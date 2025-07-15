Словакия не способна заблокировать отказ ЕС от российского газа, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия предоставила его стране "гарантии" по поводу отказа от российского газа в обмен на голосование за 18-й пакет санкций против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пише TASR.

Фицо утверждает, что этот "письменный проект гарантий" уже лежит "на столе", и пообещал прислать его руководителям политических партий, представленных в парламенте, с просьбой отреагировать.

В то же время, он не рассказал, что предусматривают эти "гарантии". Но напомнил: Словакия не перейдет к голосованию за 18-й пакет санкций, если Брюссель не предоставит ей "хоть минимальные гарантии" относительно того, как справиться с последствиями "демагогического и вредного" предложения по прекращению поставок российского газа с 1 января 2028 года.

Словацкий премьер также отметил, что Словакия не способна заблокировать отказ ЕС от российского газа, поскольку это решение требует большинства голосов, а не единодушия.

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"Одержимость Россией настолько огромна, что у нас нет никаких шансов надавить на Комиссию, чтобы она отозвала свое газовое предложение. Не говоря уже о том, что ЕК протолкнет его, даже если мы проголосуем против него сто раз", - сказал он.

В то же время он заметил, что Словакия не может проиграть спор на "на все сто", и что "кто хочет жить с волками, тот должен с ними выть".

"Это, к сожалению, жестокая реальность нынешнего союза. Поэтому мы должны бороться до последнего момента за приемлемый компромисс", – сказал Фицо.

Ожидается, что за 18 пакет санкций против РФ проголосуют 15 июля.

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