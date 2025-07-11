Словаччина продовжує блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, - ЗМІ
У п'ятницю, 11 липня, країни ЄС знову не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти РФ через блокування з боку Словаччини.
Про це пише "ЄП" з посиланням на дипломатів Європейського Союзу, інформує Цензор.НЕТ.
"Словаччина продовжує блокувати 18-й пакет санкцій проти РФ",- заявив один із дипломатів.
Повідомляється, що посли ЄС у Брюсселі можуть зібратися на додаткове засідання на вихідних, щоб обговорити подальші кроки. Дипломати сподіваються, що Словаччину вдасться переконати змінити позицію.
Співрозмовники видання додають, що у разі, якщо Словаччину не вдасться переконати, то пакет санкцій буде обговорений і, можливо, затверджений міністрами закордонних справ 15 липня на засіданні Ради ЄС.
Раніше повідомлялося, що посли Євросоюзу 9 липня не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Його ухвалення блокує Словаччина.
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А Трамп, уже вдруге, по півроку козу водить, перед прутнем, по «два-три тижні», не накладаючи САНКЦІЇ, на убивцю Українців, прутіна!