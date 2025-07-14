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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Словаччина та Мальта блокують 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - ЗМІ

санкції

Словаччина та Мальта наразі виступають проти затвердження 18-го санкційного пакета Європейського Союзу щодо Росії.

Про це повідомили  кілька дипломатів, знайомих з перебігом переговорів у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За словами одного з них, Словаччина блокує пакет через відсутність гарантій від Єврокомісії щодо компенсацій збитків після повної відмови ЄС від російського газу у 2028 році. Дискусія щодо цього тривала кілька годин на засіданні Coreper 13 липня.

Мальта ж виступає проти зниження цінової стелі на російську нафту. Як і Греція та Кіпр, країна має великий танкерний флот і зацікавлена у збереженні прибуткових перевезень. Проте на останньому засіданні тільки Мальта наполягала на виключенні цього пункту.

Обговорення 18-го пакета санкцій триває.

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санкції (12356) Словаччина (1154) Євросоюз (13851) Мальта (104)


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Топ коментарі
+2
"На каву" підарасів. Копняками.
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14.07.2025 13:54 Відповісти
+1
Я не пойму как цена на руснявую жижу влияет на цену ее транспортировки? Если тонна стоит 10$ то не имеет значение чего тонну я перевожу, лом, сталь, золото, это уже проблемы страховой!
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14.07.2025 13:58 Відповісти
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"На каву" підарасів. Копняками.
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14.07.2025 13:54 Відповісти
Я не пойму как цена на руснявую жижу влияет на цену ее транспортировки? Если тонна стоит 10$ то не имеет значение чего тонну я перевожу, лом, сталь, золото, это уже проблемы страховой!
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14.07.2025 13:58 Відповісти
Всё в мире связано. Нефть служит и топливом для танкеров. Повышение цен на нефть влияет на курсы валют и стоимость других ресурсов, что тоже повышает расходы. Да и рост цены идёт вместе с интенсивностью перевозок. Объёмы транспортировки растут, конкуренция у перевозчиков снижается, они заламывают цены.
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14.07.2025 14:12 Відповісти
Збільшується ціна на нафту - ціни на все ростуть...
Зменшується ціна на нафту - ціни на все ростуть...
Ціна на нафту не змінюється - ціни на все ростуть...
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14.07.2025 14:15 Відповісти
От Мальты не ожидал
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14.07.2025 14:04 Відповісти
Кацапські гроші не пахнуть(
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14.07.2025 14:07 Відповісти
Був там влітку 16 року. Бачив купу автівок з причепленими всередині колорадськими стрічками. Не маю уявлення кому вони належать, але сам факт.
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14.07.2025 14:09 Відповісти
радник трампа думаю і там запхав свій клюв!
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14.07.2025 14:42 Відповісти
Мікроби Євросоюзу гадять із усих сил.
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14.07.2025 14:10 Відповісти
мальта і словаччина - титани Європи. Їх думка дуже важлива.

До речі, ті хто приймали в ЄС принцип консенсусу і додумались впихнути 27 країн-членів - це ті самі люди?
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14.07.2025 14:26 Відповісти
***** фраєра голімі. Бариги штопані.
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14.07.2025 14:40 Відповісти
 
 