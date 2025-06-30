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Зеленський: Україна закликає Німеччину вплинути на Угорщину щодо 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ

зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав Німеччину використати свій авторитет для впливу на позицію Угорщини, яка блокує ухвалення 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це він заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вдячні за підтримку 18-го санкційного пакета санкцій проти російської агресії. Я знаю, що європейські лідери дуже близькі до (ухвалення) цього пакету. Знаю, що є деякі поки що непорозуміння з офіційним Будапештом. Зі свого боку ми хотіли б сказати, що звертаємось до Німеччини, як до лідера Європи, щодо вашого діалогу з Угорщиною. Я думаю, що це в інтересах всієї Європи, щоби пакети проти агресії Росії працювали, щоби Росія відчувала високу вартість цієї війни, і саме через санкції її економіка буде страждати", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна веде себе конструктивно та утримується від жорстких дій у відповідь на поведінку Угорщини. "Хотіли би, щоб ми все ж таки залишались в союзі партнерів і друзів. Безумовно, Україні завжди є чим відповісти, але все ж таки ми партнери, і ворог у нас один, і це Росія", - підкреслив глава держави.

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Угорщина (2365) Німеччина (7523) Зеленський Володимир (24589) санкції (12284)


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30.06.2025 18:03 Відповісти
Йди геть! Немає чим тобі відповісти,по одному нашому невеликому місту прилетіло два десятки ракет. Де наша балістика Зеленський? Може ми під санкціями як Іран і КНДР?
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30.06.2025 18:13 Відповісти
Ну так і є. Ми під санкцією з 2019....
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30.06.2025 18:17 Відповісти
Мабуть 30 це IQ, а де вона була до зеленого, а при кому вкривали наші склади.
Тепер по суті, на Угорщину можна буде вплинути коли ху...ло перестане оплачувати свою повію орбанутого. Для нього гроші важливіше за честь і достоїнство
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30.06.2025 18:23 Відповісти
Чому за Зеленського 6 років не виробляли ракети які пройшли випробування ще 2018р? За попереднього президента було заплановане маштабування виробництва!


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30.06.2025 18:34 Відповісти
Потужно проснулось. Півтора року ігнорували санкції проти Кацапії. Бо бізнес наше усьо! І через треті країни незламно приторговували з Кацапією. А тепер ой, які борцуни!
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30.06.2025 18:20 Відповісти
Їбанько, голобородько, ІБД, Потужник, Клован.... Скільки імен і титулів у цього..
Такі питання робляться кулуарно, не публічно...
Жодного дня не може без піару!!! Оплескозалежна наркоманія захопила владу
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30.06.2025 18:23 Відповісти
 
 