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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Словаччина продовжує блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, - ЗМІ

Словаччина знову блокує санкції проти рф

У п'ятницю, 11 липня, країни ЄС знову не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти РФ через блокування з боку Словаччини.

Про це пише "ЄП" з посиланням на дипломатів Європейського Союзу, інформує Цензор.НЕТ.

"Словаччина продовжує блокувати 18-й пакет санкцій проти РФ",- заявив один із дипломатів.

Повідомляється, що посли ЄС у Брюсселі можуть зібратися на додаткове засідання на вихідних, щоб обговорити подальші кроки. Дипломати сподіваються, що Словаччину вдасться переконати змінити позицію.

Співрозмовники видання додають, що у разі, якщо Словаччину не вдасться переконати, то пакет санкцій буде обговорений і, можливо, затверджений міністрами закордонних справ 15 липня на засіданні Ради ЄС.

Раніше повідомлялося, що посли Євросоюзу 9 липня не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Його ухвалення блокує Словаччина.

Читайте також: Фіцо доручив своєму послу в Брюсселі блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ

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11.07.2025 21:08 Відповісти
Може настав вже час перекрити рух росіянської нафти через Україну в Словаччину та Угорщину? Бо на гроші з цього гешефту москалі як раз виробляють "шахеди", якими вбивають щодобово українських громадян та знищують будинки в наших містах. Навіщо нам такий бізнес на крові? Він тільки ОПі потрібен.
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11.07.2025 21:08 Відповісти
словацьки свинособаки..
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11.07.2025 21:21 Відповісти
Ну, і скільки це неподобство буде? Коли в недобитиого фіцика вже закінчиться каденція?
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11.07.2025 21:28 Відповісти
А може такі фіцики і потрібні в ЄС для відволікання уваги
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11.07.2025 21:54 Відповісти
Вісь ЗЛА, вісь убивць Українців - московія+китай+кндр+словакія+угорщина+іран, працює щоденно, бездоганно!
А Трамп, уже вдруге, по півроку козу водить, перед прутнем, по «два-три тижні», не накладаючи САНКЦІЇ, на убивцю Українців, прутіна!
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11.07.2025 21:45 Відповісти
Потрібно починати розмову про спірні території з Словаччиною та зразу забирати ще до закінчення розмови.
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11.07.2025 21:57 Відповісти
Путлера чекають підари
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11.07.2025 22:18 Відповісти
 
 