Росія заблокувала 15 європейських медіа у відповідь на санкції ЄС

МЗС Росії оголосило про блокування 15 медіа країн-членів Європейського Союзу у відповідь на обмежувальні заходи ЄС щодо восьми російських видань.

Про це повідомляє "Медіазона", передає Цензор.НЕТ.

У російському зовнішньополітичному відомстві не уточнили, які саме європейські ЗМІ заблоковані.

За версією МЗС РФ, усі ці ЗМІ буцімто "беруть участь у поширенні недостовірної інформації".

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"Офіційний Брюссель і столиці держав-членів ЄС були неодноразово попереджені, що спрямовані проти російських ЗМІ заборони й необґрунтовані обмеження, а також інші форми політично вмотивованих репресій не залишаться без належної реакції з російської сторони", - заявили в МЗС РФ.

У релізі російського МЗС зазначається, що рішення про блокування ухвалено "як відповідь" на 16-й пакет санкцій Євросоюзу, в рамках якого в країнах ЄС обмежили доступ до російських пропагандистських видань Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, News Front, Rubaltic, South Front, Фонду стратегічної культури й "Красной звезды".

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