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Новости Санкции ЕС против России Словакия блокирует решения ЕС
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Словакия не способна заблокировать отказ ЕС от российского газа, - Фицо

Роберт Фіцо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия предоставила его стране "гарантии" по поводу отказа от российского газа в обмен на голосование за 18-й пакет санкций против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пише TASR.

Фицо утверждает, что этот "письменный проект гарантий" уже лежит "на столе", и пообещал прислать его руководителям политических партий, представленных в парламенте, с просьбой отреагировать.

В то же время, он не рассказал, что предусматривают эти "гарантии". Но напомнил: Словакия не перейдет к голосованию за 18-й пакет санкций, если Брюссель не предоставит ей "хоть минимальные гарантии" относительно того, как справиться с последствиями "демагогического и вредного" предложения по прекращению поставок российского газа с 1 января 2028 года.

Словацкий премьер также отметил, что Словакия не способна заблокировать отказ ЕС от российского газа, поскольку это решение требует большинства голосов, а не единодушия.

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"Одержимость Россией настолько огромна, что у нас нет никаких шансов надавить на Комиссию, чтобы она отозвала свое газовое предложение. Не говоря уже о том, что ЕК протолкнет его, даже если мы проголосуем против него сто раз", - сказал он.

В то же время он заметил, что Словакия не может проиграть спор на "на все сто", и что "кто хочет жить с волками, тот должен с ними выть".

"Это, к сожалению, жестокая реальность нынешнего союза. Поэтому мы должны бороться до последнего момента за приемлемый компромисс", – сказал Фицо.

Ожидается, что за 18 пакет санкций против РФ проголосуют 15 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фицо отказался разблокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ: Уважайте интересы Словакии

Автор: 

Газ (10240) Евросоюз (17390) Фицо Роберт (209)


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Топ комментарии
+5
морда кірпіча просить
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15.07.2025 06:00 Ответить
+4
на місто опустилась ніч, і у новини виходить мафія - орбан і фіцо. Причому тут детективу і вгадувати їх не треба, бо їх і так всі знають. Але ж нема ні судді, ні шерифа...
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15.07.2025 02:38 Ответить
+4
"Каждая страна решает, что ей делать, и чего - не делать...", тоді, коли вона самостійно вирішує ВСІ свої проблеми... Має розвинуту промисловість - щоб забезпечувать себе увсім необхідним... Має гроші, щоб купувать все необхідне, та платить за всі витрати... Має власну армію, щоб все це захистить... А коли вона не має того чи іншого - вона шукає політико-економічного та військового союзу з тими, хто їм це дасть. Словаччина (як і Угорщина), живе на дотаціях ЄС. У них слабкі армії, нездатні їх захистить... Так що хай вибирають - чи буть у "союзі" з кимось - або "розгрібать"усе самим. А "союз" передбачає відмову від частини своєї самостійності., у вирішенні тих чи інших питань..
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15.07.2025 06:48 Ответить
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ЄС імпортує 35 мільярдів кубометрів російського газу.
З них 20 мільярдів - це скраплений природний газ, що надходить насамперед до портів Франції, Іспанії, Бельгії, Нідерландів.
Трубопровідний газ, обсяг якого становить 15 мільярдів кубометрів, надходить до Центральної й Південної Європи (Угорщини, Словаччини, Греції) через «Турецький потік».
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15.07.2025 01:46 Ответить
Они сказали будут отказываться до 2027-го. А там или ишак или падишах.
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15.07.2025 01:53 Ответить
Нагадаю, що до 2027-го - це лише 1,5 роки.
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15.07.2025 02:54 Ответить
на місто опустилась ніч, і у новини виходить мафія - орбан і фіцо. Причому тут детективу і вгадувати їх не треба, бо їх і так всі знають. Але ж нема ні судді, ні шерифа...
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15.07.2025 02:38 Ответить
Почему каждая страна не может решать что делать, а чего не делать. Живут как при коммунизме. Ради чего этот тотальный контроль.
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15.07.2025 04:56 Ответить
"Каждая страна решает, что ей делать, и чего - не делать...", тоді, коли вона самостійно вирішує ВСІ свої проблеми... Має розвинуту промисловість - щоб забезпечувать себе увсім необхідним... Має гроші, щоб купувать все необхідне, та платить за всі витрати... Має власну армію, щоб все це захистить... А коли вона не має того чи іншого - вона шукає політико-економічного та військового союзу з тими, хто їм це дасть. Словаччина (як і Угорщина), живе на дотаціях ЄС. У них слабкі армії, нездатні їх захистить... Так що хай вибирають - чи буть у "союзі" з кимось - або "розгрібать"усе самим. А "союз" передбачає відмову від частини своєї самостійності., у вирішенні тих чи інших питань..
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15.07.2025 06:48 Ответить
морда кірпіча просить
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15.07.2025 06:00 Ответить
Шльондра зливається. За що ***** гроші платить? Фіцу чекає "новічок".
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15.07.2025 06:54 Ответить
путіньскій шавці вказали його місце?
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15.07.2025 07:23 Ответить
Господи...Так вийди з ЄС! Разом з орбаном. І всі ваші проблеми!
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15.07.2025 08:16 Ответить
Отсосник кацапській!
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15.07.2025 10:53 Ответить
Тільки я чую у отій заяві несамовитий зойк: "Батя, я старалася!!!"?
Чомусь мені здається, що старого цапа у Брюселі таки додавили, і він зараз виправдовується перед х*йлом, чому підтримає ЄС.
Ну, давай, фіца! Новічок тобі на сніданочок...
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15.07.2025 11:26 Ответить
 
 