УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10655 відвідувачів онлайн
Новини Санкції ЄС проти Росії Словаччина блокує рішення ЄС
5 092 15

Словаччина не здатна заблокувати відмову ЄС від російського газу, - Фіцо

Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Європейська комісія надала його країні "гарантії" щодо відмови від російського газу в обмін на голосування за 18-й пакет санкцій проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише TASR.

Фіцо стверджує, що цей "письмовий проєкт гарантій" уже лежить "на столі", і пообіцяв надіслати його керівникам політичних партій, які представлені в парламенті, з проханням відреагувати.

Водночас він не розповів, що передбачають ці "гарантії". Та нагадав: Словаччина не перейде до голосування за 18-й пакет санкцій, якщо Брюссель не надасть їй "бодай мінімальних гарантій" щодо того, як впоратися з наслідками "демагогічної та шкідливої" пропозиції щодо припинення постачання російського газу з 1 січня 2028 року.

Словацький прем’єр також зазначив, що Словаччина не здатна заблокувати відмову ЄС від російського газу, оскільки це рішення вимагає більшості голосів, а не одностайності.

Читайте: Фіцо відмовився розблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ: Поважайте інтереси Словаччини

"Одержимість Росією настільки величезна, що у нас немає жодних шансів натиснути на Комісію, щоб вона відкликала свою газову пропозицію. Не кажучи вже про те, що ЄК проштовхне її, навіть якщо ми проголосуємо проти неї сто разів", - сказав він.

Водночас він зауважив, що Словаччина не може програти спір на "на всі сто", і що "хто хоче жити з вовками, той повинен з ними вити".

"Це, на жаль, жорстока реальність нинішнього союзу. Тому ми повинні боротися до останнього моменту за прийнятний компроміс", - сказав Фіцо.

Очікується, що за 18-й пакет санкцій проти РФ проголосують 15 липня.

Також читайте: Країни ЄС погодили зниження ліміту ціни на російську нафту і близькі до ухвалення нових санкцій, – Reuters (оновлено)

Автор: 

газ (10543) Євросоюз (13860) Фіцо Роберт (234)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
морда кірпіча просить
показати весь коментар
15.07.2025 06:00 Відповісти
+5
"Каждая страна решает, что ей делать, и чего - не делать...", тоді, коли вона самостійно вирішує ВСІ свої проблеми... Має розвинуту промисловість - щоб забезпечувать себе увсім необхідним... Має гроші, щоб купувать все необхідне, та платить за всі витрати... Має власну армію, щоб все це захистить... А коли вона не має того чи іншого - вона шукає політико-економічного та військового союзу з тими, хто їм це дасть. Словаччина (як і Угорщина), живе на дотаціях ЄС. У них слабкі армії, нездатні їх захистить... Так що хай вибирають - чи буть у "союзі" з кимось - або "розгрібать"усе самим. А "союз" передбачає відмову від частини своєї самостійності., у вирішенні тих чи інших питань..
показати весь коментар
15.07.2025 06:48 Відповісти
+4
на місто опустилась ніч, і у новини виходить мафія - орбан і фіцо. Причому тут детективу і вгадувати їх не треба, бо їх і так всі знають. Але ж нема ні судді, ні шерифа...
показати весь коментар
15.07.2025 02:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЄС імпортує 35 мільярдів кубометрів російського газу.
З них 20 мільярдів - це скраплений природний газ, що надходить насамперед до портів Франції, Іспанії, Бельгії, Нідерландів.
Трубопровідний газ, обсяг якого становить 15 мільярдів кубометрів, надходить до Центральної й Південної Європи (Угорщини, Словаччини, Греції) через «Турецький потік».
показати весь коментар
15.07.2025 01:46 Відповісти
Они сказали будут отказываться до 2027-го. А там или ишак или падишах.
показати весь коментар
15.07.2025 01:53 Відповісти
Нагадаю, що до 2027-го - це лише 1,5 роки.
показати весь коментар
15.07.2025 02:54 Відповісти
на місто опустилась ніч, і у новини виходить мафія - орбан і фіцо. Причому тут детективу і вгадувати їх не треба, бо їх і так всі знають. Але ж нема ні судді, ні шерифа...
показати весь коментар
15.07.2025 02:38 Відповісти
Почему каждая страна не может решать что делать, а чего не делать. Живут как при коммунизме. Ради чего этот тотальный контроль.
показати весь коментар
15.07.2025 04:56 Відповісти
"Каждая страна решает, что ей делать, и чего - не делать...", тоді, коли вона самостійно вирішує ВСІ свої проблеми... Має розвинуту промисловість - щоб забезпечувать себе увсім необхідним... Має гроші, щоб купувать все необхідне, та платить за всі витрати... Має власну армію, щоб все це захистить... А коли вона не має того чи іншого - вона шукає політико-економічного та військового союзу з тими, хто їм це дасть. Словаччина (як і Угорщина), живе на дотаціях ЄС. У них слабкі армії, нездатні їх захистить... Так що хай вибирають - чи буть у "союзі" з кимось - або "розгрібать"усе самим. А "союз" передбачає відмову від частини своєї самостійності., у вирішенні тих чи інших питань..
показати весь коментар
15.07.2025 06:48 Відповісти
морда кірпіча просить
показати весь коментар
15.07.2025 06:00 Відповісти
Шльондра зливається. За що ***** гроші платить? Фіцу чекає "новічок".
показати весь коментар
15.07.2025 06:54 Відповісти
путіньскій шавці вказали його місце?
показати весь коментар
15.07.2025 07:23 Відповісти
Господи...Так вийди з ЄС! Разом з орбаном. І всі ваші проблеми!
показати весь коментар
15.07.2025 08:16 Відповісти
Отсосник кацапській!
показати весь коментар
15.07.2025 10:53 Відповісти
Тільки я чую у отій заяві несамовитий зойк: "Батя, я старалася!!!"?
Чомусь мені здається, що старого цапа у Брюселі таки додавили, і він зараз виправдовується перед х*йлом, чому підтримає ЄС.
Ну, давай, фіца! Новічок тобі на сніданочок...
показати весь коментар
15.07.2025 11:26 Відповісти
 
 