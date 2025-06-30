Германия ожидает принятия 18-го пакета санкций ЕС против России на этой неделе, - Reuters

Берлин ожидает, что новый - 18-й - пакет санкций Европейского Союза против России будет утвержден в ближайшие дни.

Об этом заявил представитель правительства Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Теперь этот вопрос будет поднят на уровне послов и пересмотрен после визита Еврокомиссии в Словакию в конце этой недели", - отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что принятие пакета временно заблокировали Словакия и Венгрия. Братислава требует гарантий по энергетической безопасности после прекращения импорта российского газа с 2028 года, тогда как Будапешт официальных условий не выдвигает.

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