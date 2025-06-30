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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Росія заблокувала 15 європейських медіа у відповідь на санкції ЄС

У Росії заблокували 15 медіа країн Євросоюзу

МЗС Росії оголосило про блокування 15 медіа країн-членів Європейського Союзу у відповідь на обмежувальні заходи ЄС щодо восьми російських видань. 

Про це повідомляє "Медіазона", передає Цензор.НЕТ.

У російському зовнішньополітичному відомстві не уточнили, які саме європейські ЗМІ заблоковані.

За версією МЗС РФ, усі ці ЗМІ буцімто "беруть участь у поширенні недостовірної інформації".

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"Офіційний Брюссель і столиці держав-членів ЄС були неодноразово попереджені, що спрямовані проти російських ЗМІ заборони й необґрунтовані обмеження, а також інші форми політично вмотивованих репресій не залишаться без належної реакції з російської сторони", - заявили в МЗС РФ.

У релізі російського МЗС зазначається, що рішення про блокування ухвалено "як відповідь" на 16-й пакет санкцій Євросоюзу, в рамках якого в країнах ЄС обмежили доступ до російських пропагандистських видань Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, News Front, Rubaltic, South Front, Фонду стратегічної культури й "Красной звезды".

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росія (66478) ЗМІ (1369) Євросоюз (13787) блокування (665)


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30.06.2025 15:24 Відповісти
Яке горе.
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30.06.2025 15:26 Відповісти
Головне що у них є "вісник з валізи". А остальне для ху....лят не цікаво.
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30.06.2025 15:28 Відповісти
Менше кацапобидло буде знати правди, легше ***** буде управляти бидломасою. Шо тут не зрозуміло?
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30.06.2025 15:35 Відповісти
Я вважаю це їм на користь.
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30.06.2025 15:41 Відповісти
 
 