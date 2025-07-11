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Новости Санкции ЕС против России
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Словакия продолжает блокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ, - СМИ

Словакия снова блокирует санкции против РФ

В пятницу, 11 июля, страны ЕС снова не смогли согласовать 18-й пакет санкций против РФ из-за блокировки со стороны Словакии.

Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на дипломатов Европейского Союза, информирует Цензор.НЕТ.

"Словакия продолжает блокировать 18-й пакет санкций против РФ", - заявил один из дипломатов.

Сообщается, что послы ЕС в Брюсселе могут собраться на дополнительное заседание на выходных, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Дипломаты надеются, что Словакию удастся убедить изменить позицию.

Собеседники издания добавляют, что в случае, если Словакию не удастся убедить, то пакет санкций будет обсужден и, возможно, утвержден министрами иностранных дел 15 июля на заседании Совета ЕС.

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза 9 июля не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России. Его принятие блокирует Словакия.

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Оце так новина!
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11.07.2025 21:08 Ответить
Може настав вже час перекрити рух росіянської нафти через Україну в Словаччину та Угорщину? Бо на гроші з цього гешефту москалі як раз виробляють "шахеди", якими вбивають щодобово українських громадян та знищують будинки в наших містах. Навіщо нам такий бізнес на крові? Він тільки ОПі потрібен.
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11.07.2025 21:08 Ответить
словацьки свинособаки..
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11.07.2025 21:21 Ответить
Ну, і скільки це неподобство буде? Коли в недобитиого фіцика вже закінчиться каденція?
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11.07.2025 21:28 Ответить
Вісь ЗЛА, вісь убивць Українців - московія+китай+кндр+словакія+угорщина+іран, працює щоденно, бездоганно!
А Трамп, уже вдруге, по півроку козу водить, перед прутнем, по «два-три тижні», не накладаючи САНКЦІЇ, на убивцю Українців, прутіна!
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11.07.2025 21:45 Ответить
 
 