Словакия не способна заблокировать отказ ЕС от российского газа, - Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия предоставила его стране "гарантии" по поводу отказа от российского газа в обмен на голосование за 18-й пакет санкций против РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пише TASR.
Фицо утверждает, что этот "письменный проект гарантий" уже лежит "на столе", и пообещал прислать его руководителям политических партий, представленных в парламенте, с просьбой отреагировать.
В то же время, он не рассказал, что предусматривают эти "гарантии". Но напомнил: Словакия не перейдет к голосованию за 18-й пакет санкций, если Брюссель не предоставит ей "хоть минимальные гарантии" относительно того, как справиться с последствиями "демагогического и вредного" предложения по прекращению поставок российского газа с 1 января 2028 года.
Словацкий премьер также отметил, что Словакия не способна заблокировать отказ ЕС от российского газа, поскольку это решение требует большинства голосов, а не единодушия.
"Одержимость Россией настолько огромна, что у нас нет никаких шансов надавить на Комиссию, чтобы она отозвала свое газовое предложение. Не говоря уже о том, что ЕК протолкнет его, даже если мы проголосуем против него сто раз", - сказал он.
В то же время он заметил, что Словакия не может проиграть спор на "на все сто", и что "кто хочет жить с волками, тот должен с ними выть".
"Это, к сожалению, жестокая реальность нынешнего союза. Поэтому мы должны бороться до последнего момента за приемлемый компромисс", – сказал Фицо.
Ожидается, что за 18 пакет санкций против РФ проголосуют 15 июля.
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З них 20 мільярдів - це скраплений природний газ, що надходить насамперед до портів Франції, Іспанії, Бельгії, Нідерландів.
Трубопровідний газ, обсяг якого становить 15 мільярдів кубометрів, надходить до Центральної й Південної Європи (Угорщини, Словаччини, Греції) через «Турецький потік».
Чомусь мені здається, що старого цапа у Брюселі таки додавили, і він зараз виправдовується перед х*йлом, чому підтримає ЄС.
Ну, давай, фіца! Новічок тобі на сніданочок...