На закрытом ужине НАТО европейские лидеры пытались убедить Трампа усилить санкции против РФ, - Павел
На прошлой неделе на закрытом ужине НАТО европейские лидеры давили на президента США Дональда Трампа, чтобы тот ужесточил политику в отношении России, но президент США колебался.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом рассказал президент Чехии Петр Павел в интервью CNN Prima NEWS.
"Мы разговаривали с ним очень последовательно и коллективно, убеждая его, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию", - сказал Павел.
Отмечается, что в ужине приняли участие король Нидерландов Виллем-Александр и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Не с целью вызвать экономический коллапс России - это не в наших интересах, - а чтобы она осознала, что альтернативы переговорам просто нет", - добавил он.
В то же время, по словам президента Чехии, сейчас Трамп "остается сдержанным, но осознает, что это очень эффективный инструмент".
Когда Трамп во время ужина указал на свой предыдущий успех в отношениях с Китаем, утверждая, что высокие пошлины заставили Пекин изменить свою позицию, Павел использовал этот аргумент, чтобы подкрепить свою мысль в контексте давления на Россию.
"Я сказал: "Видите, именно такой решительный подход нам сейчас нужен к России. Если Китай почувствовал это в течение месяца, то Россия с ее экономикой может почувствовать это в течение недели-двух", - отметил он.
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«Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також заявив, нібито кілька країн-членів НАТО не хочуть бачити Зеленського на саміті в Гаазі. «Американці, турки, словаки і ми ясно дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом із паном Зеленським, коли йдеться про НАТО», - заявив Орбан. Він запевняв, що відсутність президента України на закритому засіданні лідерів НАТО 25 червня є «чітким сигналом».
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Напевно, Трамп усвідомлює, що це дуже ефективний інструмент, але залишається стриманим.
Тут декілька варіантів:
*СТРИМАНИЙ, тому що боїться/остерігається Путіна (1);
*СТРИМАНИЙ, тому що вдає з себе мудрого - "я еще не пришел к единому мнению" як часто повторяв один профспілковий діяч, опортуніст, ренегат, пристосуванець, слуга адміністрації, а не трудящих (2);
* кожний може продовжити