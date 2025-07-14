Словаччина та Мальта блокують 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - ЗМІ
Словаччина та Мальта наразі виступають проти затвердження 18-го санкційного пакета Європейського Союзу щодо Росії.
Про це повідомили кілька дипломатів, знайомих з перебігом переговорів у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
За словами одного з них, Словаччина блокує пакет через відсутність гарантій від Єврокомісії щодо компенсацій збитків після повної відмови ЄС від російського газу у 2028 році. Дискусія щодо цього тривала кілька годин на засіданні Coreper 13 липня.
Мальта ж виступає проти зниження цінової стелі на російську нафту. Як і Греція та Кіпр, країна має великий танкерний флот і зацікавлена у збереженні прибуткових перевезень. Проте на останньому засіданні тільки Мальта наполягала на виключенні цього пункту.
Обговорення 18-го пакета санкцій триває.
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