Словаччина висунула три вимоги для розблокування 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ, - Politico
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився підписати 18-й пакет санкцій проти Росії, який вимагає одностайної згоди 27 країн ЄС. Братислава висунула Брюсселю низку вимог.
Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.
У Брюсселі сподіваються змінити позицію Словаччини. Так, 3 липня до Братислави прибуде президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка може запропонувати премʼєру Роберту Фіцо певні поступки.
Європейські дипломати розповіли, що Словаччина вимагає:
- Гарантій захисту для словацьких компаній на випадок можливих судових позовів з боку "Газпрому".
- Відшкодування втрачених зборів за транзит російського газу.
- Пакет санкцій не буде схвалений та оприлюднений без повної підтримки Словаччини.
Крім того, за словами іншого дипломата ЄС, пакет блокують не тільки Словаччина, а й Угорщина.
Джерела видання додали, що санкції навряд чи будуть ухвалені під час польського головування у ЄС і пакет обмежень доведеться доопрацювати Данії, яка переймає естафету у вівторок.
Нагадаємо, ключовий пункт 18-го санкційного пакета –– повна відмова від російського газу з 2028 року.
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Дозволяємо засунути назад!
Так, бузять, але це тому , що треба хрошей ,а ЄС це лайно вже не утримує на дотаціях
Бо вони діють у розріз з нормами ЄС
Ось загуглив щодо мад'ярщини
Угорщину позбавили права отримання мільярдної дотації від ЄС
Подібні до твоєї пики раніше прикрашали стенд "Іх разисківаєт міліція"!
Цей утриманець ниє , дайте хоч щось
Проте сам розуміє , що його можуть і на бую повернути
Пункт три