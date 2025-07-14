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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Прем’єр Чехії Фіала написав листа Фіцо із закликом не блокувати санкції проти РФ, - ЗМІ

Фіала звернувся до Фіцо

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала закликав свого словацького колегу Роберта Фіцо не блокувати схвалення 18-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Відповідний заклик він написав у листі, з яким ознайомилося медіа Radio Prague International, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у листі Фіала наголошує на необхідності колективних дій країн Євросоюзу проти РФ, яка напала на Україну. Також політик нагадав про спільний для Чехії та Словаччини історичний досвід окупації Москвою.

Фіала попередив Фіцо, що блокування санкцій призведе до ізоляції Словаччини в межах ЄС.

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"У нас є спільні інтереси в забезпеченні безпеки наших громадян. Співпраця в межах ЄС і НАТО є необхідною умовою",- йдеться у листі.

Наостанок він висловив сподівання, що Словаччина, як "найближчий партнер", перегляне свою позицію і допоможе зберегти єдність демократичного світу проти російської агресії.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 11 липня, країни ЄС знову не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти РФ через блокування з боку Словаччини.

Читайте також: Фіцо доручив своєму послу в Брюсселі блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Автор: 

росія (66662) санкції (12354) Словаччина (1154) Фіцо Роберт (231) Фіала Петр (106)


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Не послухає він чеського колегу. Він, мабуть, на Тісо орієнтується в словацькій історії.
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14.07.2025 00:38 Відповісти
Йосип Броз Тіто був диктатором соціалістичної Югославії.
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14.07.2025 01:38 Відповісти
Tissot - це трошки про інше. 😁
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14.07.2025 01:40 Відповісти
з таким же успіхом можна було написати листа *****,
що би він не був ******.
але тільки за позицію пану Прем'єр-міністру Чехії звичяйно повага!
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14.07.2025 00:44 Відповісти
Не все же уйлы на западе, есть и Фицо.
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14.07.2025 00:59 Відповісти
Хоч сотку євро вклав в конверта? Після Земана рублі ж в Чехії не ходять.
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14.07.2025 01:47 Відповісти
 
 