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Новости Санкции ЕС против России
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ЕС официально продлил секторальные санкции против РФ, - Каллас

каллас,кая

Европейский Союз сегодня, 30 июня, официально согласился продлить секторальные санкции против России.

Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС сегодня официально согласился продлить секторальные санкции против России. Мы будем продолжать давить на Москву, чтобы она остановила войну в Украине", - говорится в сообщении.

Каллас подчеркнула, что каждая санкция ослабляет способность России вести войну.

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ЕС продлил секторальные санкции против РФ

Как отмечается на сайте Европейского совета, ограничительные меры ЕС против Российской Федерации продлены еще на 6 месяцев, до 31 января 2026 года.

Автор: 

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Продовження санкції на вуха розвішують.. Де 18 пакет санкцій? фіцо з орбаном з'їли? Імпотенти.
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30.06.2025 13:51 Ответить
 
 