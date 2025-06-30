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Новости Санкции ЕС против России
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Германия ожидает принятия 18-го пакета санкций ЕС против России на этой неделе, - Reuters

Германия отреагировала на передачу США противопехотных мин Украине
Фото: Укрінформ

Берлин ожидает, что новый - 18-й - пакет санкций Европейского Союза против России будет утвержден в ближайшие дни.

Об этом заявил представитель правительства Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Теперь этот вопрос будет поднят на уровне послов и пересмотрен после визита Еврокомиссии в Словакию в конце этой недели", - отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что принятие пакета временно заблокировали Словакия и Венгрия. Братислава требует гарантий по энергетической безопасности после прекращения импорта российского газа с 2028 года, тогда как Будапешт официальных условий не выдвигает.

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ТИждень за тижнем ,і ніяк не можуть орбану і фіца ні каструвати, ні каву послати попити.
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30.06.2025 13:53 Ответить
То вони так хочуть.
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30.06.2025 13:59 Ответить
Это обычная проблема всех демократий. Они не способны к быстрым решительным действиям, более того - невозможность таких действий зачастую заложена в сами правила по которым они существуют. Это одновременно и защита от возможного тоталитаризма - но одновременно и тормоз по принятию быстрых и ответственных решений. Например правило что все решения ЕС принимаются исключительно единогласно всеми его членами. Да, это гарантирует что не будет принято плохое решение, но одновременно дает возможность просто или упереться рогом или коррумпировать 1 человека чтобы замедлить или даже совсем сломать всю работу системы. С другой стороны - если решение принято - его уже очень сложно остановить кому то или поменять - начинает работать огромный бюрократический аппарат. Но в любом случае надеюсь страны ЕС сделают выводы по поводу поведения не Венгрии и Словакии - а по сути узурпировавших там власть - надеюсь временно - Орбана и Фицо. Если бы например сразу было записано что решение принимается 3\4 голосов всех членов - сколько проблем можно было бы избежать. Двух путинских запроданцев можно было бы просто не брать в расчет.
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30.06.2025 14:07 Ответить
ЄС разом взятий керує яким угорщина орбана і словаччина фіцо а ними путлер.
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30.06.2025 15:50 Ответить
 
 