Словакия и Венгрия блокируют принятие 18-го пакета санкций ЕС против России, - СМИ

Введение 18-го пакета санкций Евросоюза против России пока заблокировано из-за позиции сразу двух стран - Словакии и Венгрии.

Об этом сообщил дипломат одного из ключевых государств ЕС в комментарии "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время заседания послов ЕС 27 июня именно эти страны выступили против утверждения нового пакета ограничений. Словакия требует гарантий от Еврокомиссии относительно последствий полного отказа от российского газа с 2028 года. Венгрия же, по словам источника, не выдвинула никаких формальных условий.

Ожидается, что к дальнейшим обсуждениям санкционного пакета страны ЕС не вернутся как минимум до 3 июля - именно на этот день запланирован визит делегации Еврокомиссии в Братиславу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На закрытом ужине НАТО европейские лидеры пытались убедить Трампа усилить санкции против РФ, - Павел