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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Словаччина висунула три вимоги для розблокування 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ, - Politico

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився підписати 18-й пакет санкцій проти Росії, який вимагає одностайної згоди 27 країн ЄС. Братислава висунула Брюсселю низку вимог.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

У Брюсселі сподіваються змінити позицію Словаччини. Так, 3 липня до Братислави прибуде президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка може запропонувати премʼєру Роберту Фіцо певні поступки.

Європейські дипломати розповіли, що Словаччина вимагає:

  1. Гарантій захисту для словацьких компаній на випадок можливих судових позовів з боку "Газпрому".
  2. Відшкодування втрачених зборів за транзит російського газу.
  3. Пакет санкцій не буде схвалений та оприлюднений без повної підтримки Словаччини.

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Крім того, за словами іншого дипломата ЄС, пакет блокують не тільки Словаччина, а й Угорщина.

Джерела видання додали, що санкції навряд чи будуть ухвалені під час польського головування у ЄС і пакет обмежень доведеться доопрацювати Данії, яка переймає естафету у вівторок. 

Нагадаємо, ключовий пункт 18-го санкційного пакета –– повна відмова від російського газу з 2028 року.

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Автор: 

санкції (12284) Словаччина (1138) Євросоюз (13787) Фіцо Роберт (227)


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Топ коментарі
+13
Словаччина висунула три вимоги

Дозволяємо засунути назад!
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30.06.2025 20:44 Відповісти
+8
Два підораса кацапськіх орбан і фіцо крутять на х#ю весь ЕС , а ті їм дотації мільярдами.
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30.06.2025 20:45 Відповісти
+5
Єтих тараканов самих давить надо. Они не требовать должны у кормящей руки, а просить милости.
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30.06.2025 20:44 Відповісти
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Словаччина висунула три вимоги

Дозволяємо засунути назад!
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30.06.2025 20:44 Відповісти
Взад?
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30.06.2025 20:48 Відповісти
Єтих тараканов самих давить надо. Они не требовать должны у кормящей руки, а просить милости.
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30.06.2025 20:44 Відповісти
Два підораса кацапськіх орбан і фіцо крутять на х#ю весь ЕС , а ті їм дотації мільярдами.
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30.06.2025 20:45 Відповісти
Ну не треба так тупо брехати , ти ж не підкацапник
Так, бузять, але це тому , що треба хрошей ,а ЄС це лайно вже не утримує на дотаціях
Бо вони діють у розріз з нормами ЄС
Ось загуглив щодо мад'ярщини
Угорщину позбавили права отримання мільярдної дотації від ЄС
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30.06.2025 20:56 Відповісти
Фіцо!
Подібні до твоєї пики раніше прикрашали стенд "Іх разисківаєт міліція"!
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30.06.2025 20:47 Відповісти
Ви можете уявити собі велику сім'ю, один член якої, ще й утриманець, повністю крутить нею як циган сонцем? Ні? То подивіться на ЄС.
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30.06.2025 20:50 Відповісти
100%.
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30.06.2025 20:53 Відповісти
Він і не крутить
Цей утриманець ниє , дайте хоч щось
Проте сам розуміє , що його можуть і на бую повернути
Пункт три
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30.06.2025 20:54 Відповісти








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30.06.2025 20:57 Відповісти
Добре , що ти не знайшов , що заперечити фактам
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30.06.2025 20:59 Відповісти




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30.06.2025 20:59 Відповісти
Третє , натякає , що фраєр розуміє , що він ,як та моська , що тявкає на слона
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30.06.2025 20:53 Відповісти
А шо ще ніщєброди ****** та фіцики вициганюють?
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30.06.2025 20:59 Відповісти
4. ... і пасасать ...
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30.06.2025 21:05 Відповісти
 
 