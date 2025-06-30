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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Німеччина очікує на ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії цього тижня, - Reuters

Німеччина відреагувала на передачу США протипіхотних мін Україні
Фото: Укрінформ

Берлін очікує, що новий - 18-й - пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде затверджено найближчими днями.

Про це заявив представник уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Тепер це питання буде порушено на рівні послів і переглянуто після візиту Єврокомісії до Словаччини наприкінці цього тижня", - зазначив чиновник.

Раніше повідомлялося, що ухвалення пакету тимчасово заблокували Словаччина та Угорщина. Братислава вимагає гарантій щодо енергетичної безпеки після припинення імпорту російського газу з 2028 року, тоді як Будапешт офіційних умов не висуває.

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ТИждень за тижнем ,і ніяк не можуть орбану і фіца ні каструвати, ні каву послати попити.
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30.06.2025 13:53 Відповісти
То вони так хочуть.
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30.06.2025 13:59 Відповісти
Это обычная проблема всех демократий. Они не способны к быстрым решительным действиям, более того - невозможность таких действий зачастую заложена в сами правила по которым они существуют. Это одновременно и защита от возможного тоталитаризма - но одновременно и тормоз по принятию быстрых и ответственных решений. Например правило что все решения ЕС принимаются исключительно единогласно всеми его членами. Да, это гарантирует что не будет принято плохое решение, но одновременно дает возможность просто или упереться рогом или коррумпировать 1 человека чтобы замедлить или даже совсем сломать всю работу системы. С другой стороны - если решение принято - его уже очень сложно остановить кому то или поменять - начинает работать огромный бюрократический аппарат. Но в любом случае надеюсь страны ЕС сделают выводы по поводу поведения не Венгрии и Словакии - а по сути узурпировавших там власть - надеюсь временно - Орбана и Фицо. Если бы например сразу было записано что решение принимается 3\4 голосов всех членов - сколько проблем можно было бы избежать. Двух путинских запроданцев можно было бы просто не брать в расчет.
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30.06.2025 14:07 Відповісти
 
 