На закрытом ужине НАТО европейские лидеры пытались убедить Трампа усилить санкции против РФ, - Павел

На прошлой неделе на закрытом ужине НАТО европейские лидеры давили на президента США Дональда Трампа, чтобы тот ужесточил политику в отношении России, но президент США колебался.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом рассказал президент Чехии Петр Павел в интервью CNN Prima NEWS.

"Мы разговаривали с ним очень последовательно и коллективно, убеждая его, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию", - сказал Павел.

Отмечается, что в ужине приняли участие король Нидерландов Виллем-Александр и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Не с целью вызвать экономический коллапс России - это не в наших интересах, - а чтобы она осознала, что альтернативы переговорам просто нет", - добавил он.

В то же время, по словам президента Чехии, сейчас Трамп "остается сдержанным, но осознает, что это очень эффективный инструмент".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп готов поддержать законопроект о санкциях против РФ, - Грэм

Когда Трамп во время ужина указал на свой предыдущий успех в отношениях с Китаем, утверждая, что высокие пошлины заставили Пекин изменить свою позицию, Павел использовал этот аргумент, чтобы подкрепить свою мысль в контексте давления на Россию.

"Я сказал: "Видите, именно такой решительный подход нам сейчас нужен к России. Если Китай почувствовал это в течение месяца, то Россия с ее экономикой может почувствовать это в течение недели-двух", - отметил он.