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Новости Санкции ЕС против России
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Словакия и Мальта блокируют 18-й пакет санкций ЕС против России, - СМИ

санкції

Словакия и Мальта пока выступают против утверждения 18-го санкционного пакета Европейского Союза в отношении России.

Об этом сообщили несколько дипломатов, знакомых с ходом переговоров в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По словам одного из них, Словакия блокирует пакет из-за отсутствия гарантий от Еврокомиссии по компенсациям убытков после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году. Дискуссия по этому поводу продолжалась несколько часов на заседании Coreper 13 июля.

Мальта же выступает против снижения ценового потолка на российскую нефть. Как и Греция и Кипр, страна имеет большой танкерный флот и заинтересована в сохранении прибыльных перевозок. Однако на последнем заседании только Мальта настаивала на исключении этого пункта.

Обсуждение 18-го пакета санкций продолжается.

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санкции (11641) Словакия (1022) Евросоюз (17384) Мальта (78)


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"На каву" підарасів. Копняками.
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14.07.2025 13:54 Ответить
Я не пойму как цена на руснявую жижу влияет на цену ее транспортировки? Если тонна стоит 10$ то не имеет значение чего тонну я перевожу, лом, сталь, золото, это уже проблемы страховой!
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14.07.2025 13:58 Ответить
От Мальты не ожидал
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14.07.2025 14:04 Ответить
Кацапські гроші не пахнуть(
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14.07.2025 14:07 Ответить
Був там влітку 16 року. Бачив купу автівок з причепленими всередині колорадськими стрічками. Не маю уявлення кому вони належать, але сам факт.
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14.07.2025 14:09 Ответить
Мікроби Євросоюзу гадять із усих сил.
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14.07.2025 14:10 Ответить
 
 