Словакия и Мальта блокируют 18-й пакет санкций ЕС против России, - СМИ

Словакия и Мальта пока выступают против утверждения 18-го санкционного пакета Европейского Союза в отношении России.

Об этом сообщили несколько дипломатов, знакомых с ходом переговоров в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По словам одного из них, Словакия блокирует пакет из-за отсутствия гарантий от Еврокомиссии по компенсациям убытков после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году. Дискуссия по этому поводу продолжалась несколько часов на заседании Coreper 13 июля.

Мальта же выступает против снижения ценового потолка на российскую нефть. Как и Греция и Кипр, страна имеет большой танкерный флот и заинтересована в сохранении прибыльных перевозок. Однако на последнем заседании только Мальта настаивала на исключении этого пункта.

Обсуждение 18-го пакета санкций продолжается.

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