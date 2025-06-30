Зеленський: Україна закликає Німеччину вплинути на Угорщину щодо 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Президент України Володимир Зеленський закликав Німеччину використати свій авторитет для впливу на позицію Угорщини, яка блокує ухвалення 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це він заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вдячні за підтримку 18-го санкційного пакета санкцій проти російської агресії. Я знаю, що європейські лідери дуже близькі до (ухвалення) цього пакету. Знаю, що є деякі поки що непорозуміння з офіційним Будапештом. Зі свого боку ми хотіли б сказати, що звертаємось до Німеччини, як до лідера Європи, щодо вашого діалогу з Угорщиною. Я думаю, що це в інтересах всієї Європи, щоби пакети проти агресії Росії працювали, щоби Росія відчувала високу вартість цієї війни, і саме через санкції її економіка буде страждати", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна веде себе конструктивно та утримується від жорстких дій у відповідь на поведінку Угорщини. "Хотіли би, щоб ми все ж таки залишались в союзі партнерів і друзів. Безумовно, Україні завжди є чим відповісти, але все ж таки ми партнери, і ворог у нас один, і це Росія", - підкреслив глава держави.

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