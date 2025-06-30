Німеччина очікує на ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії цього тижня, - Reuters
Берлін очікує, що новий - 18-й - пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде затверджено найближчими днями.
Про це заявив представник уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Тепер це питання буде порушено на рівні послів і переглянуто після візиту Єврокомісії до Словаччини наприкінці цього тижня", - зазначив чиновник.
Раніше повідомлялося, що ухвалення пакету тимчасово заблокували Словаччина та Угорщина. Братислава вимагає гарантій щодо енергетичної безпеки після припинення імпорту російського газу з 2028 року, тоді як Будапешт офіційних умов не висуває.
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Василь Довганенко #609187
показати весь коментар30.06.2025 13:53 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Gary Grant
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