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Новости Санкции ЕС против России
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Латвия призывает ЕС к санкциям против российских удобрений и рыбы

латвія

Латвия призывает Евросоюз ввести санкции против российских калийных удобрений, а также рыбы и рыбопродуктов в рамках нового санкционного пакета против России.

Об этом сказал министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы выступаем за строгие санкции против России, потому что мы не хотим поддерживать российскую военную машину и давать им какие-то деньги, чтобы они могли бомбить Украину", - заявил Краузе.

По его словам, несмотря на уже имеющиеся ограничения, по удобрениям до сих пор существуют исключения, которые следует отменить. Также, по словам министра, в санкциях нуждается и рыбная продукция - учитывая несправедливые условия для европейских рыбаков, в частности в Балтийском море.

Краузе подчеркнул, что Латвия выступает за полное прекращение торговли с Россией до завершения войны.

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А кацапи , недавно верещали проти якогось свого бізнесмена, який забезпечує латишів, задешево, міндобривами... То хай разом з латишами, скомпонуються, і його примусять не постачать міндобрива, в Латвію...
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14.07.2025 11:50 Ответить
 
 