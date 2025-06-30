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Новости Блокировка Венгрией решений ЕС Санкции ЕС против России
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Зеленский: Украина призывает Германию повлиять на Венгрию в отношении 18-го пакета санкций ЕС против РФ

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию использовать свой авторитет для влияния на позицию Венгрии, блокирующей принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России.

Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы благодарны за поддержку 18-го санкционного пакета санкций против российской агрессии. Я знаю, что европейские лидеры очень близки к (принятию) этого пакета. Знаю, что пока есть некоторые недоразумения с официальным Будапештом. Со своей стороны, мы хотели бы сказать, что обращаемся к Германии, как к лидеру Европы, относительно вашего диалога с Венгрией. Я думаю, что это в интересах всей Европы, чтобы пакеты против агрессии России работали, чтобы Россия чувствовала высокую стоимость этой войны, и именно из-за санкций ее экономика будет страдать", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина ведет себя конструктивно и воздерживается от жестких действий в ответ на поведение Венгрии. "Хотели бы, чтобы мы, все же, оставались в союзе партнеров и друзей. Безусловно, Украине всегда есть чем ответить, но все же мы - партнеры, и враг у нас - один, и это - Россия", - подчеркнул глава государства.

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Венгрия (2023) Германия (7106) Зеленский Владимир (21090) санкции (11590)


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30.06.2025 18:03 Ответить
Йди геть! Немає чим тобі відповісти,по одному нашому невеликому місту прилетіло два десятки ракет. Де наша балістика Зеленський? Може ми під санкціями як Іран і КНДР?
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30.06.2025 18:13 Ответить
Ну так і є. Ми під санкцією з 2019....
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30.06.2025 18:17 Ответить
Мабуть 30 це IQ, а де вона була до зеленого, а при кому вкривали наші склади.
Тепер по суті, на Угорщину можна буде вплинути коли ху...ло перестане оплачувати свою повію орбанутого. Для нього гроші важливіше за честь і достоїнство
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30.06.2025 18:23 Ответить
Потужно проснулось. Півтора року ігнорували санкції проти Кацапії. Бо бізнес наше усьо! І через треті країни незламно приторговували з Кацапією. А тепер ой, які борцуни!
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30.06.2025 18:20 Ответить
Їбанько, голобородько, ІБД, Потужник, Клован.... Скільки імен і титулів у цього..
Такі питання робляться кулуарно, не публічно...
Жодного дня не може без піару!!! Оплескозалежна наркоманія захопила владу
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30.06.2025 18:23 Ответить
 
 