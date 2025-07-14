Прем’єр Чехії Фіала написав листа Фіцо із закликом не блокувати санкції проти РФ, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала закликав свого словацького колегу Роберта Фіцо не блокувати схвалення 18-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Відповідний заклик він написав у листі, з яким ознайомилося медіа Radio Prague International, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у листі Фіала наголошує на необхідності колективних дій країн Євросоюзу проти РФ, яка напала на Україну. Також політик нагадав про спільний для Чехії та Словаччини історичний досвід окупації Москвою.

Фіала попередив Фіцо, що блокування санкцій призведе до ізоляції Словаччини в межах ЄС.

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"У нас є спільні інтереси в забезпеченні безпеки наших громадян. Співпраця в межах ЄС і НАТО є необхідною умовою",- йдеться у листі.

Наостанок він висловив сподівання, що Словаччина, як "найближчий партнер", перегляне свою позицію і допоможе зберегти єдність демократичного світу проти російської агресії.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 11 липня, країни ЄС знову не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти РФ через блокування з боку Словаччини.

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