Россия заблокировала 15 европейских СМИ в ответ на санкции ЕС
МИД России объявил о блокировке 15 медиа стран-членов Европейского Союза в ответ на ограничительные меры ЕС в отношении восьми российских изданий.
Об этом сообщает "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.
В российском внешнеполитическом ведомстве не уточнили, какие именно европейские СМИ заблокированы.
По версии МИД РФ, все эти СМИ якобы "участвуют в распространении недостоверной информации".
"Официальный Брюссель и столицы государств-членов ЕС были неоднократно предупреждены, что направленные против российских СМИ запреты и необоснованные ограничения, а также другие формы политически мотивированных репрессий не останутся без должной реакции с российской стороны", - заявили в МИД РФ.
В релизе российского МИД отмечается, что решение о блокировании принято "в качестве ответа" на 16-й пакет санкций Евросоюза, в рамках которого в странах ЕС ограничили доступ к российским пропагандистским изданиям Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, News Front, Rubaltic, South Front, Фонда стратегической культуры и "Красной звезды".
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