Латвія закликає ЄС до санкцій проти російських добрив і риби

Латвія закликає Євросоюз запровадити санкції проти російських калійних добрив, а також риби та рибопродуктів у межах нового санкційного пакета проти Росії.

Про це сказав міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми виступаємо за суворі санкції проти Росії, тому що ми не хочемо підтримувати російську воєнну машину та давати їм якісь гроші, щоб вони могли бомбити Україну", - заявив Краузе.

За його словами, попри вже наявні обмеження, щодо добрив досі існують винятки, які слід скасувати. Також, за словами міністра, санкцій потребує і рибна продукція - з огляду на несправедливі умови для європейських рибалок, зокрема у Балтійському морі.

Краузе наголосив, що Латвія виступає за повне припинення торгівлі з Росією до завершення війни.

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