Зеленский: Украина призывает Германию повлиять на Венгрию в отношении 18-го пакета санкций ЕС против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию использовать свой авторитет для влияния на позицию Венгрии, блокирующей принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России.
Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы благодарны за поддержку 18-го санкционного пакета санкций против российской агрессии. Я знаю, что европейские лидеры очень близки к (принятию) этого пакета. Знаю, что пока есть некоторые недоразумения с официальным Будапештом. Со своей стороны, мы хотели бы сказать, что обращаемся к Германии, как к лидеру Европы, относительно вашего диалога с Венгрией. Я думаю, что это в интересах всей Европы, чтобы пакеты против агрессии России работали, чтобы Россия чувствовала высокую стоимость этой войны, и именно из-за санкций ее экономика будет страдать", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Украина ведет себя конструктивно и воздерживается от жестких действий в ответ на поведение Венгрии. "Хотели бы, чтобы мы, все же, оставались в союзе партнеров и друзей. Безусловно, Украине всегда есть чем ответить, но все же мы - партнеры, и враг у нас - один, и это - Россия", - подчеркнул глава государства.
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