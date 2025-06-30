Росія заблокувала 15 європейських медіа у відповідь на санкції ЄС
МЗС Росії оголосило про блокування 15 медіа країн-членів Європейського Союзу у відповідь на обмежувальні заходи ЄС щодо восьми російських видань.
Про це повідомляє "Медіазона", передає Цензор.НЕТ.
У російському зовнішньополітичному відомстві не уточнили, які саме європейські ЗМІ заблоковані.
За версією МЗС РФ, усі ці ЗМІ буцімто "беруть участь у поширенні недостовірної інформації".
"Офіційний Брюссель і столиці держав-членів ЄС були неодноразово попереджені, що спрямовані проти російських ЗМІ заборони й необґрунтовані обмеження, а також інші форми політично вмотивованих репресій не залишаться без належної реакції з російської сторони", - заявили в МЗС РФ.
У релізі російського МЗС зазначається, що рішення про блокування ухвалено "як відповідь" на 16-й пакет санкцій Євросоюзу, в рамках якого в країнах ЄС обмежили доступ до російських пропагандистських видань Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, News Front, Rubaltic, South Front, Фонду стратегічної культури й "Красной звезды".
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