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Новости Санкции США против России
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На закрытом ужине НАТО европейские лидеры пытались убедить Трампа усилить санкции против РФ, - Павел

Павел о санкциях США против РФ

На прошлой неделе на закрытом ужине НАТО европейские лидеры давили на президента США Дональда Трампа, чтобы тот ужесточил политику в отношении России, но президент США колебался.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом рассказал президент Чехии Петр Павел в интервью CNN Prima NEWS.

"Мы разговаривали с ним очень последовательно и коллективно, убеждая его, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию", - сказал Павел.

Отмечается, что в ужине приняли участие король Нидерландов Виллем-Александр и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Не с целью вызвать экономический коллапс России - это не в наших интересах, - а чтобы она осознала, что альтернативы переговорам просто нет", - добавил он.

В то же время, по словам президента Чехии, сейчас Трамп "остается сдержанным, но осознает, что это очень эффективный инструмент".

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Когда Трамп во время ужина указал на свой предыдущий успех в отношениях с Китаем, утверждая, что высокие пошлины заставили Пекин изменить свою позицию, Павел использовал этот аргумент, чтобы подкрепить свою мысль в контексте давления на Россию.

"Я сказал: "Видите, именно такой решительный подход нам сейчас нужен к России. Если Китай почувствовал это в течение месяца, то Россия с ее экономикой может почувствовать это в течение недели-двух", - отметил он.

Автор: 

НАТО (10177) санкции (11582) Рютте Марк (418) Трамп Дональд (5850) Павел Петр (140)


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Топ комментарии
+5
Там їх аж двоє: Орбан і Фіцо.
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30.06.2025 10:22 Ответить
+4
Тайна вечеря? - хто був Іудою?
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30.06.2025 10:18 Ответить
+4
в тому вся і проблема , що ви боїтесь спричинити колапс на кацапії.
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30.06.2025 10:30 Ответить
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Тайна вечеря? - хто був Іудою?
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30.06.2025 10:18 Ответить
Там їх аж двоє: Орбан і Фіцо.
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30.06.2025 10:22 Ответить
Орбана і Фіце не впустили. Іуди не було. Вечеряли з рудим клованом.
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30.06.2025 10:24 Ответить
«Т1.
Ми, глави держав і урядів Північноатлантичного альянсу, зібралися в Гаазі, акож держави-члени НАТО, включно з США та Угорщиною, погодилися, що допомога Збройним Силам України»

https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/30/7519403/ У Гаазі Трампа переконували посилити тиск на Росію, але той залишився нерішучим - президент Чехії | Українська правда (pravda.com.ua)

Прівєт, гаспадін: «Соврамши»
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30.06.2025 10:45 Ответить
Орбан був.
«Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також заявив, нібито кілька країн-членів НАТО не хочуть бачити Зеленського на саміті в Гаазі. «Американці, турки, словаки і ми ясно дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом із паном Зеленським, коли йдеться про НАТО», - заявив Орбан. Він запевняв, що відсутність президента України на закритому засіданні лідерів НАТО 25 червня є «чітким сигналом».
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30.06.2025 10:51 Ответить
От вам дві Іуди.

Словаччина та Угорщина блокують ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3560659
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30.06.2025 11:11 Ответить
треба було вимкнути світло і гуртом від*удохати ту руду скотиняку.
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30.06.2025 10:24 Ответить
***** лисе.
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30.06.2025 10:46 Ответить
Рудий неадекват ті санкції познімає скоріше.
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30.06.2025 10:28 Ответить
в тому вся і проблема , що ви боїтесь спричинити колапс на кацапії.
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30.06.2025 10:30 Ответить
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30.06.2025 10:32 Ответить
Минулого тижня на закритій вечері НАТО європейські лідери тиснули на президента США Дональда Трампа, щоб той посилив політику щодо Росії, але президент США вагався,ЧЕРЕЗ БІЛЬШ СИЛЬНІШИЙ, МАБУТЬ ФІНАНСОВИЙ ТИСК ВІД КУЙЛА ,НА ЙОГО ОСОБИСТИХ РАХУНКАХ....
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30.06.2025 10:33 Ответить
Трампонутий - коли я їм, я глухий та німий. Да і ху...ло против
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30.06.2025 10:42 Ответить
Переконати блазня з БІЛОГО дурдому Трампидла? Цей ідіот впевнений, що це Україна напала на ***** і кацапія тільки відбивається від Зеленського. Варто подивитись на рило Трампона, цей старий пирдун більше схожий на горилу в галстукі, чим на президента наймогутнішої держави світу.
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30.06.2025 10:42 Ответить
Всем миром пытались науськать одного е"анутого на другого.
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30.06.2025 10:43 Ответить
Трамп "залишається стриманим, але усвідомлює, що це дуже ефективний інструмент".

Напевно, Трамп усвідомлює, що це дуже ефективний інструмент, але залишається стриманим.

Тут декілька варіантів:
*СТРИМАНИЙ, тому що боїться/остерігається Путіна (1);

*СТРИМАНИЙ, тому що вдає з себе мудрого - "я еще не пришел к единому мнению" як часто повторяв один профспілковий діяч, опортуніст, ренегат, пристосуванець, слуга адміністрації, а не трудящих (2);

* кожний може продовжити
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30.06.2025 10:52 Ответить
коаліція стурбованих вирішила усіх вразити своєю "рішучістю"
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30.06.2025 11:13 Ответить
На корпоративе, начальники отделов, уговаривали главного бухгалтера не домогаться жены Генерального директора!
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30.06.2025 11:32 Ответить
Щоб ублажити Трумпа, треба було щоб Рютте організував не вечерю, а вечірку з шлюхами. Це б рудого паскуду дуже б потішилою
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30.06.2025 11:57 Ответить
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30.06.2025 12:26 Ответить
 
 