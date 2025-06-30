Словаччина висунула три вимоги для розблокування 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ, - Politico

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився підписати 18-й пакет санкцій проти Росії, який вимагає одностайної згоди 27 країн ЄС. Братислава висунула Брюсселю низку вимог.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

У Брюсселі сподіваються змінити позицію Словаччини. Так, 3 липня до Братислави прибуде президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка може запропонувати премʼєру Роберту Фіцо певні поступки.

Європейські дипломати розповіли, що Словаччина вимагає:

Гарантій захисту для словацьких компаній на випадок можливих судових позовів з боку "Газпрому". Відшкодування втрачених зборів за транзит російського газу. Пакет санкцій не буде схвалений та оприлюднений без повної підтримки Словаччини.

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Крім того, за словами іншого дипломата ЄС, пакет блокують не тільки Словаччина, а й Угорщина.

Джерела видання додали, що санкції навряд чи будуть ухвалені під час польського головування у ЄС і пакет обмежень доведеться доопрацювати Данії, яка переймає естафету у вівторок.

Нагадаємо, ключовий пункт 18-го санкційного пакета –– повна відмова від російського газу з 2028 року.

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