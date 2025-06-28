Законопроєкт Грема щодо санкцій проти РФ у поєднанні з сильними рішеннями ЄС може примусити Росію до перемир’я, - Сибіга

Запропоновані у законопроєкті американського сенатора Ліндсі Грема санкції у поєднанні з сильними рішеннями ЄС та інших союзників мають примусити Росію до перемир'я, що відкриє дорогу до можливих мирних перемовин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це під час конференції Fair Play, присвяченої запровадженню додаткових санкцій проти РФ, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми вітаємо законопроєкт сенатора Грема, переконаний, що це ті санкції, які потрібні сьогодні з боку США. Наскільки ми розуміємо, на сьогодні цей законопроєкт у сенаті підтримують 82 сенатори. Це значна кількість. Ми вважаємо, що цей пакет у разі його прийняття може відіграти вирішальну чи визначальну роль у досягненні перемир'я. Тому надзвичайно важливо, щоб робота на цьому треку продовжувалася", - сказав він.

За словами міністра, Україна очікує від американської сторони твердих рішень, щоб примусити Росію до миру і справжніх мирних перемовин.

Сибіга наголосив, що санкції проти Росії – це не лише про підтримку України, але ці санкції потрібні насамперед самим державам ЄС і НАТО для того, щоб зупинити російську воєнну машину. Оскільки немає сумнівів, що російські окупанти планують розширення агресії на інші країни Європи.

Міністр зазначив, що у РФ "нарощують оборонну промисловість безпрецедентними темпами", і це загрожує не лише Україні, зазначив Сибіга. Він наголосив, що Росія зараз здатна виробляти більше боєприпасів, ніж усі країни ЄС разом.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.