пан кожух дав... Але Путін/Трампу Путін)не дозволив...
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28.06.2025 10:52 Відповісти
 
 