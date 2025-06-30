Словакия и Венгрия блокируют принятие 18-го пакета санкций ЕС против России, - СМИ
Введение 18-го пакета санкций Евросоюза против России пока заблокировано из-за позиции сразу двух стран - Словакии и Венгрии.
Об этом сообщил дипломат одного из ключевых государств ЕС в комментарии "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, во время заседания послов ЕС 27 июня именно эти страны выступили против утверждения нового пакета ограничений. Словакия требует гарантий от Еврокомиссии относительно последствий полного отказа от российского газа с 2028 года. Венгрия же, по словам источника, не выдвинула никаких формальных условий.
Ожидается, что к дальнейшим обсуждениям санкционного пакета страны ЕС не вернутся как минимум до 3 июля - именно на этот день запланирован визит делегации Еврокомиссии в Братиславу.
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Інша справа , що його консервам ЄС зараз відрубив фінансування і тепер вони вимушені ще більш прогибатись перед своїм господарем - пуйлом.
А! Згадав. Це ж дві карликові недокраїни без доступу до моря.
Так шо їм не звикати підтримувати диктаторів.
Все що вони могли зробити - було зроблено
Стопнуте фінансування цих ************** , але тут або порушувати статути ЄС або обходити їх
Як зі збройним фондом для України на 50 млрд євро
Така ціна мнимого добробуту їхніх громадян - бути лояльними *************** - зрадниками інтересів НАТО і ЄС.
До чого тут Христос?
До чого тут єврозрала як шо мова про дві конкретних мікрокраїни яки паразитують на ЄС?
73% від тіх хто прийшов на вибори у 2019 році та скоів акт колективного самогубства обрав під час війни на посаду верховного головнокомандувача кривобівневего Попандопуло та Слуг ***** це гаш біль та кров і житя українців, но це також історія, і її не відминити.
2. До вашой служби у лавах ЗСУ маю велики сумніви. Дуже велики.
3. Старий совковмй пеньок то є ваш тато, який десь сидить на лавці иа чекає, а я по мірі сил та можливості допомогаю СОУ.
4. Коли людина розумово недоразвинена вона не спроможна перейти на мову країни у якій народилась та мешкає.
5. Коли людина розумово відстала то вона не маючи аргумениів наманаєтся ображати опонента.
Усі питання не до Угорщини та Словаччини, а до зрадників у Києві.
Ще раз! Ключові слова: санкції... обмежувати здатність Путіна фінансувати злочинну війну... інтенсивно працюємо в межах Європейського Союзу та разом із партнерами з G7".
Однак ЄС недієздатне як НАТО, ООН,... і все інше, яке зовні керується з кремлівського обкому - насправді є наміри, але відсутня спроможність - хотіли, навіть дуже хотіли, - але не змогли ... з об'єктивних причин. Демократія, force majeure / обста́вини неперебо́рної си́ли...
Правління колгоспу ніби намагається прийняти рішення щодо пакетів санкцій ЄС проти Росії, але Москва проти. І її представники в Правлінні колгоспу торпедують можливе рішення...
ЄС, НАТО, і все інше КОНСЕНСУАЛЬНЕ - це колгоспи, які керуються з обкому в Москві.
А Орбан, Фіцо, ... (ще, напевно є в запасі уполномочєнниє Кремлем... інколи працюють по вахтовому методу..) - "уполномочєнниє прєдставітєлі московського обкому і лічно т. Путіним...
Отакі вистави, типу "казав пан кожух дам... час від часу розігруються на публіку...
І хто головний/господар в тій Європі, яка завжди намагається "консенсуально" противитися Злу ? Європі давно пора або труси одягнути, або хрестик зняти...