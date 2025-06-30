ЕС официально продлил секторальные санкции против РФ, - Каллас

Европейский Союз сегодня, 30 июня, официально согласился продлить секторальные санкции против России.

Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС сегодня официально согласился продлить секторальные санкции против России. Мы будем продолжать давить на Москву, чтобы она остановила войну в Украине", - говорится в сообщении.

Каллас подчеркнула, что каждая санкция ослабляет способность России вести войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия и Венгрия блокируют принятие 18-го пакета санкций ЕС против России, - СМИ

Как отмечается на сайте Европейского совета, ограничительные меры ЕС против Российской Федерации продлены еще на 6 месяцев, до 31 января 2026 года.