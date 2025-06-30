Россия заблокировала 15 европейских СМИ в ответ на санкции ЕС

МИД России объявил о блокировке 15 медиа стран-членов Европейского Союза в ответ на ограничительные меры ЕС в отношении восьми российских изданий.

Об этом сообщает "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.

В российском внешнеполитическом ведомстве не уточнили, какие именно европейские СМИ заблокированы.

По версии МИД РФ, все эти СМИ якобы "участвуют в распространении недостоверной информации".

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"Официальный Брюссель и столицы государств-членов ЕС были неоднократно предупреждены, что направленные против российских СМИ запреты и необоснованные ограничения, а также другие формы политически мотивированных репрессий не останутся без должной реакции с российской стороны", - заявили в МИД РФ.

В релизе российского МИД отмечается, что решение о блокировании принято "в качестве ответа" на 16-й пакет санкций Евросоюза, в рамках которого в странах ЕС ограничили доступ к российским пропагандистским изданиям Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, News Front, Rubaltic, South Front, Фонда стратегической культуры и "Красной звезды".

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