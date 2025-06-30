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Новости Санкции ЕС против России
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Словакия и Венгрия блокируют принятие 18-го пакета санкций ЕС против России, - СМИ

Словакия и Венгрия

Введение 18-го пакета санкций Евросоюза против России пока заблокировано из-за позиции сразу двух стран - Словакии и Венгрии.

Об этом сообщил дипломат одного из ключевых государств ЕС в комментарии "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время заседания послов ЕС 27 июня именно эти страны выступили против утверждения нового пакета ограничений. Словакия требует гарантий от Еврокомиссии относительно последствий полного отказа от российского газа с 2028 года. Венгрия же, по словам источника, не выдвинула никаких формальных условий.

Ожидается, что к дальнейшим обсуждениям санкционного пакета страны ЕС не вернутся как минимум до 3 июля - именно на этот день запланирован визит делегации Еврокомиссии в Братиславу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На закрытом ужине НАТО европейские лидеры пытались убедить Трампа усилить санкции против РФ, - Павел

Автор: 

Венгрия (2023) санкции (11582) Словакия (1011)


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Топ комментарии
+9
У ЕС є мільйон способів нагнути і орбана і тим більше фіцу. Але, очевидно, нема бажання...
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30.06.2025 11:16 Ответить
+8
А що ще робити шльондрам *****?
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30.06.2025 11:05 Ответить
+6
І деж він перемагає ? Лише по КисельТВ
Інша справа , що його консервам ЄС зараз відрубив фінансування і тепер вони вимушені ще більш прогибатись перед своїм господарем - пуйлом.
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30.06.2025 11:05 Ответить
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путінські шавки посмілішали, бачать що путін перемагає тож, вирішили теж жару додати щоб показати свою вірність путіну.
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30.06.2025 11:03 Ответить
І деж він перемагає ? Лише по КисельТВ
Інша справа , що його консервам ЄС зараз відрубив фінансування і тепер вони вимушені ще більш прогибатись перед своїм господарем - пуйлом.
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30.06.2025 11:05 Ответить




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30.06.2025 11:34 Ответить
Пішли ви оба-двоє до крейсеру масква.
А! Згадав. Це ж дві карликові недокраїни без доступу до моря.
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30.06.2025 11:03 Ответить
То все так задумане!
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30.06.2025 11:04 Ответить
А що ще робити шльондрам *****?
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30.06.2025 11:05 Ответить
Скоро до цієї пари шлюх приєднається польська...
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30.06.2025 11:05 Ответить
У лицемірів з ЄС Є "ДРУЗІ - БЛОКЕРАТОРИ" ,КОТРІ ОДНОЧАСНО Є "СЛУГАМИ КУЙЛА"
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30.06.2025 11:08 Ответить
ЄС таке ж імпотентні лайно, як і НАТО.
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30.06.2025 11:10 Ответить
коаліція рішуче стурбованих
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30.06.2025 11:10 Ответить
Чи довго проживе організм, який втратив імунітет до хвороб та інфекцій? Так і з ЄС.
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30.06.2025 11:13 Ответить
Що Словаччина що Угорщина в другій світовій були на боці Адіка.
Так шо їм не звикати підтримувати диктаторів.
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30.06.2025 11:15 Ответить
У ЕС є мільйон способів нагнути і орбана і тим більше фіцу. Але, очевидно, нема бажання...
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30.06.2025 11:16 Ответить
Насправді , ні.
Все що вони могли зробити - було зроблено
Стопнуте фінансування цих ************** , але тут або порушувати статути ЄС або обходити їх
Як зі збройним фондом для України на 50 млрд євро
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30.06.2025 11:30 Ответить
Тому, що голосами Словаччини та Угорщини насправді говорять Німеччина, Франція та Італія. Вам таке на думку не приходить? Як можуть країни, з населенням в 2% від ЄС, ще й новачки ЄС - це ж не стара Європа мати такий вплив
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30.06.2025 11:44 Ответить
Абсолютно вірно! Мислячі люди про це давно вже тут пишуть.
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30.06.2025 12:37 Ответить
Обидві країни глибоко "присіли" на газову і нафтову голки рашистської пітьми. І не бажають з них злазити.
Така ціна мнимого добробуту їхніх громадян - бути лояльними *************** - зрадниками інтересів НАТО і ЄС.
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30.06.2025 11:16 Ответить
Скоро Фіцо з Орбаном взагалі на саміті ЄС або НАТО залізуть за стіл з ногами, насруть і скажуть, що так і було. А решта учасників просто занюхають все це ...
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30.06.2025 11:18 Ответить
що роблять шавки , насрали в тапки сусіду і побігли лизати ноги кремлю
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30.06.2025 11:20 Ответить
Почему оманский осел не приехал к Орбану и Фицо? Не поговорил, так как с Трампом, не уехал обратно хлопнув дверью? Содельники-соратники от путлера?
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30.06.2025 11:22 Ответить
Тому що Орбан і Фіцо просто речники всього ЄС. Вони нічого насправді не вирішують, а роблять і кажуть те, що кервівництво ЄС їм наказує. Тому їхати і говорити з ними нема ніякого сенсу. І Осел це знає.
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30.06.2025 12:40 Ответить
угрофінськословацьки свинособаки..
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30.06.2025 11:27 Ответить
Ну чого ви гвалт підняли? Подивится в історію ціх мікрокраїн, ну хочаб за 100 років, вони ж завжди були на боці гівна. І завжди зраджували то гівно. ЗАВЖДИ. Австо-Угорська імперія та кайзерівська Німетччина - були та зрадили. Гітлерівська Німетчина - були та зрадили. Зараз путінсько-рашистська Парашна ********* на черзі.
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30.06.2025 11:27 Ответить
Да, а рабссея, с ее царями и генсеками вечным и надежным союзником была? Так давай с этой помойкой дружить? Старый зольдат, а в истории хромаешь...
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30.06.2025 11:30 Ответить
Я так бачу ви впізнали всі літери, навіть спромоглись прочитати, а от зрозуміти не змогли.
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30.06.2025 11:36 Ответить
Ти вже старий, зольдат... Угомонись с еврозрадой когда у нас 73% бараны выбрали клована, рабссея каждый день убивает наших граждан, а ты, дурень старый в Австро-Угорщину лезешь. Будешь так причудливо копаться в истории, то и Иисуса Христа во всем виноватым оставишь.
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30.06.2025 11:42 Ответить
Погано бути зашореним.
До чого тут Христос?
До чого тут єврозрала як шо мова про дві конкретних мікрокраїни яки паразитують на ЄС?
73% від тіх хто прийшов на вибори у 2019 році та скоів акт колективного самогубства обрав під час війни на посаду верховного головнокомандувача кривобівневего Попандопуло та Слуг ***** це гаш біль та кров і житя українців, но це також історія, і її не відминити.
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30.06.2025 12:11 Ответить
До речи, Серьожа, ви руськощелепний?
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30.06.2025 12:22 Ответить
Я украинец, старый зольдат, не знающий ничего о войне. Просто я русскоязычный и это не мешало мне служить в ЗСУ и воевать. А такие пеньки как ты, совковые пеньки, должны сидеть на лавочках возле дома и ждать победы ЗСУ.
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30.06.2025 12:30 Ответить
1. Я теж був руськощелепним. Але з 2023 року вже ні. Як і вся мря родина.
2. До вашой служби у лавах ЗСУ маю велики сумніви. Дуже велики.
3. Старий совковмй пеньок то є ваш тато, який десь сидить на лавці иа чекає, а я по мірі сил та можливості допомогаю СОУ.
4. Коли людина розумово недоразвинена вона не спроможна перейти на мову країни у якій народилась та мешкає.
5. Коли людина розумово відстала то вона не маючи аргумениів наманаєтся ображати опонента.
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30.06.2025 12:48 Ответить
Так-то воно так,але наразі паскудять Україні..
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30.06.2025 12:27 Ответить
Агов, дибіли, саме до цих країн у 2024 році Україна протранзитувала 11,36 млн тонн російської нафти.
Усі питання не до Угорщини та Словаччини, а до зрадників у Києві.
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30.06.2025 11:28 Ответить
Гнила контора все ж ЄС. Дуже схожа на Реч Посполиту 17 століття з її правом "нє позволям", коли якийсь миршавий шляхтич міг заблокувати рішення всього Сейму республіки. Згадайте до чого це привело! До зникнення зрештою польської держави аж до 1918 року.
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30.06.2025 11:33 Ответить
Нічого дивного...Колишні союзнички Гітлера....
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30.06.2025 11:40 Ответить
Головне, що нафтопровід "дрючба" справно поставляє кацапську нафту в ці "братні" країни... Може спробувати таки перекрити краник на південній гілці і поставити цих двох мудаків на місце?

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30.06.2025 11:40 Ответить
"Ми й надалі обмежуватимемо здатність Путіна фінансувати цю злочинну війну за допомогою санкцій. Над цим ми інтенсивно працюємо в межах Європейського Союзу та разом із партнерами з G7" - Глава МЗС Німеччини Вадефуль, Київ.

Ще раз! Ключові слова: санкції... обмежувати здатність Путіна фінансувати злочинну війну... інтенсивно працюємо в межах Європейського Союзу та разом із партнерами з G7".

Однак ЄС недієздатне як НАТО, ООН,... і все інше, яке зовні керується з кремлівського обкому - насправді є наміри, але відсутня спроможність - хотіли, навіть дуже хотіли, - але не змогли ... з об'єктивних причин. Демократія, force majeure / обста́вини неперебо́рної си́ли...

Правління колгоспу ніби намагається прийняти рішення щодо пакетів санкцій ЄС проти Росії, але Москва проти. І її представники в Правлінні колгоспу торпедують можливе рішення...

ЄС, НАТО, і все інше КОНСЕНСУАЛЬНЕ - це колгоспи, які керуються з обкому в Москві.

А Орбан, Фіцо, ... (ще, напевно є в запасі уполномочєнниє Кремлем... інколи працюють по вахтовому методу..) - "уполномочєнниє прєдставітєлі московського обкому і лічно т. Путіним...

Отакі вистави, типу "казав пан кожух дам... час від часу розігруються на публіку...

І хто головний/господар в тій Європі, яка завжди намагається "консенсуально" противитися Злу ? Європі давно пора або труси одягнути, або хрестик зняти...
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30.06.2025 11:50 Ответить
Передоплата прийшла, ось ху...листи і відробляють. А на свою державу їм класти, хай ЄС про них турбується
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30.06.2025 12:05 Ответить
 
 