ЕС официально продлил секторальные санкции против РФ, - Каллас
Европейский Союз сегодня, 30 июня, официально согласился продлить секторальные санкции против России.
Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"ЕС сегодня официально согласился продлить секторальные санкции против России. Мы будем продолжать давить на Москву, чтобы она остановила войну в Украине", - говорится в сообщении.
Каллас подчеркнула, что каждая санкция ослабляет способность России вести войну.
Как отмечается на сайте Европейского совета, ограничительные меры ЕС против Российской Федерации продлены еще на 6 месяцев, до 31 января 2026 года.
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Gary Grant
показать весь комментарий30.06.2025 13:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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