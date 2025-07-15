Словаччина не здатна заблокувати відмову ЄС від російського газу, - Фіцо
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Європейська комісія надала його країні "гарантії" щодо відмови від російського газу в обмін на голосування за 18-й пакет санкцій проти РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише TASR.
Фіцо стверджує, що цей "письмовий проєкт гарантій" уже лежить "на столі", і пообіцяв надіслати його керівникам політичних партій, які представлені в парламенті, з проханням відреагувати.
Водночас він не розповів, що передбачають ці "гарантії". Та нагадав: Словаччина не перейде до голосування за 18-й пакет санкцій, якщо Брюссель не надасть їй "бодай мінімальних гарантій" щодо того, як впоратися з наслідками "демагогічної та шкідливої" пропозиції щодо припинення постачання російського газу з 1 січня 2028 року.
Словацький прем’єр також зазначив, що Словаччина не здатна заблокувати відмову ЄС від російського газу, оскільки це рішення вимагає більшості голосів, а не одностайності.
"Одержимість Росією настільки величезна, що у нас немає жодних шансів натиснути на Комісію, щоб вона відкликала свою газову пропозицію. Не кажучи вже про те, що ЄК проштовхне її, навіть якщо ми проголосуємо проти неї сто разів", - сказав він.
Водночас він зауважив, що Словаччина не може програти спір на "на всі сто", і що "хто хоче жити з вовками, той повинен з ними вити".
"Це, на жаль, жорстока реальність нинішнього союзу. Тому ми повинні боротися до останнього моменту за прийнятний компроміс", - сказав Фіцо.
Очікується, що за 18-й пакет санкцій проти РФ проголосують 15 липня.
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З них 20 мільярдів - це скраплений природний газ, що надходить насамперед до портів Франції, Іспанії, Бельгії, Нідерландів.
Трубопровідний газ, обсяг якого становить 15 мільярдів кубометрів, надходить до Центральної й Південної Європи (Угорщини, Словаччини, Греції) через «Турецький потік».
Чомусь мені здається, що старого цапа у Брюселі таки додавили, і він зараз виправдовується перед х*йлом, чому підтримає ЄС.
Ну, давай, фіца! Новічок тобі на сніданочок...